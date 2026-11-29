Фрайбург - РБ Лейпциг 29 ноября обзор матча Дата публикации: 29-11-2026 Фрайбург 2 : 2 РБ Лейпциг События матча Фрайбург - РБ Лейпциг 11' ⚽ Игор Матанович (1 - 0) 23' Нейл Эль-Айнауи 38' Эзекиль Банзузи 43' ⚽ Максимилиан Эггештайн (2 - 0) Пенальти 46' ⇄ Николас Зайвальд / Нейл Эль-Айнауи 53' ⚽ Кристофер Нкунку (2 - 1) Пенальти 61' Браян Груда 66' ⇄ Кристоф Баумгартнер / Эзекиль Банзузи 70' ⇄ Лукас Хёлер / Игор Матанович 76' ⇄ Рокко Райтц / Кристофер Нкунку 76' ⇄ Тидиам Гомис / Браян Груда 78' ⇄ Кэйсукэ Гото / Юито Судзуки 78' ⇄ Максимилиан Розенфельдер / Лукас Кюблер 84' ⇄ Сириак Ирье / Ян-Никлас Бесте 85' ⇄ Ридле Баку / Бенджамин Хенрикс 90+3' ⚽ Кристоф Баумгартнер (2 - 2) Составы команд Фрайбург Фрайбург РБ Лейпциг Лейпциг 1 вр Мио Бакхаус 28 зщ Маттиас Гинтер 3 зщ Филипп Линхарт 29 зщ Филипп Трой 17 зщ Лукас Кюблер 79' 8 пз Максимилиан Эггештайн 16 пз Янник Энгельхардт 19 пз Ян-Никлас Бесте 83' 7 пз Дерри Шерхант 14 пз Юито Судзуки 79' 31 нп Игор Матанович 70' 9 нп Лукас Хёлер 70' 37 зщ Максимилиан Розенфельдер 79' 42 нп Кэисукэ Гото 79' 22 пз Сирьяк Ирье 83' 26 вр Мартен Вандевордт 4 зщ Вилли Орбан 3 зщ Максим Эстеве 22 зщ Давид Раум 39 зщ Бенджамин Хенрихс 85' 10 пз Браян Груда 76' 21 пз Нейл Эль-Айнауи 46' 6 пз Эзехил Банзюзи 66' 7 нп Антонио Нуса 40 нп Ромуло 28 нп Кристофер Нкунку 76' 13 пз Николас Зайвальд 46' 14 пз Кристоф Баумгартнер 66' 20 пз Рокко Райц 76' 27 нп Тидиам Гомис 76' 17 зщ Ридле Баку 85' Запасные 21 вр Флориан Мюллер 30 зщ Кристиан Гюнтер 5 зщ Антони Юнг 32 пз Винченцо Грифо 20 пз Рихито Ямамото 1 вр Эрьян Нюланд 2 зщ Абдул Коне 35 зщ Макс Финкгрефе 30 пз Андрия Максимович Главные тренеры Юлиан Шустер Мартин Гастон Демикелис Голы Игор Матанович Дерри Шерхант 1:0 11' Максимилиан Эггештайн 2:0 43' Кристофер Нкунку 2:1 53' Кристоф Баумгартнер Тидиам Гомис 2:2 90+3' Наказания Нейл Эль-Айнауи 23' Эзехил Банзюзи 38' Браян Груда 61'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фрайбург - РБ Лейпциг, который состоялся 29 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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