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Челябинск - Велес 15 Ноября прямая трансляция

15 Ноября 2026 года в 13:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 19-й тур
Челябинск
Велес

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


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Составы команд
Челябинск
Челябинск
Велес
Москва
Главные тренеры
Россия Роман Михайлович Пилипчук
Россия Алексей Борисович Стукалов
История личных встреч
19.07.2026 Россия — Лига Pari 2-й тур Велес1 : 0Челябинск
08.06.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур Велес2 : 1Челябинск
23.04.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 9-й тур Челябинск3 : 1Велес
10.11.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 17-й тур Челябинск1 : 3Велес
15.09.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 9-й тур Велес1 : 3Челябинск
26.05.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 16-й тур Велес0 : 1Челябинск
14.04.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 8-й тур Челябинск0 : 0Велес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1746
2
Повышение
Урал1734
3
Плей-офф за повышение
Сочи1732
4
Плей-офф за повышение
Торпедо М1732
5 Велес1831
6 Спартак Кс1728
7 Шинник1726
8 Волга Ул1822
9 Уфа1722
10 Ротор1721
11 Челябинск1721
12 Арсенал Т1719
13 Ленинградец1718
14 Енисей1717
15 СКА-Хабаровск1716
16
Зона вылета
КАМАЗ1714
17
Зона вылета
Нефтехимик1713
18
Зона вылета
Текстильщик1711
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Челябинск
0%
Ничья
0%
Велес
0%

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