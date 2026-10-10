Оренбург - Динамо Махачкала (10.10.2026) | Чемпионат России 2026/27

В субботу, 10 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Оренбург и Динамо Махачкала. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 13:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Станислав Матвеев. Игра прошла на стадионе «Стадион «Газовик»» в городе Ростоши.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Оренбург (схема 4-2-3-1): Богдан Овсянников, Максим Сивис, Джон Паласиос, Алексей Татаев, Эмиль Ценов, Руслан Куль, Евгений Болотов, Джорди Томпсон, Дамиан Пуэбла, Дмитрий Рыбчинский, Гедеон Гузина.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Динамо Махачкала на сегодняшнюю встречу: Никита Карабашев, Махмуджон Махамаджонов, Ильяс Ахмедов, Муталип Алибеков, Даниил Лесовой, Темиркан Сундуков, Никита Глушков, Марат Апшацев, Далер Кузяев, Уссем Эддин Мрезиг, Гамид Агаларов.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 17-й минуте матча команда Оренбург открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Гедеон Гузина. Счет стал 1:0.

На 39-й минуте поединка команда Оренбург сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Джон Паласиос. Счет стал 2:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Динамо Махачкала поле покинул Ильяс Ахмедов, а вместо него вышел Андрес Аларкон.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Марат Апшацев на поле появился Миро (Динамо Махачкала).

На 53-й минуте поединка команда Оренбург сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Гедеон Гузина. Счет стал 3:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 54-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Никита Карабашев (Динамо Махачкала).

На 69-й минуте поединка команда Оренбург сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Джорди Томпсон. Счет стал 4:0.

На 70-й минуте в составе Оренбург поле покинул Джорди Томпсон, а вместо него вышел Антон Лукашов.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дмитрий Рыбчинский на поле появился Андрей Касаджиков (Оренбург).

На 74-й минуте в составе Динамо Махачкала поле покинул Уссем Эддин Мрезиг, а вместо него вышел Дмитрий Александров.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Гамид Агаларов на поле появился Кирилл Зинович (Динамо Махачкала).

На 78-й минуте в составе Оренбург поле покинул Алексей Татаев, а вместо него вышел Данила Хотулёв.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дамиан Пуэбла на поле появился Ренат Голыбин (Оренбург).

На 78-й минуте в составе Динамо Махачкала поле покинул Даниил Лесовой, а вместо него вышел Владимир Хубулов.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Гедеон Гузина на поле появился Егор Назаренко (Оренбург).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Оренбург и Динамо Махачкала завершился с итоговым счетом 4:0 в пользу команды Оренбург.

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