«Мера предосторожности»: «Барса» решила поберечь Ямаля в Азербайджане
Ламин Ямаль пропустит выезд «Барселоны» в Азербайджан. В преддверии матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Сабаха» (25 ноября) каталонский клуб решил не рисковать здоровьем своего главного вундеркинда. Официальная причина — «лёгкий дискомфорт», но «сине-гранатовые» предпочитают перестраховаться.
Диагноз: «Лёгкий дискомфорт» в лодыжке
Пресс-служба «Барселоны» выпустила заявление, чтобы пресечь любые слухи о серьёзной травме.
«Игрок основного состава Ламин Ямаль испытывает лёгкий дискомфорт в правой лодыжке», — сказано в официальном сообщении.
Клуб сразу уточнил, что это не мышечное повреждение или разрыв, а скорее накопившаяся усталость или небольшое воспаление, требующее внимания.
«В качестве меры предосторожности»: стратегия клуба
Несмотря на то что Ямаль — железный игрок основы, «Барселона» решила дать 17-летнему таланту передышку. Решение выглядит логичным: матч в Баку против «Сабаха» — это дальний выезд, где искусственное поле и специфический климат могут усугубить даже мелкую проблему.
Клуб выбрал стратегию сохранения: лучше потерять очки в группе ЛЧ (хотя «Барса» вряд ли их потеряет и без Ямаля), чем потерять звезду на несколько месяцев в важный период сезона.
План возвращения: «Депортиво» в воскресенье
Хорошая новость для фанатов заключается в том, что пауза должна быть короткой.
«Как ожидается, игрок сможет принять участие в матче с «Депортиво» в следующее воскресенье», — заверили в клубе.
Это означает, что Ямаль пропустит только игру в Лиге чемпионов и должен быть готов к выходу на поле в ближайшем туре Ла Лиги.
Зачем «Барсе» нужен здоровый Ямаль?
В текущем сезоне 17-летний испанец тянет на себе огромную часть атакующего потенциала команды. Он не просто дриблёр, но и главный плеймейкер. Учитывая плотный график и другие травмы в составе, медицинский штаб «Барселоны» действует прагматично: Ламин — это будущее клуба на ближайшие 10–15 лет, и его здоровье сейчас важнее, чем результат в матче с «Сабахом».
Рой Кин снова в роли главного обвинителя. После того как «Манчестер Юнайтед» был растерзан «Ливерпулем» (0:4) на «Энфилде», бывший капитан «красных...
Поражение от «Ливерпуля» (0:4) стало для «Манчестер Юнайтед» не просто неудачей, а холодным душем, и Гари Невилл не стал сдерживать эмоции. В эфире...
Назначение Сергея Овчинникова временным боссом «Локомотива» вызвало вопросы у болельщиков, но спортивный директор клуба Нариман Акавов быстро...
Испанская «Барселона» нацелилась на левый фланг обороны и видит там португальца Нуну Мендеша из «ПСЖ». Как сообщает El Nacional, каталонцы готовы...
Королевский клуб продолжает зачищать свою зарплатную ведомость и будущее, не дожидаясь, пока игроки станут свободными агентами. На очереди —...