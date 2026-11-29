Крылья Советов - Динамо Москва 29 ноября обзор матча
Дата публикации: 29-11-2026
Крылья Советов
0 : 0
Динамо М
События матча Крылья Советов Самара - Динамо Москва
50'
Хуан Касерес
57'
Хуан КасересВторая желтая — удаление
62'
⇄
Михайло Баняц / Кирилл Столбов
62'
⇄
Ислам Чесноков / Денис Макаров
62'
Ислам Чесноков
64'
⇄
Леон Зайдензаль / Артур Гомес
64'
⇄
Ярослав Гладышев / Максимилиано Гутьеррес
84'
Максим Витюгов
85'
⇄
Виктор Окишор / Ярослав Гладышев
85'
⇄
Дани Фернандес / Никита Салтыков
85'
⇄
Владислав Шитов / Ислам Чесноков
86'
Даниил Фомин
87'
⇄
Доминик Ороз / Максим Витюгов
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Динамо М
Москва
|30
|вр
|Сергей Песьяков
|23
|зщ
|Никита Чернов
|47
|зщ
|Сергей Божин
|2
|зщ
|Кирилл Печенин
|4
|зщ
|Юрий Горшков
|22
|пз
|Фернандо Костанца
|8
|пз
|Максим Витюгов
87'
|20
|пз
|Кирилл Столбов
62'
|11
|пз
|Амар Рахманович
|77
|нп
|Денис Макаров
62'
|14
|нп
|Никита Салтыков
85'
|7
|пз
|Михайло Баньяц
62'
|17
|пз
|Ислам Чесноков
62'85'
|72
|зщ
|Дани Фернандес
85'
|73
|нп
|Владислав Шитов
85'
|5
|зщ
|Доминик Ороз
87'
|99
|вр
|Андрей Лунёв
|4
|зщ
|Хуан Хосе Касерес
|2
|зщ
|Николас Маричаль
|6
|зщ
|Роберто Фернандес
|8
|зщ
|Рубенс
|74
|пз
|Даниил Фомин
|15
|пз
|Данил Глебов
|10
|пз
|Бителло
|11
|нп
|Артур Гомес
64'
|70
|нп
|Константин Тюкавин
|28
|нп
|Максимильяно Гутьеррес
64'
|56
|зщ
|Леон Зайдензаль
64'
|91
|нп
|Ярослав Гладышев
64'85'
|88
|пз
|Виктор Окишор
85'
Запасные
|39
|вр
|Евгений Фролов
|80
|вр
|Никита Кокарев
|18
|зщ
|Иван Лепский
|35
|зщ
|Арсений Абзалилов
|70
|пз
|Шодибек Шарипов
|97
|пз
|Ильзат Ахметов
|76
|нп
|Пётр Саласин
|1
|вр
|Курбан Расулов
|31
|вр
|Игорь Лещук
|7
|зщ
|Дмитрий Скопинцев
|21
|пз
|Антон Миранчук
|50
|пз
|Александр Кутицкий
|60
|пз
|Тимофей Маринкин
|33
|нп
|Иван Сергеев
Главные тренеры
|Сергей Александрович Булатов
|Сандро Шварц
Наказания
Хуан Хосе Касерес
50'
Хуан Хосе Касерес
57'
Ислам Чесноков
62'
Максим Витюгов
84'
Даниил Фомин
86'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Крылья Советов - Динамо Москва, который состоялся 29 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 16-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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