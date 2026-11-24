«Всё готово»: Романо анонсировал новый контракт Вальверде с «Реалом»
Королевский клуб продолжает зачищать свою зарплатную ведомость и будущее, не дожидаясь, пока игроки станут свободными агентами. На очереди — уругвайский мотор команды. Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Реал» и Федерико Вальверде полностью согласовали условия нового соглашения.
«Всё готово»: детали сделки
В своём фирменном стиле, не терпящем сомнений, Романо написал в соцсети X:
«Феде Вальверде подпишет новый контракт с «Реалом», рассчитанный до июня 2031 года. Всё готово».
Это означает, что 26-летний полузащитник останется в Мадриде ещё на 5,5 лет. «Сливочные» связывают свою судьбу с одним из самых выносливых и универсальных игроков мира на долгий срок.
Очередь за Вальверде: кто уже поставил подпись
Вальверде идёт по проторенной дорожке. В этом сезоне «Реал» уже обезопасил ключевых игроков:
- Тибо Куртуа: Вратарь и капитан.
- Орельен Тчуамени: Опорный полузащитник, будущее обороны.
- Арда Гюлер: Турецкий талант, вингер.
Теперь очередь дошла до «сердца» полузащиты — Вальверде, который выполняет колоссальный объём работы от штрафной до штрафной.
«Железный человек»: путь из Монтевидео в Мадрид
История Вальверде в «Реале» — это пример невероятного терпения.
- Лето 2016: Переезд из «Пеньяроля» в молодёжную команду «Кастилья».
- Сезон-2017/18: Аренда в «Депортиво» (Ла-Корунья) для набора опыта в Ла Лиге.
- Возвращение: Постепенное превращение из подающего надежды юноши в незаменимого игрока основы, способного закрыть позицию «восьмёрки», «шестёрки» и даже правого защитника.
Зачем «Реалу» Вальверде до 2031 года?
Для Карло Анчелотти (и его преемников) Вальверде — это мечта тренера. Он обладает «двигателем» от Ferrari, но при этом обладает тактическим интеллектом. Его способность выполнять черновую работу в центре поля и при этом поддерживать атаку делает его идеальным солдатом для «Бернабеу». Продление до 2031 года — это сигнал: «Реал» строит новую династию вокруг таких бойцов.
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