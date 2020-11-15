Уфа - Спартак Кс 15 Ноября прямая трансляция

15 Ноября 2026 года в 14:30 (+03:00). Россия — Лига Pari , 19-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Уфа Уфа Спартак Кс Кострома Главные тренеры Омари Михайлович Тетрадзе Роман Анатольевич Березовский История личных встреч 17.08.2026 Россия — Лига Pari 6-й тур 1 : 1 16.05.2026 Россия — Лига Pari 34-й тур 0 : 1 04.10.2025 Россия — Лига Pari 13-й тур 0 : 0 05.11.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 17-й тур 0 : 1 09.09.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 9-й тур 2 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Повышение Нижний Новгород 17 46 2 Повышение Урал 17 34 3 Плей-офф за повышение Сочи 17 32 4 Плей-офф за повышение Торпедо М 17 32 5 Велес 18 31 6 Спартак Кс 17 28 7 Шинник 17 26 8 Волга Ул 18 22 9 Уфа 17 22 10 Ротор 17 21 11 Челябинск 17 21 12 Арсенал Т 17 19 13 Ленинградец 17 18 14 Енисей 17 17 15 СКА-Хабаровск 17 16 16 Зона вылета КАМАЗ 17 14 17 Зона вылета Нефтехимик 17 13 18 Зона вылета Текстильщик 17 11