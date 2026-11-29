Сандерленд - Тоттенхэм 29 ноября обзор матча Дата публикации: 29-11-2026 Сандерленд 0 : 2 Тоттенхэм События матча Сандерленд - Тоттенхэм Хотспур 12' Тома Мёнье Прямое удаление 23' Микки ван де Вен 35' ⚽ Джеймс Мэддисон (0 - 1) 61' Родриго Бентанкур 64' Энцо Ле Фе 66' Трей Хьюм 69' ⇄ Крис Ригг / Энцо Ле Фе 70' ⚽ Джеймс Мэддисон (0 - 2) 71' ⇄ Конор Галлахер / Джеймс Мэддисон 71' ⇄ Лука Уильямс-Барнетт / Омар Мармуш 76' ⇄ Деян Кулусевски / Мохаммед Кудус 76' ⇄ Нильсон Ангуло / Уилсон Изидор 76' ⇄ Малик Фофана / Шемсдин Тальби 82' ⇄ Жослен Та Би / Ноа Садики 90+1' ⇄ Матеус Фернандеш / Сандро Тонали 90+1' ⇄ Дестини Удоджи / Энди Робертсон Составы команд Сандерленд Сандерленд Тоттенхэм Хотспур Лондон 22 вр Робин Руфс 12 зщ Тома Мёнье 20 зщ Норди Мукиэле 13 зщ Люк О'Найен 17 зщ Рейнилду Мандава 32 зщ Трай Хам 29 пз Жюль Ахока 27 пз Ноа Садики 82' 28 пз Энцо Ле Фе 69' 7 пз Шемсдин Тальби 76' 18 нп Вильсон Изидор 76' 11 пз Кристофер Ригг 69' 10 пз Нильсон Ангуло 76' 39 пз Малик Фофана 76' 37 нп Жоселен Та Би 82' 31 вр Антонин Кински 6 зщ Ян Паул ван Хекке 37 зщ Микки ван де Вен 14 зщ Арчи Грей 3 зщ Эндрю Робертсон 90+1' 20 пз Мохаммед Кудус 76' 10 пз Джеймс Мэддисон 71' 16 пз Сандро Тонали 90+1' 30 пз Родриго Бентанкур 19 нп Доминик Соланке 22 нп Омар Мармуш 71' 8 пз Конор Галлахер 71' 68 пз Лука Уильямс-Барнетт 71' 21 пз Деян Кулушевски 76' 13 зщ Дестини Удоджи 90+1' 18 пз Матеуш Фернандеш 90+1' Запасные 31 вр Мелькер Элльборг 6 зщ Дайанн Металье 77 пз Том Проктор 57 нп Тимур Тутеров 50 Juan Angulo 39 вр Мартин Дубравка 5 зщ Маркос Сенеси 23 зщ Педро Порро 33 зщ Бен Дэвис Главные тренеры Режис Ле Брис Роберто де Дзерби Голы Джеймс Мэддисон Эндрю Робертсон 0:1 35' Джеймс Мэддисон 0:2 70' Наказания Тома Мёнье 12' Микки ван де Вен 23' Родриго Бентанкур 61' Энцо Ле Фе 64' Трай Хам 66'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сандерленд - Тоттенхэм, который состоялся 29 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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