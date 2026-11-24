Дата публикации: 24-11-2026 00:52

Испанская «Барселона» нацелилась на левый фланг обороны и видит там португальца Нуну Мендеша из «ПСЖ». Как сообщает El Nacional, каталонцы готовы устроить настоящую осаду, чтобы переманить 24-летнего защитника. Однако в Париже уже готовят «финансовое ядерное оружие», чтобы отбить атаку.

План «Барселоны»: заставить игрока требовать трансфер

В отличие от стандартных схем, «Барселона» решила зайти через игрока. По данным источника, сине-гранатовые хотели выйти на Мендеша напрямую, пока он ещё не продлил контракт с «ПСЖ».

Цель каталонцев — убедить латераля в том, что его будущее на «Камп Ноу». Они рассчитывали создать такой уровень комфорта и доверия, чтобы сам Мендеш пошёл к руководству «ПСЖ» и потребовал отпустить его в Испанию. Это классический, но рискованный приём «Барсы» последних лет.

Энрике бьёт тревогу: звонок Аль-Хелаифи

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прекрасно понимает, что значит потерять такого игрока. Мендеш — один из немногих защитников в системе Энрике, который соответствует его требованиям по скорости и игре в пас.

Инсайдеры пишут, что ситуация вынудила тренера лично вмешаться. Луис Энрике позвонил президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи, чтобы тот «перекрыл кислород» переговорам. Тренер требует действовать на опережение, пока «Барса» не успела окончательно задурить голову португальцу.

«Астрономические» цифры: € 20 миллионов в год

Чтобы у Мендеша не осталось и тени сомнения, «ПСЖ» готовит предложение, от которого невозможно отказаться. Речь идёт не просто о повышении, а о переходе в другую финансовую лигу.

По информации El Nacional, парижане готовы предложить 20 миллионов евро за сезон. Это сделает его одним из самых высокооплачиваемых защитников в мире. С такой зарплатой «Барселона», даже если бы захотела, просто не смогла бы составить конкуренцию из-за правил финансового фэйр-плей.

Кто кого?

Сейчас мяч на стороне «ПСЖ». Если Нассер Аль-Хелаифи успеет положить контракт с суммой € 20 млн на стол до того, как «Барса» официально постучится в дверь, битва будет выиграна. Если же «ПСЖ» промедлит, мы увидим очередную серию мыльной оперы «Как „Барселона“ уговаривает игроков уйти из Парижа».