Осер - Марсель 29 ноября обзор матча
Дата публикации: 29-11-2026
Осер
0 : 2
Марсель
События матча Осер - Олимпик Марсель
-5'
Will Still
5'
⚽
Амин Гуири (0 - 1)
45+2'
Аксель ТуанзебеПрямое удаление
45+4'
⚽
Игор Пайшао (0 - 2)Пенальти
46'
⇄
Райан Манденге / Фредрик Оппегор
50'
Райан Манденге
55'
Марвин Сеная
59'
⇄
Реми Лабо Ласкари / Кевин Дануа
70'
⇄
Ламфия Дьюбате / Пьер Эква
70'
⇄
Эйнджел Гомес / Имад Абделли
77'
⇄
Артур Пьефор / Марвин Сеная
87'
Реми Лабо Ласкари
88'
⇄
Нухум Камиссоко / Точукву Ннади
88'
⇄
Кельян Безахаф / Амин Арит
90+1'
⇄
Ниль Мопе / Амин Гуири
90+1'
⇄
Кейлиан Абдалла / Тимоти Веа
Составы команд
Осер
Осер
Марсель
Марсель
|1
|вр
|Поль Нарди
|4
|зщ
|Аксель Туанзебе
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|22
|зщ
|Фредрик Оппегорд
46'
|13
|зщ
|Телли Сиве
|8
|пз
|Науиру Ахамада
|29
|пз
|Марвен Сеная
77'
|5
|пз
|Кевин Дануа
59'
|17
|пз
|Пьер Эква
70'
|9
|нп
|Кэмерон Арчер
|21
|нп
|Ромен Февр
|32
|Rayan Mandengue
46'
|3
|пз
|Реми Лабо Ласкари
59'
|34
|Lamfia Dioubate
70'
|46
|пз
|Артур Пьедфор
77'
|1
|вр
|Жеффри Де Ланге
|4
|зщ
|Си Джей Иган-Райли
|21
|зщ
|Найеф Агер
|25
|зщ
|Улиссес Гарсия
|22
|зщ
|Тимоти Веа
90+1'
|77
|пз
|Амин Арит
88'
|14
|пз
|Игор Пайшао
|8
|пз
|Химад Абделли
70'
|6
|пз
|Точукву Ннади
88'
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|9
|нп
|Амин Гуири
90+1'
|7
|пз
|Эйнджел Гомес
70'
|74
|зщ
|Келиан Безахаф
88'
|42
|пз
|Нухум Камиссоко
88'
|11
|нп
|Ниль Мопе
90+1'
|48
|нп
|Кейлиан Абдалла
90+1'
Запасные
|23
|вр
|Мамаду Диоп
|15
|зщ
|Христ Макоссо
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|77
|нп
|Аристид Зоссу
|47
|Youssef Khoudda
|92
|вр
|Тео Вермо
|18
|зщ
|Бамо Мейте
|46
|зщ
|Алекси Кум
|84
|нп
|Уго Кадмири
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Уильям Стилл
|Бруно Женезио
Голы
Амин Гуири
Амин Арит
0:1
5'
Игор Пайшао
0:2
45+4'
Наказания
Аксель Туанзебе
45+2'
Rayan Mandengue
50'
Марвен Сеная
55'
Реми Лабо Ласкари
87'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Осер - Марсель, который состоялся 29 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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