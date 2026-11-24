Битва стадионов: «Боруссия» — чемпион по болельщикам, «Интер» дышит в спину
Немецкий портал Transfermarkt опубликовал свежий рейтинг футбольных храмов, и в этом сезоне на троне — Дортмунд. «Боруссия» уверенно лидирует по средней посещаемости домашних матчей, собирая на «Сигнал Идуна Парк» невероятные 81 365 зрителей. Это абсолютный рекорд, подтверждающий, что «Жёлтая стена» — самая громкая и преданная сила в футболе.
Топ-3: немцы и итальянцы задают тон
Сразу два клуба идут плотной группой за Дортмундом, и оба представляют Италию и Германию.
- 2-е место: «Интер» (75 214 зрителей). «Джузеппе Меацца» в этом сезоне забит под завязку. Миланцы показывают отличный футбол, и фанаты отвечают взаимностью, заполняя стадион более чем на 75 тысяч.
- 3-е место: «Бавария» (75 000 зрителей). Мюнхенцы традиционно в топе, но «Альянц Арена» в среднем заполняется чуть хуже, чем у конкурентов. 75 тысяч — это всё равно аншлаг, но Дортмунд недосягаем.
Европа правит бал: где АПЛ и Примера?
В первой десятке доминируют чемпионаты большой пятёрки, но есть интересные нюансы:
- Испания: «Реал» (5-е место, 73 614) и «Атлетико» (7-е место, 66 268) показывают, что «Сантьяго Бернабеу» и «Цивитас Метрополитано» — главные магниты страны.
- Англия: «Манчестер Юнайтед» (6-е место, 72 395) — единственный представитель АПЛ в топ-10. Стадионы в Англии огромные, но конкуренция в рейтинге высока, и «Олд Траффорд» лишь замыкарует шестёрку.
- Италия: Сразу три клуба в топ-10 («Интер», «Милан» — 4-е место, и «Рома» — 8-е место). Итальянские тифози доказывают, что их любовь к футболу не зависит от текущих результатов команды.
Сюрпризы рейтинга: Бразилия и «Бетис»
- «Фламенго» (9-е место, 64 711): Единственный представитель неевропейской лиги. Южноамериканский гигант доказывает, что по страсти и количеству зрителей на трибунах он может дать фору любому.
- «Бетис» (10-е место, 63 309): Настоящая гордость Испании. Севильский клуб обошёл многих грандов, показывая, что «Бенито Вильямарин» — одно из самых уютных и посещаемых мест в мировом футболе.
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