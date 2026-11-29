Кристал Пэлас - Халл Сити 29 ноября обзор матча
Дата публикации: 29-11-2026
Кристал Пэлас
2 : 3
Халл Сити
События матча Кристал Пэлас - Халл Сити
33'
Брук Нортон-Каффи
38'
⚽
Оли Макберни (0 - 1)
46'
⇄
Квинтен Тимбер / Джефферсон Лерма
48'
⚽
Сорба Томас (0 - 2)
61'
Нобель Менди
63'
Сорба Томас
71'
⇄
Анан Халаили / Оскар Мингеса
72'
⇄
Дарио Осорио / Дуайт Макнил
72'
⇄
Эдди Нкетия / Даити Камада
77'
⇄
Мэтт Крукс / Лукас Гурна-Дуат
77'
⇄
Райан Джайлс / Сорба Томас
80'
⚽
Риган Слейтер (0 - 3)
82'
⇄
Завье Гозо / Эван Гессанд
84'
⇄
Мохамед-Али Чо / Мохамед Беллуми
84'
⇄
Ильяс Анса / Оли Макберни
87'
⇄
Христос Музакитис / Риган Слейтер
90'
⚽
Йёрген Странд Ларсен (1 - 3)
90+1'
Джон Иган
90+2'
Анан Халаили
90+5'
⚽
Адам Уортон (2 - 3)
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Аксель Дисаси
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|20
|пз
|Адам Уортон
|18
|пз
|Даити Камада
72'
|30
|пз
|Оскар Мингеса
71'
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
46'
|29
|пз
|Эванн Гессан
82'
|11
|нп
|Дуайт Макнил
72'
|22
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|23
|пз
|Квинтен Тимбер
46'
|25
|зщ
|Анан Халаили
71'
|24
|пз
|Дарио Осорио
72'
|9
|пз
|Эдди Нкетиа
72'
|12
|пз
|Савьер Госо
82'
|19
|вр
|Константинос Цолакис
|6
|зщ
|Семи Аджайи
|32
|зщ
|Нобель Менди
|15
|зщ
|Джон Иган
|21
|пз
|Эллиот Страуд
|27
|пз
|Реган Слейтер
87'
|29
|пз
|Люка Гурна-Дуат
77'
|18
|пз
|Брук Нортон-Каффи
|10
|нп
|Мохамед Беллуми
84'
|7
|нп
|Сорба Томас
77'
|9
|нп
|Оливер Макбарни
84'
|3
|зщ
|Райан Джилз
77'
|25
|пз
|Мэтти Крукс
77'
|50
|нп
|Мохамед-Али Шо
84'
|28
|нп
|Ильяс Анса
84'
|36
|пз
|Христос Музакитис
87'
Запасные
|44
|вр
|Вальтер Бенитес
|6
|зщ
|Джейди Канво
|33
|зщ
|Бен Чилуэлл
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|1
|вр
|Джек Батлэнд
|17
|зщ
|Патрик Макнейр
|22
|зщ
|Лукас Херрингтон
|14
|пз
|Йенс Хьертё-Даль
Главные тренеры
|Пьер Саж
|Томас Франк
|Сергей Якирович
Голы
Оливер Макбарни
Реган Слейтер
0:1
38'
Сорба Томас
0:2
48'
Реган Слейтер
Оливер Макбарни
0:3
80'
Йёрген Странн Ларсен
Квинтен Тимбер
1:3
90'
Адам Уортон
2:3
90+5'
Наказания
Брук Нортон-Каффи
33'
Нобель Менди
61'
Сорба Томас
63'
Джон Иган
90+1'
Анан Халаили
90+2'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кристал Пэлас - Халл Сити, который состоялся 29 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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