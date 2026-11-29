«Депортиво» попал под каток: «Барселона» разнесла аутсайдера, Рафинья оформил хет-трик за 7 минут
В 14-м туре Ла Лиги на стадионе «Абанка-Риасор» в Ла-Корунье состоялся настоящий фестиваль атакующего футбола, но праздник был только на одной стороне. «Барселона» Ханси Флика не заметила сопротивления «Депортиво» и устроила гостям показательную порку — 5:1. Главным героем вечера стал бразильский вингер Рафинья, который проснулся в концовке матча.
Разгром в режиме нон-стоп
Хозяева, видимо, забыли, что «Барселона» в этом сезоне забивает на первых минутах.
- 2-я минута: Ламин Ямаль. Вундеркинд открывает счёт, подтверждая статус самого молодого гения Европы.
- 9-я минута: Пьер-Эмерик Обамеянг. Экс-форвард «Арсенала» и «Челси» огрызнулся голом в ворота своего бывшего одноклубника тер Штегена. 1:1. Кратковременная иллюзия интриги.
- 20-я минута: Дани Ольмо. Испанец тут же возвращает всё на круги своя. 1:2.
Сонное царство и 7 минут безумия
Второй тайм долгое время казался формальностью. «Барса» контролировала мяч, «Депортиво» бегал без мяча. Но на 83-й минуте стадион «Риасор» накрыло ледяным душем:
- 83-я минута: Рафинья — 1:3. Бразилец наконец-то реализовал свой момент.
- 90+1-я минута: Рафинья — 1:4. Второй. Трибуны начали пустеть.
- 90+1-я минута (чуть позже): Рафинья — 1:5. Хет-трик!
Рафинья забил трижды за 7 минут добавленного времени. Это либо полное безволие обороны «Депортиво», либо невероятное озарение бразильца.
Таблица: «Барса» уходит в отрыв
- «Барселона» (39 очков, 1-е место): 14 матчей — 39 очков. Это график «100+ очков за сезон». Ханси Флик построил машину, которая не просто выигрывает, а унижает. Даже когда Месси (простите, Ямаль) забил рано, команда не бросила играть.
- «Депортиво» (15 очков, 11-е место): Для команды, которая только вернулась или болтается внизу, 11-е место — это успех. Но такие оплеухи (5:1) больно бьют по психологии.
Что дальше?
- «Депортиво»: 5 декабря выезд к «Расингу». Нужно срочно забыть этот вечер и набирать очки.
- «Барселона»: 2 декабря дома против мадридского «Атлетико». Это будет главный матч тура. Битва двух лидеров (если «Атлетико» не оступится в других играх).
Итог
«Барселона» показала, что даже в эконом-режиме они способны забить пять. А Рафинья, который долго искал свою игру, теперь может смело смотреть в глаза Флику. Но главная проверка ждёт их в воскресенье: «Атлетико» Диего Симеоне — это не «Депортиво», там хет-триками в добавленное время не отделаешься.
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