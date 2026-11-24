Дата публикации: 24-11-2026 00:56

Назначение Сергея Овчинникова временным боссом «Локомотива» вызвало вопросы у болельщиков, но спортивный директор клуба Нариман Акавов быстро расставил точки над «i». В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком функционер объяснил, почему именно «Босс» сейчас нужен команде.

Причина №1: Он свой

Главный аргумент Акавова — это принадлежность Овчинникова к семье «Локо».

«Во-первых, Сергей Иванович работал внутри клуба. Это человек с большим опытом и большой историей в клубе», — заявил Акавов.

Назначение «своего» в кризисный момент — классический ход. Игрокам нужен тот, кто знает внутреннюю кухню, понимает традиции «Локомотива» и не будет тратить время на адаптацию.

«Большая поддержка сверху»: карт-бланш от руководства

Акавов дал понять, что это не просто спонтанное решение, а согласованная позиция верхов.

«Он имел и имеет очень большую поддержку от руководства», — подчеркнул директор.

Это означает, что у Овчинникова есть полный карт-бланш. Ему не нужно оглядываться на офис, его задача — встряхнуть раздевалку, зная, что совет директоров полностью на его стороне.

Харизма и опыт: «Босс» вернулся

Помимо клубного патриотизма, Акавов выделил личные качества специалиста.

«Также Сергей Иванович очень харизматичный человек с тренерским опытом», — отметил Акавов.

Овчинников — личность. В футболе часто бывает, что команде, попавшей в яму, нужен не тактик-теоретик, а человек с авторитетом, который может рявкнуть в раздевалке так, чтобы звезды вспомнили, кто они такие. Именно эту «перчинку» и принёс «Босс».

«Нужно было добавить качеств»

Акавов не стал вдаваться в тактические схемы, объяснив выбор просто: «Нужно было добавить команде тех качеств, которые он добавил».

Это звучит как признание: «Локомотиву» не хватало характера, дисциплины и спортивной злости. Сергей Иванович, по мнению руководства, — это именно та инъекция тестостерона, которая должна вывести команду из летаргического сна.