Депортиво - Барселона 29 ноября обзор матча Дата публикации: 29-11-2026 Депортиво 1 : 5 Барселона События матча Депортиво Ла-Корунья - ФК Барселона -5' Antonio Hidalgo 2' ⚽ Ламин Ямаль (0 - 1) 5' Жуан Канселу 9' ⚽ Пьер-Эмерик Обамеянг (1 - 1) 20' ⚽ Дани Ольмо (1 - 2) 23' Джакомо Куальята 50' ⚽ Рафинья (1 - 3) 56' ⇄ Адама Траоре / Джакомо Куальята 56' ⇄ Марио Сориано / Йеремай Эрнандес 57' ⇄ Гави / Жуан Канселу 57' ⇄ Родри / Дани Ольмо 65' ⇄ Андреас Кристенсен / Фрэнки де Йонг 65' ⇄ Жюль Кунде / Эрик Гарсия 70' ⇄ Луисми Крус / Марк Касадо 71' ⇄ Диего Вильярес / Лоренцо Аматуччи 81' ⇄ Закария Эддашури / Бил Нсонго 83' ⚽ Рафинья (1 - 4) 84' ⇄ Карим Адейеми / Энтони Гордон 90+1' ⚽ Рафинья (1 - 5) 90+4' Ламин Ямаль Составы команд Депортиво Ла-Корунья Барселона Барселона 13 вр Лео Роман 15 зщ Мигель Лоурейро 2 зщ Адрия Альтимира 20 зщ Хосе Хименес 12 пз Джакомо Квальята 56' 6 пз Марк Касадо 70' 16 пз Лоренцо Аматуччи 71' 10 нп Еремай Эрнандес 56' 7 нп Пьер-Эмерик Обамеянг 32 нп Бил Нсонго 81' 11 нп Давид Мелья 21 пз Марио Сориано 56' 24 нп Адама Траоре 56' 19 пз Луисми Крус 70' 8 пз Диего Вильярес 71' 9 нп Закария Эддахшури 81' 1 вр Жоан Гарсия 24 зщ Эрик Гарсия 65' 18 зщ Херард Мартин 2 зщ Жоау Канселу 57' 5 зщ Пау Кубарси 8 пз Педри 11 пз Рафинья 21 пз Френки де Йонг 65' 20 пз Дани Ольмо 57' 10 пз Ламин Ямаль 17 пз Энтони Гордон 84' 6 пз Гави 57' 16 пз Родри 57' 15 зщ Андреас Кристенсен 65' 23 зщ Жюль Кунде 65' 14 пз Карим Адейеми 84' Запасные 25 вр Альваро Фернандес 3 зщ Арно Комас 4 зщ Лукас Нуби 17 зщ Анхелиньо 23 зщ Химо 14 пз Рикардо Родригес 18 пз Йонатан Асп Йенсен 13 вр Войцех Щенсны 25 вр Доминик Ливакович 41 зщ Алекс Кампос 4 пз Брайан Фариньяс 32 пз Ориан Горен 9 нп Габриэл Жезус Главные тренеры Антонио Идальго Морилья Ханс-Дитер Флик Голы Ламин Ямаль Педри 0:1 2' Пьер-Эмерик Обамеянг 1:1 9' Дани Ольмо Энтони Гордон 1:2 20' Рафинья Ламин Ямаль 1:3 50' Рафинья 1:4 83' Рафинья Ламин Ямаль 1:5 90+1' Наказания Жоау Канселу 5' Джакомо Квальята 23' Ламин Ямаль 90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Депортиво - Барселона, который состоялся 29 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 14-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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