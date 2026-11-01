Коринтианс - Гремио 30 Ноября прямая трансляция
30 Ноября 2026 года в 00:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 37-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Коринтианс
Сан-Паулу
Гремио
Порту-Алегри
Главные тренеры
|Фернандо Динис
|Мано Менезес
|Луиш Каштру
|Луиш Каштру
История личных встреч
|30.05.2026
|Бразилия — Серия А
|18-й тур
|1 : 3
|02.11.2025
|Бразилия — Серия А
|31-й тур
|2 : 0
|13.06.2025
|Бразилия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Бразилия - Серия А
|38-й тур
|0 : 3
|26.07.2024
|Бразилия - Серия А
|19-й тур
|2 : 2
|12.11.2023
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|0 : 1
|19.09.2023
|Бразилия - Серия А
|15-й тур
|4 : 4
|05.12.2021
|Бразилия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|29.08.2021
|Бразилия - Серия А
|18-й тур
|0 : 1
|23.11.2020
|Бразилия - Серия А
|22-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Фламенго
|36
|80
|2
|Палмейрас
|37
|74
|3
|Крузейро
|37
|69
|4
|Флуминенсе
|37
|63
|5
|Атлетико Паранаэнсе
|36
|57
|6
|Баия
|36
|54
|7
|Атлетико Минейро
|36
|52
|8
|Ред Булл Брагантино
|36
|50
|9
|Сантос
|36
|50
|10
|Сан-Паулу
|37
|48
|11
|Васко да Гама
|36
|47
|12
|Коритиба
|36
|45
|13
|Витория
|36
|44
|14
|Ботафого
|36
|43
|15
|Коринтианс
|36
|41
|16
|Гремио
|36
|41
| 17
Зона вылета
|Мирасол
|36
|41
| 18
Зона вылета
|Интернасьонал
|36
|38
| 19
Зона вылета
|Ремо
|37
|32
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|37
|24
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