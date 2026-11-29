Сандерленд - Тоттенхэм 29 ноября обзор матча
Дата публикации: 29-11-2026
Сандерленд
0 : 2
Тоттенхэм
События матча Сандерленд - Тоттенхэм Хотспур
12'
Тома МёньеПрямое удаление
23'
Микки ван де Вен
35'
⚽
Джеймс Мэддисон (0 - 1)
61'
Родриго Бентанкур
64'
Энцо Ле Фе
66'
Трей Хьюм
69'
⇄
Крис Ригг / Энцо Ле Фе
70'
⚽
Джеймс Мэддисон (0 - 2)
71'
⇄
Конор Галлахер / Джеймс Мэддисон
71'
⇄
Лука Уильямс-Барнетт / Омар Мармуш
76'
⇄
Деян Кулусевски / Мохаммед Кудус
76'
⇄
Нильсон Ангуло / Уилсон Изидор
76'
⇄
Малик Фофана / Шемсдин Тальби
82'
⇄
Жослен Та Би / Ноа Садики
90+1'
⇄
Матеус Фернандеш / Сандро Тонали
90+1'
⇄
Дестини Удоджи / Энди Робертсон
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|22
|вр
|Робин Руфс
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|13
|зщ
|Люк О'Найен
|17
|зщ
|Рейнилду Мандава
|32
|зщ
|Трай Хам
|29
|пз
|Жюль Ахока
|27
|пз
|Ноа Садики
82'
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
69'
|7
|пз
|Шемсдин Тальби
76'
|18
|нп
|Вильсон Изидор
76'
|11
|пз
|Кристофер Ригг
69'
|10
|пз
|Нильсон Ангуло
76'
|39
|пз
|Малик Фофана
76'
|37
|нп
|Жоселен Та Би
82'
|31
|вр
|Антонин Кински
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|14
|зщ
|Арчи Грей
|3
|зщ
|Эндрю Робертсон
90+1'
|20
|пз
|Мохаммед Кудус
76'
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
71'
|16
|пз
|Сандро Тонали
90+1'
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|19
|нп
|Доминик Соланке
|22
|нп
|Омар Мармуш
71'
|8
|пз
|Конор Галлахер
71'
|68
|пз
|Лука Уильямс-Барнетт
71'
|21
|пз
|Деян Кулушевски
76'
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
90+1'
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
90+1'
Запасные
|31
|вр
|Мелькер Элльборг
|6
|зщ
|Дайанн Металье
|77
|пз
|Том Проктор
|57
|нп
|Тимур Тутеров
|50
|Juan Angulo
|39
|вр
|Мартин Дубравка
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|23
|зщ
|Педро Порро
|33
|зщ
|Бен Дэвис
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Роберто де Дзерби
Голы
Джеймс Мэддисон
Эндрю Робертсон
0:1
35'
Джеймс Мэддисон
0:2
70'
Наказания
Тома Мёнье
12'
Микки ван де Вен
23'
Родриго Бентанкур
61'
Энцо Ле Фе
64'
Трай Хам
66'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сандерленд - Тоттенхэм, который состоялся 29 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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