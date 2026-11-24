«Человек с большой историей»: Акавов объяснил выбор Овчинникова и. о. главного тренера «Локомотива»
Назначение Сергея Овчинникова временным боссом «Локомотива» вызвало вопросы у болельщиков, но спортивный директор клуба Нариман Акавов быстро расставил точки над «i». В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком функционер объяснил, почему именно «Босс» сейчас нужен команде.
Причина №1: Он свой
Главный аргумент Акавова — это принадлежность Овчинникова к семье «Локо».
«Во-первых, Сергей Иванович работал внутри клуба. Это человек с большим опытом и большой историей в клубе», — заявил Акавов.
Назначение «своего» в кризисный момент — классический ход. Игрокам нужен тот, кто знает внутреннюю кухню, понимает традиции «Локомотива» и не будет тратить время на адаптацию.
«Большая поддержка сверху»: карт-бланш от руководства
Акавов дал понять, что это не просто спонтанное решение, а согласованная позиция верхов.
«Он имел и имеет очень большую поддержку от руководства», — подчеркнул директор.
Это означает, что у Овчинникова есть полный карт-бланш. Ему не нужно оглядываться на офис, его задача — встряхнуть раздевалку, зная, что совет директоров полностью на его стороне.
Харизма и опыт: «Босс» вернулся
Помимо клубного патриотизма, Акавов выделил личные качества специалиста.
«Также Сергей Иванович очень харизматичный человек с тренерским опытом», — отметил Акавов.
Овчинников — личность. В футболе часто бывает, что команде, попавшей в яму, нужен не тактик-теоретик, а человек с авторитетом, который может рявкнуть в раздевалке так, чтобы звезды вспомнили, кто они такие. Именно эту «перчинку» и принёс «Босс».
«Нужно было добавить качеств»
Акавов не стал вдаваться в тактические схемы, объяснив выбор просто: «Нужно было добавить команде тех качеств, которые он добавил».
Это звучит как признание: «Локомотиву» не хватало характера, дисциплины и спортивной злости. Сергей Иванович, по мнению руководства, — это именно та инъекция тестостерона, которая должна вывести команду из летаргического сна.
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