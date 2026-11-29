Фулхэм - Борнмут 29 ноября обзор матча
Дата публикации: 29-11-2026
Фулхэм
1 : 2
Борнмут
События матча Фулхэм - Борнмут
-5'
Marco Rose
21'
⚽
Маркус Тавернье (0 - 1)
28'
⚽
Родриго Мунис (1 - 1)Пенальти
31'
Тайлер Адамс
38'
Шей Чарльз
41'
Райан Сессеньон
52'
Эли Жуниор Крупи
60'
⇄
Уго Ларссон / Гонсало Гарсия
60'
⇄
Энтони Робинсон / Райан Сессеньон
60'
⇄
Джастин Клюйверт / Эли Жуниор Крупи
60'
⇄
Алекс Скотт / Райан Кристи
62'
⚽
Джастин Клюйверт (1 - 2)
66'
Адриен Трюффер
75'
⇄
Тимоти Кастань / Кенни Тете
75'
⇄
Сесар Паласиос / Алекс Ивоби
77'
⇄
Бафоде Диаките / Адам Смит
77'
⇄
Дэвид Брукс / Раян
79'
⇄
Том Кэрни / Шей Чарльз
80'
Джастин Клюйверт
85'
⇄
Альваро Родригес / Эванилсон
90+6'
Джастин КлюйвертВторая желтая — удаление
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Борнмут
Борнмут
|1
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
75'
|22
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|30
|зщ
|Райан Сесеньон
60'
|16
|пз
|Сандер Берге
|19
|пз
|Ши Чарльз
79'
|17
|пз
|Алекс Айуоби
75'
|24
|пз
|Джош Кинг
|9
|нп
|Родриго Мунис
|7
|нп
|Гонсало Гарсия
60'
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
60'
|15
|пз
|Хуго Ларссон
60'
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
75'
|8
|пз
|Сесар Паласиос
75'
|10
|пз
|Том Кейрни
79'
|1
|вр
|Джордже Петрович
|15
|зщ
|Адам Смит
77'
|5
|зщ
|Джеймс Хилл
|14
|зщ
|Антониу Силва
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|37
|пз
|Райан
77'
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|10
|пз
|Райан Кристи
60'
|9
|нп
|Эванилсон
85'
|22
|нп
|Эли Крупи
60'
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
60'
|8
|пз
|Алекс Скотт
60'
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
77'
|7
|нп
|Дэвид Брукс
77'
|30
|нп
|Альваро Родригес
85'
Запасные
|4
|зщ
|Хорхе Куэнка
|20
|пз
|Мануэль Анхель
|11
|пз
|Кевин
|37
|Dino Kaiser
|20
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|6
|зщ
|Хулио Солер
|4
|пз
|Льюис Кук
|21
|нп
|Амин Адли
Главные тренеры
|Альваро Арбелоа
|Марко Розе
Голы
Маркус Таверньер
Эванилсон
0:1
21'
Родриго Мунис
1:1
28'
Джастин Клюйверт
Алекс Скотт
1:2
62'
Наказания
Тайлер Адамс
31'
Ши Чарльз
38'
Райан Сесеньон
41'
Эли Крупи
52'
Адриен Трюффер
66'
Джастин Клюйверт
80'
Джастин Клюйверт
90+6'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фулхэм - Борнмут, который состоялся 29 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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