Карпаты - Полесье 29 ноября обзор матча Дата публикации: 29-11-2026 Карпаты 1 : 1 Полесье События матча Карпаты Львов - Полесье Житомир 35' Эдуард Сарапий 38' Моха Мухлисс 46' Амбросий Чачуа 50' Олег Федор 56' ⇄ Владимир Шепелев / Линдон Эмерллаху 62' ⚽ Владислав Велетен (0 - 1) Пенальти 65' Никита Кравченко 70' ⇄ Хоакинете / Феллипе Виейра Кардозу 71' ⇄ Максим Брагару / Владислав Велетен 72' ⇄ Георгий Маисурадзе / Никита Кравченко 72' ⇄ Игор Краснопир / Олег Федор 80' ⇄ Эрики Даниэль Родригес Бенто / Амбросий Чачуа 80' ⇄ Денис Мирошниченко / Хебер Алькаин 80' ⇄ Oleksandr Dyedov / Назарий Русин 81' ⇄ Илир Красники / Николай Гайдучик 87' ⇄ Ярослав Карабин / Иван Калеро 88' ⚽ Евгений Волынец (1 - 1) Автогол 90+3' Александр Назаренко 90+5' Владислав Бабогло Прямое удаление 90+5' ⇄ Иванов Александр Сергеевич / Игор Краснопир 90+8' ⇄ Жан Педросо / Ян Костенко 90+8' Роман Мысак Составы команд Карпаты Львов Полесье Житомир 80 вр Роман Мысак 73 зщ Ростислав Лях 55 зщ Тимур Стецьков 4 зщ Владислав Бабогло 14 зщ Иван Калеро 87' 10 пз Моха Муклисс 8 пз Амбросий Чачуа 80' 7 пз Fellipe Vieira 70' 31 нп Назарий Русин 80' 26 нп Ян Костенко 90+8' 70 нп Ксебер Алькаин 80' 77 нп Joaquinete 70' 11 зщ Денис Мирошниченко 80' 18 пз Эрики 80' 28 Dedov Oleksandr 80' 19 нп Ярослав Карабин 87' 47 зщ Жан Педрозо 90+8' 23 вр Евгений Волынец 4 зщ Никита Кравченко 72' 44 зщ Сергей Чоботенко 5 зщ Эдуард Сарапий 14 пз Линдон Эмерлаху 56' 8 пз Руслан Бабенко 27 пз Олег Федор 72' 10 пз Владислав Велетень 71' 7 пз Александр Назаренко 55 нп Борис Крушинский 89 нп Николай Гайдучик 81' 19 пз Владимир Шепелев 56' 45 нп Максим Брагару 71' 31 зщ Георгий Майсурадзе 72' 95 нп Игорь Краснопир 72'90+5' 16 зщ Илир Красники 81' 25 пз Александр Иванов 90+5' Запасные 1 вр Денис Марченко 44 зщ Виталий Холод 59 зщ Эрик Калинец 9 нп Joseph Sery 58 Volodymyr Antonyuk 21 Bruno Iglesias 1 вр Олег Кудрик 77 вр Назар Макаренко 22 зщ Андрусв Араухо 94 зщ Денис Гришкевич 9 нп Александр Филиппов 99 Rasko Mykhailo Главные тренеры Франсиско Фернандес Руслан Петрович Ротань Голы Владислав Велетень 0:1 62' 1:1 88' Наказания Эдуард Сарапий 35' Моха Муклисс 38' Амбросий Чачуа 46' Олег Федор 50' Никита Кравченко 65' Борис Крушинский 90+1' Роман Мысак 90+3' Александр Назаренко 90+3' Владислав Бабогло 90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Карпаты - Полесье, который состоялся 29 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 14-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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