Коринтианс - Гремио 30 Ноября прямая трансляция

30 Ноября 2026 года в 00:30 (+03:00). Бразилия — Серия А , 37-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Коринтианс Сан-Паулу Гремио Порту-Алегри Главные тренеры Фернандо Динис Мано Менезес Луиш Каштру Луиш Каштру История личных встреч 30.05.2026 Бразилия — Серия А 18-й тур 1 : 3 02.11.2025 Бразилия — Серия А 31-й тур 2 : 0 13.06.2025 Бразилия — Серия А 12-й тур 1 : 1 08.12.2024 Бразилия - Серия А 38-й тур 0 : 3 26.07.2024 Бразилия - Серия А 19-й тур 2 : 2 12.11.2023 Бразилия - Серия А 34-й тур 0 : 1 19.09.2023 Бразилия - Серия А 15-й тур 4 : 4 05.12.2021 Бразилия - Серия А 37-й тур 1 : 1 29.08.2021 Бразилия - Серия А 18-й тур 0 : 1 23.11.2020 Бразилия - Серия А 22-й тур 0 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Фламенго 36 80 2 Палмейрас 37 74 3 Крузейро 37 69 4 Флуминенсе 37 63 5 Атлетико Паранаэнсе 36 57 6 Баия 36 54 7 Атлетико Минейро 36 52 8 Ред Булл Брагантино 36 50 9 Сантос 36 50 10 Сан-Паулу 37 48 11 Васко да Гама 36 47 12 Коритиба 36 45 13 Витория 36 44 14 Ботафого 36 43 15 Коринтианс 36 41 16 Гремио 36 41 17 Зона вылета Мирасол 36 41 18 Зона вылета Интернасьонал 36 38 19 Зона вылета Ремо 37 32 20 Зона вылета Шапекоэнсе 37 24