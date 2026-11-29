Крылья Советов - Динамо Москва 29 ноября обзор матча Дата публикации: 29-11-2026 Крылья Советов 0 : 0 Динамо М События матча Крылья Советов Самара - Динамо Москва 50' Хуан Касерес 57' Хуан Касерес Вторая желтая — удаление 62' ⇄ Михайло Баняц / Кирилл Столбов 62' ⇄ Ислам Чесноков / Денис Макаров 62' Ислам Чесноков 64' ⇄ Леон Зайдензаль / Артур Гомес 64' ⇄ Ярослав Гладышев / Максимилиано Гутьеррес 84' Максим Витюгов 85' ⇄ Виктор Окишор / Ярослав Гладышев 85' ⇄ Дани Фернандес / Никита Салтыков 85' ⇄ Владислав Шитов / Ислам Чесноков 86' Даниил Фомин 87' ⇄ Доминик Ороз / Максим Витюгов Составы команд Крылья Советов Самара Динамо М Москва 30 вр Сергей Песьяков 23 зщ Никита Чернов 47 зщ Сергей Божин 2 зщ Кирилл Печенин 4 зщ Юрий Горшков 22 пз Фернандо Костанца 8 пз Максим Витюгов 87' 20 пз Кирилл Столбов 62' 11 пз Амар Рахманович 77 нп Денис Макаров 62' 14 нп Никита Салтыков 85' 7 пз Михайло Баньяц 62' 17 пз Ислам Чесноков 62'85' 72 зщ Дани Фернандес 85' 73 нп Владислав Шитов 85' 5 зщ Доминик Ороз 87' 99 вр Андрей Лунёв 4 зщ Хуан Хосе Касерес 2 зщ Николас Маричаль 6 зщ Роберто Фернандес 8 зщ Рубенс 74 пз Даниил Фомин 15 пз Данил Глебов 10 пз Бителло 11 нп Артур Гомес 64' 70 нп Константин Тюкавин 28 нп Максимильяно Гутьеррес 64' 56 зщ Леон Зайдензаль 64' 91 нп Ярослав Гладышев 64'85' 88 пз Виктор Окишор 85' Запасные 39 вр Евгений Фролов 80 вр Никита Кокарев 18 зщ Иван Лепский 35 зщ Арсений Абзалилов 70 пз Шодибек Шарипов 97 пз Ильзат Ахметов 76 нп Пётр Саласин 1 вр Курбан Расулов 31 вр Игорь Лещук 7 зщ Дмитрий Скопинцев 21 пз Антон Миранчук 50 пз Александр Кутицкий 60 пз Тимофей Маринкин 33 нп Иван Сергеев Главные тренеры Сергей Александрович Булатов Сандро Шварц Наказания Хуан Хосе Касерес 50' Хуан Хосе Касерес 57' Ислам Чесноков 62' Максим Витюгов 84' Даниил Фомин 86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Крылья Советов - Динамо Москва, который состоялся 29 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 16-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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