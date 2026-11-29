Фулхэм - Борнмут 29 ноября обзор матча Дата публикации: 29-11-2026 Фулхэм 1 : 2 Борнмут События матча Фулхэм - Борнмут -5' Marco Rose 21' ⚽ Маркус Тавернье (0 - 1) 28' ⚽ Родриго Мунис (1 - 1) Пенальти 31' Тайлер Адамс 38' Шей Чарльз 41' Райан Сессеньон 52' Эли Жуниор Крупи 60' ⇄ Уго Ларссон / Гонсало Гарсия 60' ⇄ Энтони Робинсон / Райан Сессеньон 60' ⇄ Джастин Клюйверт / Эли Жуниор Крупи 60' ⇄ Алекс Скотт / Райан Кристи 62' ⚽ Джастин Клюйверт (1 - 2) 66' Адриен Трюффер 75' ⇄ Тимоти Кастань / Кенни Тете 75' ⇄ Сесар Паласиос / Алекс Ивоби 77' ⇄ Бафоде Диаките / Адам Смит 77' ⇄ Дэвид Брукс / Раян 79' ⇄ Том Кэрни / Шей Чарльз 80' Джастин Клюйверт 85' ⇄ Альваро Родригес / Эванилсон 90+6' Джастин Клюйверт Вторая желтая — удаление Составы команд Фулхэм Лондон Борнмут Борнмут 1 вр Бернд Лено 2 зщ Кенни Тете 75' 22 зщ Давид Аффенгрубер 3 зщ Кэлвин Бейсси 30 зщ Райан Сесеньон 60' 16 пз Сандер Берге 19 пз Ши Чарльз 79' 17 пз Алекс Айуоби 75' 24 пз Джош Кинг 9 нп Родриго Мунис 7 нп Гонсало Гарсия 60' 33 зщ Энтони Робинсон 60' 15 пз Хуго Ларссон 60' 21 зщ Тимоти Кастань 75' 8 пз Сесар Паласиос 75' 10 пз Том Кейрни 79' 1 вр Джордже Петрович 15 зщ Адам Смит 77' 5 зщ Джеймс Хилл 14 зщ Антониу Силва 3 зщ Адриен Трюффер 12 пз Тайлер Адамс 37 пз Райан 77' 16 пз Маркус Таверньер 10 пз Райан Кристи 60' 9 нп Эванилсон 85' 22 нп Эли Крупи 60' 19 пз Джастин Клюйверт 60' 8 пз Алекс Скотт 60' 18 зщ Бафоде Диаките 77' 7 нп Дэвид Брукс 77' 30 нп Альваро Родригес 85' Запасные 4 зщ Хорхе Куэнка 20 пз Мануэль Анхель 11 пз Кевин 37 Dino Kaiser 20 вр Микеле Ди Грегорио 6 зщ Хулио Солер 4 пз Льюис Кук 21 нп Амин Адли Главные тренеры Альваро Арбелоа Марко Розе Голы Маркус Таверньер Эванилсон 0:1 21' Родриго Мунис 1:1 28' Джастин Клюйверт Алекс Скотт 1:2 62' Наказания Тайлер Адамс 31' Ши Чарльз 38' Райан Сесеньон 41' Эли Крупи 52' Адриен Трюффер 66' Джастин Клюйверт 80' Джастин Клюйверт 90+6'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фулхэм - Борнмут, который состоялся 29 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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