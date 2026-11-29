Кристал Пэлас - Халл Сити 29 ноября обзор матча Дата публикации: 29-11-2026 Кристал Пэлас 2 : 3 Халл Сити События матча Кристал Пэлас - Халл Сити 33' Брук Нортон-Каффи 38' ⚽ Оли Макберни (0 - 1) 46' ⇄ Квинтен Тимбер / Джефферсон Лерма 48' ⚽ Сорба Томас (0 - 2) 61' Нобель Менди 63' Сорба Томас 71' ⇄ Анан Халаили / Оскар Мингеса 72' ⇄ Дарио Осорио / Дуайт Макнил 72' ⇄ Эдди Нкетия / Даити Камада 77' ⇄ Мэтт Крукс / Лукас Гурна-Дуат 77' ⇄ Райан Джайлс / Сорба Томас 80' ⚽ Риган Слейтер (0 - 3) 82' ⇄ Завье Гозо / Эван Гессанд 84' ⇄ Мохамед-Али Чо / Мохамед Беллуми 84' ⇄ Ильяс Анса / Оли Макберни 87' ⇄ Христос Музакитис / Риган Слейтер 90' ⚽ Йёрген Странд Ларсен (1 - 3) 90+1' Джон Иган 90+2' Анан Халаили 90+5' ⚽ Адам Уортон (2 - 3) Составы команд Кристал Пэлас Лондон Халл Сити Кингстон-апон-Халл 1 вр Дин Хендерсон 26 зщ Крис Ричардс 5 зщ Аксель Дисаси 3 пз Тайрик Митчелл 20 пз Адам Уортон 18 пз Даити Камада 72' 30 пз Оскар Мингеса 71' 8 пз Хефферсон Лерма 46' 29 пз Эванн Гессан 82' 11 нп Дуайт Макнил 72' 22 нп Йёрген Странн Ларсен 23 пз Квинтен Тимбер 46' 25 зщ Анан Халаили 71' 24 пз Дарио Осорио 72' 9 пз Эдди Нкетиа 72' 12 пз Савьер Госо 82' 19 вр Константинос Цолакис 6 зщ Семи Аджайи 32 зщ Нобель Менди 15 зщ Джон Иган 21 пз Эллиот Страуд 27 пз Реган Слейтер 87' 29 пз Люка Гурна-Дуат 77' 18 пз Брук Нортон-Каффи 10 нп Мохамед Беллуми 84' 7 нп Сорба Томас 77' 9 нп Оливер Макбарни 84' 3 зщ Райан Джилз 77' 25 пз Мэтти Крукс 77' 50 нп Мохамед-Али Шо 84' 28 нп Ильяс Анса 84' 36 пз Христос Музакитис 87' Запасные 44 вр Вальтер Бенитес 6 зщ Джейди Канво 33 зщ Бен Чилуэлл 19 пз Уилл Хьюз 1 вр Джек Батлэнд 17 зщ Патрик Макнейр 22 зщ Лукас Херрингтон 14 пз Йенс Хьертё-Даль Главные тренеры Пьер Саж Томас Франк Сергей Якирович Голы Оливер Макбарни Реган Слейтер 0:1 38' Сорба Томас 0:2 48' Реган Слейтер Оливер Макбарни 0:3 80' Йёрген Странн Ларсен Квинтен Тимбер 1:3 90' Адам Уортон 2:3 90+5' Наказания Брук Нортон-Каффи 33' Нобель Менди 61' Сорба Томас 63' Джон Иган 90+1' Анан Халаили 90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кристал Пэлас - Халл Сити, который состоялся 29 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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