Дата публикации: 24-11-2026 00:49

Королевский клуб продолжает зачищать свою зарплатную ведомость и будущее, не дожидаясь, пока игроки станут свободными агентами. На очереди — уругвайский мотор команды. Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Реал» и Федерико Вальверде полностью согласовали условия нового соглашения.

«Всё готово»: детали сделки

В своём фирменном стиле, не терпящем сомнений, Романо написал в соцсети X:

«Феде Вальверде подпишет новый контракт с «Реалом», рассчитанный до июня 2031 года. Всё готово».

Это означает, что 26-летний полузащитник останется в Мадриде ещё на 5,5 лет. «Сливочные» связывают свою судьбу с одним из самых выносливых и универсальных игроков мира на долгий срок.

Очередь за Вальверде: кто уже поставил подпись

Вальверде идёт по проторенной дорожке. В этом сезоне «Реал» уже обезопасил ключевых игроков:

- Тибо Куртуа: Вратарь и капитан.

- Орельен Тчуамени: Опорный полузащитник, будущее обороны.

- Арда Гюлер: Турецкий талант, вингер.

Теперь очередь дошла до «сердца» полузащиты — Вальверде, который выполняет колоссальный объём работы от штрафной до штрафной.

«Железный человек»: путь из Монтевидео в Мадрид

История Вальверде в «Реале» — это пример невероятного терпения.

- Лето 2016: Переезд из «Пеньяроля» в молодёжную команду «Кастилья».

- Сезон-2017/18: Аренда в «Депортиво» (Ла-Корунья) для набора опыта в Ла Лиге.

- Возвращение: Постепенное превращение из подающего надежды юноши в незаменимого игрока основы, способного закрыть позицию «восьмёрки», «шестёрки» и даже правого защитника.

Зачем «Реалу» Вальверде до 2031 года?

Для Карло Анчелотти (и его преемников) Вальверде — это мечта тренера. Он обладает «двигателем» от Ferrari, но при этом обладает тактическим интеллектом. Его способность выполнять черновую работу в центре поля и при этом поддерживать атаку делает его идеальным солдатом для «Бернабеу». Продление до 2031 года — это сигнал: «Реал» строит новую династию вокруг таких бойцов.