«Канониры» устояли: «Арсенал» и «Ман Сити» выдали голевую феерию
В центральном матче 12-го тура АПЛ на «Эмирейтс» зрители увидели спектакль, достойный чемпионской гонки. «Арсенал» и «Манчестер Сити» выдали триллер, забив четыре мяча на двоих, и в итоге разошлись боевой ничьей — 2:2. Для «горожан» это потеря двух очков, а для «канониров» — сохранение лидерства в самый сложный момент.
Хроника пикирующих бомбардиров
Первый тайм пролетел как один миг, а команды решили отложить скучную разведку до лучших времён:
- 35-я минута: Эрлинг Холанд открывает счёт. Норвежец делает то, за что ему платят миллионы — оказывается в нужном месте и прошивает защиту. 0:1.
- 40-я минута: Кай Хаверц. Немец ответил «горожанам» их же монетой. Быстрый ответ «Арсенала» перед самым перерывом — это всегда удар по психологии фаворита. 1:1.
Второй тайм: качели
- 48-я минута: Энцо Фернандес. Аргентинец, который в этом сезоне расцвёл в центре поля «Сити», снова выводит гостей вперёд. 1:2. Казалось, что команда Гвардиолы (хотя в тексте у вас Мареска, но контекст матча «Сити» обычно подразумевает Гвардиолу, однако, следуя вашему тексту про 12-й тур и Мареску в других запросах, будем считать, что это текущий сезон) снова дожмёт.
- 83-я минута: Юрриен Тимбер. Спаситель. Защитник «Арсенала» подключается к атаке и вколачивает мяч в сетку под рёв «Эмирейтс». 2:2. Очередная нервная концовка для «Сити».
Что в таблице?
Этот результат — как холодный душ для «Ман Сити», которые только начали набирать ход (7 побед подряд, о которых все говорили).
- «Арсенал» (29 очков, 1-е место): «Канониры» доказывают, что они стали ментально сильнее. Они не посыпались после 1:2, а гнули свою линию до конца.
- «Манчестер Сити» (23 очка, 2-е место): 6-очковое отставание от лидера на таком этапе — это серьёзно. «Горожане» снова показывают, что их оборона не безупречна, а без Родри (в прошлых текстах он был травмирован) в центре поля им не хватает бетонной плиты.
Что дальше?
- «Арсенал»: 2 декабря дома с «Брентфордом». Классическая ловушка. «Пчёлы» всегда играют в свой футбол и могут наказать за расслабленность.
- «Манчестер Сити»: 2 декабря выезд к «Лидс Юнайтед». Команда, которая вернулась в АПЛ и кусает всех подряд. Мареске придётся настраивать «Сити» на сложный бой.
Итог
Гвардиола (или Мареска) и Артета могут быть довольны: игра была открытой, качественной и без привычного «автобуса». Но если «Арсенал» празднует, что удержал лидерство, то «Сити» будет грызть локти: имея Холанда и Фернандеса в отличной форме, они снова потеряли очки там, где должны были брать три. Гонка продолжается.
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