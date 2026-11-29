Фрайбург - РБ Лейпциг 29 ноября обзор матча
Дата публикации: 29-11-2026
Фрайбург
2 : 2
РБ Лейпциг
События матча Фрайбург - РБ Лейпциг
11'
⚽
Игор Матанович (1 - 0)
23'
Нейл Эль-Айнауи
38'
Эзекиль Банзузи
43'
⚽
Максимилиан Эггештайн (2 - 0)Пенальти
46'
⇄
Николас Зайвальд / Нейл Эль-Айнауи
53'
⚽
Кристофер Нкунку (2 - 1)Пенальти
61'
Браян Груда
66'
⇄
Кристоф Баумгартнер / Эзекиль Банзузи
70'
⇄
Лукас Хёлер / Игор Матанович
76'
⇄
Рокко Райтц / Кристофер Нкунку
76'
⇄
Тидиам Гомис / Браян Груда
78'
⇄
Кэйсукэ Гото / Юито Судзуки
78'
⇄
Максимилиан Розенфельдер / Лукас Кюблер
84'
⇄
Сириак Ирье / Ян-Никлас Бесте
85'
⇄
Ридле Баку / Бенджамин Хенрикс
90+3'
⚽
Кристоф Баумгартнер (2 - 2)
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
РБ Лейпциг
Лейпциг
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|29
|зщ
|Филипп Трой
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
79'
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|16
|пз
|Янник Энгельхардт
|19
|пз
|Ян-Никлас Бесте
83'
|7
|пз
|Дерри Шерхант
|14
|пз
|Юито Судзуки
79'
|31
|нп
|Игор Матанович
70'
|9
|нп
|Лукас Хёлер
70'
|37
|зщ
|Максимилиан Розенфельдер
79'
|42
|нп
|Кэисукэ Гото
79'
|22
|пз
|Сирьяк Ирье
83'
|26
|вр
|Мартен Вандевордт
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|3
|зщ
|Максим Эстеве
|22
|зщ
|Давид Раум
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
85'
|10
|пз
|Браян Груда
76'
|21
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
46'
|6
|пз
|Эзехил Банзюзи
66'
|7
|нп
|Антонио Нуса
|40
|нп
|Ромуло
|28
|нп
|Кристофер Нкунку
76'
|13
|пз
|Николас Зайвальд
46'
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
66'
|20
|пз
|Рокко Райц
76'
|27
|нп
|Тидиам Гомис
76'
|17
|зщ
|Ридле Баку
85'
Запасные
|21
|вр
|Флориан Мюллер
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|5
|зщ
|Антони Юнг
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|20
|пз
|Рихито Ямамото
|1
|вр
|Эрьян Нюланд
|2
|зщ
|Абдул Коне
|35
|зщ
|Макс Финкгрефе
|30
|пз
|Андрия Максимович
Главные тренеры
|Юлиан Шустер
|Мартин Гастон Демикелис
Голы
Игор Матанович
Дерри Шерхант
1:0
11'
Максимилиан Эггештайн
2:0
43'
Кристофер Нкунку
2:1
53'
Кристоф Баумгартнер
Тидиам Гомис
2:2
90+3'
Наказания
Нейл Эль-Айнауи
23'
Эзехил Банзюзи
38'
Браян Груда
61'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фрайбург - РБ Лейпциг, который состоялся 29 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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