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Уфа - Спартак Кс 15 Ноября прямая трансляция

15 Ноября 2026 года в 14:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 19-й тур
Уфа
Спартак Кс

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


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Составы команд
Уфа
Уфа
Спартак Кс
Кострома
Главные тренеры
Россия Омари Михайлович Тетрадзе
Россия Роман Анатольевич Березовский
История личных встреч
17.08.2026 Россия — Лига Pari 6-й тур Спартак Кс1 : 1Уфа
16.05.2026 Россия — Лига Pari 34-й тур Спартак Кс0 : 1Уфа
04.10.2025 Россия — Лига Pari 13-й тур Уфа0 : 0Спартак Кс
05.11.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 17-й тур Спартак Кс0 : 1Уфа
09.09.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 9-й тур Уфа2 : 0Спартак Кс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1746
2
Повышение
Урал1734
3
Плей-офф за повышение
Сочи1732
4
Плей-офф за повышение
Торпедо М1732
5 Велес1831
6 Спартак Кс1728
7 Шинник1726
8 Волга Ул1822
9 Уфа1722
10 Ротор1721
11 Челябинск1721
12 Арсенал Т1719
13 Ленинградец1718
14 Енисей1717
15 СКА-Хабаровск1716
16
Зона вылета
КАМАЗ1714
17
Зона вылета
Нефтехимик1713
18
Зона вылета
Текстильщик1711
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Уфа
0%
Ничья
0%
Спартак Кс
0%

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