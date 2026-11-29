Брайтон - Ньюкасл 29 ноября обзор матча Дата публикации: 29-11-2026 Брайтон 0 : 1 Ньюкасл События матча Брайтон энд Хоув Альбион - Ньюкасл Юнайтед -5' Fabian Hurzeler 8' ⚽ Харви Барнс (0 - 1) Пенальти 25' Льюис Майли 44' ⇄ Паскаль Стрейк / Лука Вушкович 45+2' Оливье Боскальи 46' ⇄ Матс Виффер / Оливье Боскальи 57' Антони Эланга 60' Паскаль Стрейк 60' Джейкоб Рэмзи 67' ⇄ Йоан Висса / Уильям Осула 67' ⇄ Янкуба Минте / Диего Гомес 67' ⇄ Харалампос Костулас / Ферди Кадыоглу 68' Йоан Висса 71' ⇄ Джейкоб Мерфи / Джо Уиллок 78' ⇄ Ибраим Осман / Матс Виффер 84' ⇄ Амар Дедич / Тино Ливраменто 84' ⇄ Аладжи Бамба / Джейкоб Рэмзи 90+1' Харалампос Костулас Составы команд Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл-апон-Тайн 1 вр Барт Вербрюгген 44 зщ Лука Вушкович 44' 21 зщ Оливье Боскальи 46' 24 зщ Ферди Кадыоглу 67' 30 зщ Михаэль Свобода 25 пз Диего Гомес 67' 29 пз Максим Де Кёйпер 14 пз Чема Андрес 13 пз Паскаль Грос 26 пз Ясин Аяри 10 нп Жоржиньо Рюттер 4 зщ Паскаль Стрёйк 44' 27 зщ Матс Виффер 46'78' 19 нп Харалампос Костулас 67' 11 нп Янкуба Минте 67' 15 нп Ибрахим Осман 78' 21 вр Лукаш Горничек 12 зщ Малик Тшау 33 зщ Даниэль Бёрн 3 зщ Льюис Холл 2 зщ Валентино Ливраменто 84' 11 пз Харви Барнс 28 пз Джо Уиллок 71' 67 пз Льюис Майли 41 пз Джейкоб Рэмси 84' 19 пз Энтони Эланга 10 нп Уильям Осула 67' 9 пз Йоан Висса 67' 23 нп Джейкоб Мёрфи 71' 37 зщ Амар Дедич 84' 8 пз Аладжи Бамба 84' Запасные 23 вр Джейсон Стил 3 зщ Жауэн Аджам 8 пз Джек Хиншелвуд 39 пз Феми Азиз 1 вр Ник Поуп 4 зщ Свен Ботман 5 зщ Фабиан Шер 6 пз Нико Гонсалес 17 пз Базумана Туре Главные тренеры Фабиан Марк Хюрцелер Маттиас Яйссле Голы Харви Барнс 0:1 8' Наказания Льюис Майли 25' Оливье Боскальи 45+2' Энтони Эланга 57' Паскаль Стрёйк 60' Джейкоб Рэмси 60' Йоан Висса 68' Харалампос Костулас 90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брайтон - Ньюкасл, который состоялся 29 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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