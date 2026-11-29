Сассуоло - Наполи 29 ноября обзор матча Дата публикации: 29-11-2026 Сассуоло 0 : 0 Наполи События матча Сассуоло - ССК Наполи 35' Джей Идзес 57' Неманья Матич 62' ⇄ Давид Нерес / Маттео Политано 62' ⇄ Костантино Фавазули / Матиас Оливера 64' ⇄ Себастьяно Эспозито / Кирон Боуи 65' ⇄ Рафаэль Абрадо / Джош Дойг 70' ⇄ Даррил Бакола / Ибрагим Сулемана 77' ⇄ Жоване / Франк Ангисса 77' ⇄ Бенхамин Домингес / Арман Лорьянте 80' Давид Нерес 83' ⇄ Лоренцо Лукка / Расмус Хёйлунн Составы команд Сассуоло Сассуоло Наполи Неаполь 49 вр Ариянет Мурич 6 зщ Себастьян Валюкевич 21 зщ Джей Идзес 3 зщ Джош Дойг 65' 15 зщ Дуе Чалета-Цар 18 пз Неманья Матич 42 пз Кристиан Торстведт 55 пз Ибраим Сулемана 70' 45 нп Арман Лорьенте 77' 10 нп Доменико Берарди 9 нп Кирон Боуи 64' 94 нп Себастьяно Эспозито 64' 33 зщ Рафа Обрадор 65' 50 пз Дэррил Баколя 70' 25 нп Бенхамин Домингес 77' 32 вр Ваня Милинкович-Савич 31 зщ Сэм Бёкема 13 зщ Амир Ррахмани 17 зщ Матиас Оливера 62' 37 зщ Леонардо Спинаццола 99 пз Франк Ангисса 77' 6 пз Билли Гилмор 8 пз Скотт Мактоминей 21 нп Маттео Политано 62' 19 нп Расмус Хойлунд 83' 70 нп Ноа Ланг 2 зщ Костантино Фавазули 62' 7 нп Давид Нерес 62' 23 нп Жиоване 77' 20 нп Лоренцо Лукка 83' Запасные 12 вр Джакомо Саталино 80 вр Стефано Турати 5 зщ Фали Канде 20 зщ Игнасе ван дер Бремпт 26 зщ Кас Одентал 46 зщ Симоне Чинквеграно 70 зщ Эдоардо Пьераньоло 8 пз Андреа Гьон 35 пз Лука Липани 77 пз Николас Пьерини 7 нп Кристиан Вольпато 14 вр Никита Контини 12 вр Клаудио Пульезе 16 зщ Рафа Марин 35 зщ Лука Марьянуччи Главные тренеры Роберто Д'Аверса Массимилиано Аллегри Наказания Джей Идзес 35' Неманья Матич 57' Давид Нерес 80'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сассуоло - Наполи, который состоялся 29 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 13-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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