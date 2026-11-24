Дата публикации: 24-11-2026 01:02

Рой Кин снова в роли главного обвинителя. После того как «Манчестер Юнайтед» был растерзан «Ливерпулем» (0:4) на «Энфилде», бывший капитан «красных дьяволов» пришёл в бешенство. Но объектом его гнева стали не только игроки, а собственные болельщики, которые посмели аплодировать команде после такого унижения.

«Чему вы хлопаете?»: гнев Кина

Для ирландца, чья карьера в «МЮ» строилась на принципе «победа или смерть», реакция трибун стала шоком.

«Болельщики аплодируют игрокам. Аплодируют чему? Откровенному мусору», — жёстко заявил Кин в эфире Sky Sports.

Он не понимает, за что можно благодарить футболистов, которые, по его мнению, просто бросили играть после первого же пропущенного мяча.

«Восемь или девять голов»: «Ливерпуль» пощадил «МЮ»

Кин уверен, что счёт 0:4 — это подарок от «мерсисайдцев». По мнению легенды, хозяева могли забивать в три раза больше.

«Ливерпуль» должен был забить восемь или девять голов», — отрезал Рой.

Он считает, что команда Арне Слота просто развлекалась во втором тайме, а «Юнайтед» не мог даже перейти центр поля, не говоря уже об обороне.

«Где ответственность?»: призыв к игрокам

Кин, как никто другой знающий, что значит носить капитанскую повязку на «Олд Траффорд», требует от нынешних лидеров команды мужской реакции.

«Когда футболисты начнут брать на себя ответственность за свои решения на поле?» — вопрошает он.

Для Кина аплодисменты фанатов — это опасный сигнал. Это означает, что планка ожиданий упала настолько низко, что 0:4 на «Энфилде» воспринимается как норма, а не как национальный позор.

Таблица позора: 19-е место

Пока Кин кричит в студии, цифры говорят сами за себя:

- «Ливерпуль» (21 очко, 4-е место): Команда уверенно держится в топ-4, показывая мощный атакующий футбол.

- «Манчестер Юнайтед» (8 очков, 19-е место): Это зона вылета. «Красные дьяволы» опережают только «Саутгемптон» и «Ипсвич». Для клуба с таким бюджетом и амбициями это катастрофа, и Кин, похоже, прав — хлопать тут нечему.