Депортиво - Барселона 29 ноября обзор матча
Дата публикации: 29-11-2026
Депортиво
1 : 5
Барселона
События матча Депортиво Ла-Корунья - ФК Барселона
-5'
Antonio Hidalgo
2'
⚽
Ламин Ямаль (0 - 1)
5'
Жуан Канселу
9'
⚽
Пьер-Эмерик Обамеянг (1 - 1)
20'
⚽
Дани Ольмо (1 - 2)
23'
Джакомо Куальята
50'
⚽
Рафинья (1 - 3)
56'
⇄
Адама Траоре / Джакомо Куальята
56'
⇄
Марио Сориано / Йеремай Эрнандес
57'
⇄
Гави / Жуан Канселу
57'
⇄
Родри / Дани Ольмо
65'
⇄
Андреас Кристенсен / Фрэнки де Йонг
65'
⇄
Жюль Кунде / Эрик Гарсия
70'
⇄
Луисми Крус / Марк Касадо
71'
⇄
Диего Вильярес / Лоренцо Аматуччи
81'
⇄
Закария Эддашури / Бил Нсонго
83'
⚽
Рафинья (1 - 4)
84'
⇄
Карим Адейеми / Энтони Гордон
90+1'
⚽
Рафинья (1 - 5)
90+4'
Ламин Ямаль
Составы команд
Депортиво
Ла-Корунья
Барселона
Барселона
|13
|вр
|Лео Роман
|15
|зщ
|Мигель Лоурейро
|2
|зщ
|Адрия Альтимира
|20
|зщ
|Хосе Хименес
|12
|пз
|Джакомо Квальята
56'
|6
|пз
|Марк Касадо
70'
|16
|пз
|Лоренцо Аматуччи
71'
|10
|нп
|Еремай Эрнандес
56'
|7
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|32
|нп
|Бил Нсонго
81'
|11
|нп
|Давид Мелья
|21
|пз
|Марио Сориано
56'
|24
|нп
|Адама Траоре
56'
|19
|пз
|Луисми Крус
70'
|8
|пз
|Диего Вильярес
71'
|9
|нп
|Закария Эддахшури
81'
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
65'
|18
|зщ
|Херард Мартин
|2
|зщ
|Жоау Канселу
57'
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|8
|пз
|Педри
|11
|пз
|Рафинья
|21
|пз
|Френки де Йонг
65'
|20
|пз
|Дани Ольмо
57'
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|17
|пз
|Энтони Гордон
84'
|6
|пз
|Гави
57'
|16
|пз
|Родри
57'
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
65'
|23
|зщ
|Жюль Кунде
65'
|14
|пз
|Карим Адейеми
84'
Запасные
|25
|вр
|Альваро Фернандес
|3
|зщ
|Арно Комас
|4
|зщ
|Лукас Нуби
|17
|зщ
|Анхелиньо
|23
|зщ
|Химо
|14
|пз
|Рикардо Родригес
|18
|пз
|Йонатан Асп Йенсен
|13
|вр
|Войцех Щенсны
|25
|вр
|Доминик Ливакович
|41
|зщ
|Алекс Кампос
|4
|пз
|Брайан Фариньяс
|32
|пз
|Ориан Горен
|9
|нп
|Габриэл Жезус
Главные тренеры
|Антонио Идальго Морилья
|Ханс-Дитер Флик
Голы
Ламин Ямаль
Педри
0:1
2'
Пьер-Эмерик Обамеянг
1:1
9'
Дани Ольмо
Энтони Гордон
1:2
20'
Рафинья
Ламин Ямаль
1:3
50'
Рафинья
1:4
83'
Рафинья
Ламин Ямаль
1:5
90+1'
Наказания
Жоау Канселу
5'
Джакомо Квальята
23'
Ламин Ямаль
90+4'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Депортиво - Барселона, который состоялся 29 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 14-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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