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Рома - Реал Мадрид 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
14 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Беде, Франция);
Рома
Реал Мадрид

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Рома
Рим, Италия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
95 Италия вр Пьерлуиджи Голлини
23 Италия зщ Джанлука Манчини
5 Кот-д&#039;Ивуар зщ Эван Н'Дика
22 Испания зщ Марио Эрмосо
2 Нидерланды пз Девайн Ренш
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
17 Франция пз Ману Коне
43 Бразилия пз Уэсли Франса
18 Аргентина пз Матиас Соуле
21 Аргентина нп Пауло Дибала
14 Нидерланды нп Дониэлл Мален
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
24 Нидерланды зщ Дензел Думфрис
16 Франция зщ Ибраима Конате
4 Испания зщ Дин Хёйсен
17 Испания зщ Марк Кукурелья
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
5 Англия пз Джуд Беллингем
7 Бразилия пз Винисиус Жуниор
15 Турция пз Арда Гюлер
14 Франция пз Орельен Тчуамени
10 Франция нп Килиан Мбаппе
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
11.08.2019 Товарищеские матчи (клубы) - 2019 Август 2019 Рома2 : 2 5 : 4Реал Мадрид
27.11.2018 Лига чемпионов Группа G. 5-й тур Рома0 : 2Реал Мадрид
19.09.2018 Лига чемпионов Группа G. 1-й тур Реал Мадрид3 : 0Рома
08.08.2018 Международный кубок чемпионов - 2018 Международный кубок чемпионов Реал Мадрид2 : 1Рома
08.03.2016 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Реал Мадрид2 : 0Рома
17.02.2016 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Рома0 : 2Реал Мадрид
18.07.2015 Международный кубок чемпионов - 2015 Австралия Реал Мадрид0 : 0 6 : 7Рома
30.07.2014 Международный кубок чемпионов - 2014 Группа A. 2-й тур Реал Мадрид0 : 1Рома
05.03.2008 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Реал Мадрид1 : 2Рома
19.02.2008 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Рома2 : 1Реал Мадрид
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ13
2
1/8 финала
Бавария13
3
1/8 финала
Барселона13
4
1/8 финала
Манчестер Юнайтед13
5
1/8 финала
Комо13
6
1/8 финала
Спортинг13
7
1/8 финала
Штутгарт13
8
1/8 финала
Манчестер Сити13
9
Плей-офф
Астон Вилла13
10
Плей-офф
Ланс13
11
Плей-офф
Бетис13
12
Плей-офф
Боруссия Д13
13
Плей-офф
Реал Мадрид13
14
Плей-офф
Ливерпуль13
15
Плей-офф
Арсенал13
16
Плей-офф
АЕК Афины13
17
Плей-офф
Шахтёр11
18
Плей-офф
Рома11
19
Плей-офф
Фенербахче11
20
Плей-офф
ПСВ Эйндховен11
21
Плей-офф
Вильярреал10
22
Плей-офф
Славия П10
23
Плей-офф
Брюгге10
24
Плей-офф
Лилль10
25 Интер М10
26 Атлетико М10
27 ЛАСК10
28 Наполи10
29 Викинг10
30 Галатасарай10
31 Порту10
32 РБ Лейпциг10
33 Фейеноорд10
34 Сабах10
35 Слован Бр10
36 Будё-Глимт10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Рома
0%
Ничья
0%
Реал Мадрид
0%

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