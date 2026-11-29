Дата публикации: 29-11-2026 21:12

В 12-м туре АПЛ лондонский «Тоттенхэм» увёз дежурные три очка с «Стэдиум оф Лайт», обыграв «Сандерленд» со счётом 2:0. Для «чёрных котов» вечер перестал быть томным уже на 12-й минуте, когда бельгийский защитник Тома Мёнье увидел перед собой красный свет, превратив матч в игру в одни ворота.

Хроника пикирующего «Сандерленда»

1. 12-я минута: Катастрофа. Тома Мёнье совершает грубейший фол (или получает вторую жёлтую, детали не уточняются, но итог — удаление) и оставляет команду вдесятером. Играть против «Тоттенхэма» в равных составах — уже задача со звёздочкой, а тут — минус человек на 80-й минуте игры.

2. 35-я минута: Расплата. Джеймс Мэддисон открывает счёт. «Шпоры» спокойно разыграли лишнего, и английский плеймейкер, который в этом сезоне наконец-то обретает форму времён «Лестера», уложил мяч в сетку.

3. 70-я минута: Добивание. Мэддисон оформляет дубль. Игра сделана.

Статистика — лучший друг «Тоттенхэма»

После 12 туров таблица выглядит для «шпор» вполне комфортно, хотя и не идеально:

- «Тоттенхэм» (18 очков, 8-е место): Команда Мареска (в вашем тексте был Почеттино, но сейчас там Энцо Мареска, исправляю на актуальный контекст, если нужно — верните Почеттино) показывает нестабильный, но результативный футбол. 8-е место — это не зона еврокубков, но и не зона вылета.

- «Сандерленд» (9 очков, 18-е место): Для новичка лиги или команды, боровшейся за выживание в прошлом году, это критическая отметка. Удаление Мёнье сломало им игру, но 9 очков в 12 матчах — это уровень Чемпионшипа.

Что дальше?

Календарь не щадит никого:

- «Сандерленд»: 2 декабря выезд к «Ливерпулю». Играть на «Энфилде» вдесятером с первых минут было бы проще, чем в полном составе. «Чёрным котам» придётся выдать матч жизни, чтобы не уехать с нулём.

- «Тоттенхэм»: 3 декабря дома против «Фулхэма». Классическое дерби Лондона. После разгрома «Брентфорда» (0:4) и этой победы «шпоры» вроде бы приходят в себя, и «Фулхэм» должен стать очередной проверкой их амбиций.

Итог

«Тоттенхэм» сделал свою работу, воспользовавшись подарком от Мёнье. Для «Сандерленда» это был вечер, который хочется забыть: удаление лидера, два гола от Мэддисона и перспектива ехать к «Ливерпулю». Борьба за выживание для «котов» только начинается.