Дата публикации: 24-11-2026 00:46

Немецкий портал Transfermarkt опубликовал свежий рейтинг футбольных храмов, и в этом сезоне на троне — Дортмунд. «Боруссия» уверенно лидирует по средней посещаемости домашних матчей, собирая на «Сигнал Идуна Парк» невероятные 81 365 зрителей. Это абсолютный рекорд, подтверждающий, что «Жёлтая стена» — самая громкая и преданная сила в футболе.

Топ-3: немцы и итальянцы задают тон

Сразу два клуба идут плотной группой за Дортмундом, и оба представляют Италию и Германию.

- 2-е место: «Интер» (75 214 зрителей). «Джузеппе Меацца» в этом сезоне забит под завязку. Миланцы показывают отличный футбол, и фанаты отвечают взаимностью, заполняя стадион более чем на 75 тысяч.

- 3-е место: «Бавария» (75 000 зрителей). Мюнхенцы традиционно в топе, но «Альянц Арена» в среднем заполняется чуть хуже, чем у конкурентов. 75 тысяч — это всё равно аншлаг, но Дортмунд недосягаем.

Европа правит бал: где АПЛ и Примера?

В первой десятке доминируют чемпионаты большой пятёрки, но есть интересные нюансы:

- Испания: «Реал» (5-е место, 73 614) и «Атлетико» (7-е место, 66 268) показывают, что «Сантьяго Бернабеу» и «Цивитас Метрополитано» — главные магниты страны.

- Англия: «Манчестер Юнайтед» (6-е место, 72 395) — единственный представитель АПЛ в топ-10. Стадионы в Англии огромные, но конкуренция в рейтинге высока, и «Олд Траффорд» лишь замыкарует шестёрку.

- Италия: Сразу три клуба в топ-10 («Интер», «Милан» — 4-е место, и «Рома» — 8-е место). Итальянские тифози доказывают, что их любовь к футболу не зависит от текущих результатов команды.

Сюрпризы рейтинга: Бразилия и «Бетис»

- «Фламенго» (9-е место, 64 711): Единственный представитель неевропейской лиги. Южноамериканский гигант доказывает, что по страсти и количеству зрителей на трибунах он может дать фору любому.

- «Бетис» (10-е место, 63 309): Настоящая гордость Испании. Севильский клуб обошёл многих грандов, показывая, что «Бенито Вильямарин» — одно из самых уютных и посещаемых мест в мировом футболе.