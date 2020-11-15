Уфа - Спартак Кс 15 Ноября прямая трансляция
15 Ноября 2026 года в 14:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 19-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Уфа
Уфа
Спартак Кс
Кострома
Главные тренеры
|Омари Михайлович Тетрадзе
|Роман Анатольевич Березовский
История личных встреч
|17.08.2026
|Россия — Лига Pari
|6-й тур
|1 : 1
|16.05.2026
|Россия — Лига Pari
|34-й тур
|0 : 1
|04.10.2025
|Россия — Лига Pari
|13-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 17-й тур
|0 : 1
|09.09.2023
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 9-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|17
|46
| 2
Повышение
|Урал
|17
|34
| 3
Плей-офф за повышение
|Сочи
|17
|32
| 4
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|17
|32
|5
|Велес
|18
|31
|6
|Спартак Кс
|17
|28
|7
|Шинник
|17
|26
|8
|Волга Ул
|18
|22
|9
|Уфа
|17
|22
|10
|Ротор
|17
|21
|11
|Челябинск
|17
|21
|12
|Арсенал Т
|17
|19
|13
|Ленинградец
|17
|18
|14
|Енисей
|17
|17
|15
|СКА-Хабаровск
|17
|16
| 16
Зона вылета
|КАМАЗ
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Нефтехимик
|17
|13
| 18
Зона вылета
|Текстильщик
|17
|11
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