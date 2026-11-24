Дата публикации: 24-11-2026 01:09

Ламин Ямаль пропустит выезд «Барселоны» в Азербайджан. В преддверии матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Сабаха» (25 ноября) каталонский клуб решил не рисковать здоровьем своего главного вундеркинда. Официальная причина — «лёгкий дискомфорт», но «сине-гранатовые» предпочитают перестраховаться.

Диагноз: «Лёгкий дискомфорт» в лодыжке

Пресс-служба «Барселоны» выпустила заявление, чтобы пресечь любые слухи о серьёзной травме.

«Игрок основного состава Ламин Ямаль испытывает лёгкий дискомфорт в правой лодыжке», — сказано в официальном сообщении.

Клуб сразу уточнил, что это не мышечное повреждение или разрыв, а скорее накопившаяся усталость или небольшое воспаление, требующее внимания.

«В качестве меры предосторожности»: стратегия клуба

Несмотря на то что Ямаль — железный игрок основы, «Барселона» решила дать 17-летнему таланту передышку. Решение выглядит логичным: матч в Баку против «Сабаха» — это дальний выезд, где искусственное поле и специфический климат могут усугубить даже мелкую проблему.

Клуб выбрал стратегию сохранения: лучше потерять очки в группе ЛЧ (хотя «Барса» вряд ли их потеряет и без Ямаля), чем потерять звезду на несколько месяцев в важный период сезона.

План возвращения: «Депортиво» в воскресенье

Хорошая новость для фанатов заключается в том, что пауза должна быть короткой.

«Как ожидается, игрок сможет принять участие в матче с «Депортиво» в следующее воскресенье», — заверили в клубе.

Это означает, что Ямаль пропустит только игру в Лиге чемпионов и должен быть готов к выходу на поле в ближайшем туре Ла Лиги.

Зачем «Барсе» нужен здоровый Ямаль?

В текущем сезоне 17-летний испанец тянет на себе огромную часть атакующего потенциала команды. Он не просто дриблёр, но и главный плеймейкер. Учитывая плотный график и другие травмы в составе, медицинский штаб «Барселоны» действует прагматично: Ламин — это будущее клуба на ближайшие 10–15 лет, и его здоровье сейчас важнее, чем результат в матче с «Сабахом».