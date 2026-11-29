Брайтон - Ньюкасл 29 ноября обзор матча
Дата публикации: 29-11-2026
Брайтон
0 : 1
Ньюкасл
События матча Брайтон энд Хоув Альбион - Ньюкасл Юнайтед
-5'
Fabian Hurzeler
8'
⚽
Харви Барнс (0 - 1)Пенальти
25'
Льюис Майли
44'
⇄
Паскаль Стрейк / Лука Вушкович
45+2'
Оливье Боскальи
46'
⇄
Матс Виффер / Оливье Боскальи
57'
Антони Эланга
60'
Паскаль Стрейк
60'
Джейкоб Рэмзи
67'
⇄
Йоан Висса / Уильям Осула
67'
⇄
Янкуба Минте / Диего Гомес
67'
⇄
Харалампос Костулас / Ферди Кадыоглу
68'
Йоан Висса
71'
⇄
Джейкоб Мерфи / Джо Уиллок
78'
⇄
Ибраим Осман / Матс Виффер
84'
⇄
Амар Дедич / Тино Ливраменто
84'
⇄
Аладжи Бамба / Джейкоб Рэмзи
90+1'
Харалампос Костулас
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|44
|зщ
|Лука Вушкович
44'
|21
|зщ
|Оливье Боскальи
46'
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
67'
|30
|зщ
|Михаэль Свобода
|25
|пз
|Диего Гомес
67'
|29
|пз
|Максим Де Кёйпер
|14
|пз
|Чема Андрес
|13
|пз
|Паскаль Грос
|26
|пз
|Ясин Аяри
|10
|нп
|Жоржиньо Рюттер
|4
|зщ
|Паскаль Стрёйк
44'
|27
|зщ
|Матс Виффер
46'78'
|19
|нп
|Харалампос Костулас
67'
|11
|нп
|Янкуба Минте
67'
|15
|нп
|Ибрахим Осман
78'
|21
|вр
|Лукаш Горничек
|12
|зщ
|Малик Тшау
|33
|зщ
|Даниэль Бёрн
|3
|зщ
|Льюис Холл
|2
|зщ
|Валентино Ливраменто
84'
|11
|пз
|Харви Барнс
|28
|пз
|Джо Уиллок
71'
|67
|пз
|Льюис Майли
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
84'
|19
|пз
|Энтони Эланга
|10
|нп
|Уильям Осула
67'
|9
|пз
|Йоан Висса
67'
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
71'
|37
|зщ
|Амар Дедич
84'
|8
|пз
|Аладжи Бамба
84'
Запасные
|23
|вр
|Джейсон Стил
|3
|зщ
|Жауэн Аджам
|8
|пз
|Джек Хиншелвуд
|39
|пз
|Феми Азиз
|1
|вр
|Ник Поуп
|4
|зщ
|Свен Ботман
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|6
|пз
|Нико Гонсалес
|17
|пз
|Базумана Туре
Главные тренеры
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Маттиас Яйссле
Голы
Харви Барнс
0:1
8'
Наказания
Льюис Майли
25'
Оливье Боскальи
45+2'
Энтони Эланга
57'
Паскаль Стрёйк
60'
Джейкоб Рэмси
60'
Йоан Висса
68'
Харалампос Костулас
90+1'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брайтон - Ньюкасл, который состоялся 29 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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