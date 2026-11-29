Осер - Марсель 29 ноября обзор матча Дата публикации: 29-11-2026 Осер 0 : 2 Марсель События матча Осер - Олимпик Марсель -5' Will Still 5' ⚽ Амин Гуири (0 - 1) 45+2' Аксель Туанзебе Прямое удаление 45+4' ⚽ Игор Пайшао (0 - 2) Пенальти 46' ⇄ Райан Манденге / Фредрик Оппегор 50' Райан Манденге 55' Марвин Сеная 59' ⇄ Реми Лабо Ласкари / Кевин Дануа 70' ⇄ Ламфия Дьюбате / Пьер Эква 70' ⇄ Эйнджел Гомес / Имад Абделли 77' ⇄ Артур Пьефор / Марвин Сеная 87' Реми Лабо Ласкари 88' ⇄ Нухум Камиссоко / Точукву Ннади 88' ⇄ Кельян Безахаф / Амин Арит 90+1' ⇄ Ниль Мопе / Амин Гуири 90+1' ⇄ Кейлиан Абдалла / Тимоти Веа Составы команд Осер Осер Марсель Марсель 1 вр Поль Нарди 4 зщ Аксель Туанзебе 20 зщ Синали Дьоманде 22 зщ Фредрик Оппегорд 46' 13 зщ Телли Сиве 8 пз Науиру Ахамада 29 пз Марвен Сеная 77' 5 пз Кевин Дануа 59' 17 пз Пьер Эква 70' 9 нп Кэмерон Арчер 21 нп Ромен Февр 32 Rayan Mandengue 46' 3 пз Реми Лабо Ласкари 59' 34 Lamfia Dioubate 70' 46 пз Артур Пьедфор 77' 1 вр Жеффри Де Ланге 4 зщ Си Джей Иган-Райли 21 зщ Найеф Агер 25 зщ Улиссес Гарсия 22 зщ Тимоти Веа 90+1' 77 пз Амин Арит 88' 14 пз Игор Пайшао 8 пз Химад Абделли 70' 6 пз Точукву Ннади 88' 23 пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг 9 нп Амин Гуири 90+1' 7 пз Эйнджел Гомес 70' 74 зщ Келиан Безахаф 88' 42 пз Нухум Камиссоко 88' 11 нп Ниль Мопе 90+1' 48 нп Кейлиан Абдалла 90+1' Запасные 23 вр Мамаду Диоп 15 зщ Христ Макоссо 92 зщ Клеман Акпа 77 нп Аристид Зоссу 47 Youssef Khoudda 92 вр Тео Вермо 18 зщ Бамо Мейте 46 зщ Алекси Кум 84 нп Уго Кадмири Главные тренеры Кристоф Пеллиссье Уильям Стилл Бруно Женезио Голы Амин Гуири Амин Арит 0:1 5' Игор Пайшао 0:2 45+4' Наказания Аксель Туанзебе 45+2' Rayan Mandengue 50' Марвен Сеная 55' Реми Лабо Ласкари 87'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Осер - Марсель, который состоялся 29 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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