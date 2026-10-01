Рома - Реал Мадрид 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530 14 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 2-й тур Главный судья: Франсуа Летексье (Беде, Франция);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Рома Рим, Италия Реал Мадрид Мадрид, Испания 95 вр Пьерлуиджи Голлини 23 зщ Джанлука Манчини 5 зщ Эван Н'Дика 22 зщ Марио Эрмосо 2 пз Девайн Ренш 15 пз Мартен де Рон 17 пз Ману Коне 43 пз Уэсли Франса 18 пз Матиас Соуле 21 нп Пауло Дибала 14 нп Дониэлл Мален 1 вр Тибо Куртуа 24 зщ Дензел Думфрис 16 зщ Ибраима Конате 4 зщ Дин Хёйсен 17 зщ Марк Кукурелья 8 пз Федерико Вальверде 5 пз Джуд Беллингем 7 пз Винисиус Жуниор 15 пз Арда Гюлер 14 пз Орельен Тчуамени 10 нп Килиан Мбаппе Главные тренеры Джан Пьеро Гасперини Жозе Моуринью История личных встреч 11.08.2019 Товарищеские матчи (клубы) - 2019 Август 2019 2 : 2 5 : 4 27.11.2018 Лига чемпионов Группа G. 5-й тур 0 : 2 19.09.2018 Лига чемпионов Группа G. 1-й тур 3 : 0 08.08.2018 Международный кубок чемпионов - 2018 Международный кубок чемпионов 2 : 1 08.03.2016 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 2 : 0 17.02.2016 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 0 : 2 18.07.2015 Международный кубок чемпионов - 2015 Австралия 0 : 0 6 : 7 30.07.2014 Международный кубок чемпионов - 2014 Группа A. 2-й тур 0 : 1 05.03.2008 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 1 : 2 19.02.2008 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 2 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 1 3 2 1/8 финала Бавария 1 3 3 1/8 финала Барселона 1 3 4 1/8 финала Манчестер Юнайтед 1 3 5 1/8 финала Комо 1 3 6 1/8 финала Спортинг 1 3 7 1/8 финала Штутгарт 1 3 8 1/8 финала Манчестер Сити 1 3 9 Плей-офф Астон Вилла 1 3 10 Плей-офф Ланс 1 3 11 Плей-офф Бетис 1 3 12 Плей-офф Боруссия Д 1 3 13 Плей-офф Реал Мадрид 1 3 14 Плей-офф Ливерпуль 1 3 15 Плей-офф Арсенал 1 3 16 Плей-офф АЕК Афины 1 3 17 Плей-офф Шахтёр 1 1 18 Плей-офф Рома 1 1 19 Плей-офф Фенербахче 1 1 20 Плей-офф ПСВ Эйндховен 1 1 21 Плей-офф Вильярреал 1 0 22 Плей-офф Славия П 1 0 23 Плей-офф Брюгге 1 0 24 Плей-офф Лилль 1 0 25 Интер М 1 0 26 Атлетико М 1 0 27 ЛАСК 1 0 28 Наполи 1 0 29 Викинг 1 0 30 Галатасарай 1 0 31 Порту 1 0 32 РБ Лейпциг 1 0 33 Фейеноорд 1 0 34 Сабах 1 0 35 Слован Бр 1 0 36 Будё-Глимт 1 0