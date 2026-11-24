Дата публикации: 24-11-2026 00:59

Поражение от «Ливерпуля» (0:4) стало для «Манчестер Юнайтед» не просто неудачей, а холодным душем, и Гари Невилл не стал сдерживать эмоции. В эфире Sky Sports легендарный защитник «красных дьяволов» прошёлся по всем: от руководства, провалившего трансферное окно, до игроков, которые, по его словам, выглядят «просто напуганными».

«Два-три года халатности»: где защитники?

Главная претензия Невилла — к руководству клуба. Он не понимает, как можно было выйти на матч такого уровня с такой дырявой обороной.

«Халатность заключается в том, что в трансферное окно не были приглашены защитники — ведь мы наблюдаем эту картину уже два-три года», — заявил Гари.

По его мнению, каждый игрок в четвёрке обороны «МЮ» играет сам по себе, не доверяя партнёру, что превращает защиту в проходной двор.

«Я был уверен, что не победят»: прогноз до игры

Невилл признался, что не питал иллюзий перед матчем на «Энфилде».

«Когда мы увидели состав, были очень удивлены. Я был уверен, что «Манчестер Юнайтед» не победит; я ожидал, что они пропустят много голов и допустят массу ошибок», — сказал он.

Для эксперта уровня Невилла было очевидно, что Почеттино просто не с кем работать в защите, и «Ливерпуль» этим воспользуется.

Загадка де Лигта: «Он выглядит потерянным»

Особое внимание Невилл уделил выбору Маттейса де Лигта в стартовом составе. Голландец только восстановился после травмы, и его игра вызвала у Гари недоумение.

«Решение выпустить де Лигта мне непонятно... Он там выглядел совершенно потерянным», — отметил Невилл, вспомнив игру с «Комо».

Бывший защитник, сам пропустивший год из-за травмы, подчеркнул, как тяжело центральному защитнику — игроку, который должен читать игру и командовать — возвращаться без ритма. «Такое ощущение, будто человек просто не понимает, что происходит вокруг», — добавил он.

«Хуже не было уже 54 года»

В финале своего монолога Невилл подвёл печальный итог. По его мнению, ситуация в клубе достигла дна.

«Задаёшься вопросом, насколько ещё хуже может стать ситуация, но хуже, чем сейчас, не было уже 54 года», — резюмировал Гари.

Это прямая отсылка к провальным сезонам прошлого, и 0:4 от «Ливерпуля» в первом же матче тренера — это сигнал, что «МЮ» снова погружается в хаос.