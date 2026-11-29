Сассуоло - Наполи 29 ноября обзор матча
Дата публикации: 29-11-2026
Сассуоло
0 : 0
Наполи
События матча Сассуоло - ССК Наполи
35'
Джей Идзес
57'
Неманья Матич
62'
⇄
Давид Нерес / Маттео Политано
62'
⇄
Костантино Фавазули / Матиас Оливера
64'
⇄
Себастьяно Эспозито / Кирон Боуи
65'
⇄
Рафаэль Абрадо / Джош Дойг
70'
⇄
Даррил Бакола / Ибрагим Сулемана
77'
⇄
Жоване / Франк Ангисса
77'
⇄
Бенхамин Домингес / Арман Лорьянте
80'
Давид Нерес
83'
⇄
Лоренцо Лукка / Расмус Хёйлунн
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Наполи
Неаполь
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|6
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|21
|зщ
|Джей Идзес
|3
|зщ
|Джош Дойг
65'
|15
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|18
|пз
|Неманья Матич
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|55
|пз
|Ибраим Сулемана
70'
|45
|нп
|Арман Лорьенте
77'
|10
|нп
|Доменико Берарди
|9
|нп
|Кирон Боуи
64'
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
64'
|33
|зщ
|Рафа Обрадор
65'
|50
|пз
|Дэррил Баколя
70'
|25
|нп
|Бенхамин Домингес
77'
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|17
|зщ
|Матиас Оливера
62'
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|99
|пз
|Франк Ангисса
77'
|6
|пз
|Билли Гилмор
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|нп
|Маттео Политано
62'
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
83'
|70
|нп
|Ноа Ланг
|2
|зщ
|Костантино Фавазули
62'
|7
|нп
|Давид Нерес
62'
|23
|нп
|Жиоване
77'
|20
|нп
|Лоренцо Лукка
83'
Запасные
|12
|вр
|Джакомо Саталино
|80
|вр
|Стефано Турати
|5
|зщ
|Фали Канде
|20
|зщ
|Игнасе ван дер Бремпт
|26
|зщ
|Кас Одентал
|46
|зщ
|Симоне Чинквеграно
|70
|зщ
|Эдоардо Пьераньоло
|8
|пз
|Андреа Гьон
|35
|пз
|Лука Липани
|77
|пз
|Николас Пьерини
|7
|нп
|Кристиан Вольпато
|14
|вр
|Никита Контини
|12
|вр
|Клаудио Пульезе
|16
|зщ
|Рафа Марин
|35
|зщ
|Лука Марьянуччи
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Массимилиано Аллегри
Наказания
Джей Идзес
35'
Неманья Матич
57'
Давид Нерес
80'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сассуоло - Наполи, который состоялся 29 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 13-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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