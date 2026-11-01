Челябинск - Велес 15 Ноября прямая трансляция

15 Ноября 2026 года в 13:00 (+03:00). Россия — Лига Pari , 19-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Челябинск Челябинск Велес Москва Главные тренеры Роман Михайлович Пилипчук Алексей Борисович Стукалов История личных встреч 19.07.2026 Россия — Лига Pari 2-й тур 1 : 0 08.06.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур 2 : 1 23.04.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 9-й тур 3 : 1 10.11.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 17-й тур 1 : 3 15.09.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 9-й тур 1 : 3 26.05.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 16-й тур 0 : 1 14.04.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 8-й тур 0 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Повышение Нижний Новгород 17 46 2 Повышение Урал 17 34 3 Плей-офф за повышение Сочи 17 32 4 Плей-офф за повышение Торпедо М 17 32 5 Велес 18 31 6 Спартак Кс 17 28 7 Шинник 17 26 8 Волга Ул 18 22 9 Уфа 17 22 10 Ротор 17 21 11 Челябинск 17 21 12 Арсенал Т 17 19 13 Ленинградец 17 18 14 Енисей 17 17 15 СКА-Хабаровск 17 16 16 Зона вылета КАМАЗ 17 14 17 Зона вылета Нефтехимик 17 13 18 Зона вылета Текстильщик 17 11