Рома - Реал Мадрид 14 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
14 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Беде, Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
Рома
Рим, Италия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
|95
|вр
|Пьерлуиджи Голлини
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|2
|пз
|Девайн Ренш
|15
|пз
|Мартен де Рон
|17
|пз
|Ману Коне
|43
|пз
|Уэсли Франса
|18
|пз
|Матиас Соуле
|21
|нп
|Пауло Дибала
|14
|нп
|Дониэлл Мален
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|24
|зщ
|Дензел Думфрис
|16
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Дин Хёйсен
|17
|зщ
|Марк Кукурелья
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
|15
|пз
|Арда Гюлер
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|11.08.2019
|Товарищеские матчи (клубы) - 2019
|Август 2019
|2 : 2 5 : 4
|27.11.2018
|Лига чемпионов
|Группа G. 5-й тур
|0 : 2
|19.09.2018
|Лига чемпионов
|Группа G. 1-й тур
|3 : 0
|08.08.2018
|Международный кубок чемпионов - 2018
|Международный кубок чемпионов
|2 : 1
|08.03.2016
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 0
|17.02.2016
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 2
|18.07.2015
|Международный кубок чемпионов - 2015
|Австралия
|0 : 0 6 : 7
|30.07.2014
|Международный кубок чемпионов - 2014
|Группа A. 2-й тур
|0 : 1
|05.03.2008
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 2
|19.02.2008
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Барселона
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Комо
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Штутгарт
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Ланс
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Бетис
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Арсенал
|1
|3
| 16
Плей-офф
|АЕК Афины
|1
|3
| 17
Плей-офф
|Шахтёр
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Рома
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Фенербахче
|1
|1
| 20
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Вильярреал
|1
|0
| 22
Плей-офф
|Славия П
|1
|0
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Лилль
|1
|0
|25
|Интер М
|1
|0
|26
|Атлетико М
|1
|0
|27
|ЛАСК
|1
|0
|28
|Наполи
|1
|0
|29
|Викинг
|1
|0
|30
|Галатасарай
|1
|0
|31
|Порту
|1
|0
|32
|РБ Лейпциг
|1
|0
|33
|Фейеноорд
|1
|0
|34
|Сабах
|1
|0
|35
|Слован Бр
|1
|0
|36
|Будё-Глимт
|1
|0
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