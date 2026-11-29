Карпаты - Полесье 29 ноября обзор матча
Дата публикации: 29-11-2026
Карпаты
1 : 1
Полесье
События матча Карпаты Львов - Полесье Житомир
35'
Эдуард Сарапий
38'
Моха Мухлисс
46'
Амбросий Чачуа
50'
Олег Федор
56'
⇄
Владимир Шепелев / Линдон Эмерллаху
62'
⚽
Владислав Велетен (0 - 1)Пенальти
65'
Никита Кравченко
70'
⇄
Хоакинете / Феллипе Виейра Кардозу
71'
⇄
Максим Брагару / Владислав Велетен
72'
⇄
Георгий Маисурадзе / Никита Кравченко
72'
⇄
Игор Краснопир / Олег Федор
80'
⇄
Эрики Даниэль Родригес Бенто / Амбросий Чачуа
80'
⇄
Денис Мирошниченко / Хебер Алькаин
80'
⇄
Oleksandr Dyedov / Назарий Русин
81'
⇄
Илир Красники / Николай Гайдучик
87'
⇄
Ярослав Карабин / Иван Калеро
88'
⚽
Евгений Волынец (1 - 1)Автогол
90+3'
Александр Назаренко
90+5'
Владислав БабоглоПрямое удаление
90+5'
⇄
Иванов Александр Сергеевич / Игор Краснопир
90+8'
⇄
Жан Педросо / Ян Костенко
90+8'
Роман Мысак
Составы команд
Карпаты
Львов
Полесье
Житомир
|80
|вр
|Роман Мысак
|73
|зщ
|Ростислав Лях
|55
|зщ
|Тимур Стецьков
|4
|зщ
|Владислав Бабогло
|14
|зщ
|Иван Калеро
87'
|10
|пз
|Моха Муклисс
|8
|пз
|Амбросий Чачуа
80'
|7
|пз
|Fellipe Vieira
70'
|31
|нп
|Назарий Русин
80'
|26
|нп
|Ян Костенко
90+8'
|70
|нп
|Ксебер Алькаин
80'
|77
|нп
|Joaquinete
70'
|11
|зщ
|Денис Мирошниченко
80'
|18
|пз
|Эрики
80'
|28
|Dedov Oleksandr
80'
|19
|нп
|Ярослав Карабин
87'
|47
|зщ
|Жан Педрозо
90+8'
|23
|вр
|Евгений Волынец
|4
|зщ
|Никита Кравченко
72'
|44
|зщ
|Сергей Чоботенко
|5
|зщ
|Эдуард Сарапий
|14
|пз
|Линдон Эмерлаху
56'
|8
|пз
|Руслан Бабенко
|27
|пз
|Олег Федор
72'
|10
|пз
|Владислав Велетень
71'
|7
|пз
|Александр Назаренко
|55
|нп
|Борис Крушинский
|89
|нп
|Николай Гайдучик
81'
|19
|пз
|Владимир Шепелев
56'
|45
|нп
|Максим Брагару
71'
|31
|зщ
|Георгий Майсурадзе
72'
|95
|нп
|Игорь Краснопир
72'90+5'
|16
|зщ
|Илир Красники
81'
|25
|пз
|Александр Иванов
90+5'
Запасные
|1
|вр
|Денис Марченко
|44
|зщ
|Виталий Холод
|59
|зщ
|Эрик Калинец
|9
|нп
|Joseph Sery
|58
|Volodymyr Antonyuk
|21
|Bruno Iglesias
|1
|вр
|Олег Кудрик
|77
|вр
|Назар Макаренко
|22
|зщ
|Андрусв Араухо
|94
|зщ
|Денис Гришкевич
|9
|нп
|Александр Филиппов
|99
|Rasko Mykhailo
Главные тренеры
|Франсиско Фернандес
|Руслан Петрович Ротань
Голы
Владислав Велетень
0:1
62'
1:1
88'
Наказания
Эдуард Сарапий
35'
Моха Муклисс
38'
Амбросий Чачуа
46'
Олег Федор
50'
Никита Кравченко
65'
Борис Крушинский
90+1'
Роман Мысак
90+3'
Александр Назаренко
90+3'
Владислав Бабогло
90+5'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Карпаты - Полесье, который состоялся 29 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 14-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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