Шахтёр - АЕК Афины 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841 14 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 2-й тур Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

на матч

Составы команд Шахтёр Украина АЕК Афины Афины, Греция 31 вр Дмитрий Ризнык 17 зщ Винисиус Аугусто 5 зщ Валерий Бондарь 22 зщ Николай Матвиенко 13 зщ Педро Энрике Азеведо Перейра 30 пз Алисон 27 пз Олег Очеретько 6 пз Марлон Гомес 77 пз Глейкер Мендоса 14 пз Исаке 9 нп Кауан Элиас 91 вр Альберто Бриньоли 12 зщ Лазарос Рота 2 зщ Ароль Мукуди 44 зщ Филипе Релвас 3 зщ Ставрос Пилиос 14 пз Ловро Майер 27 пз Милан Виталиш 18 пз Рэзван Марин 11 пз Абубакари Койта 9 нп Лука Йович 90 нп Зини Главные тренеры Арда Туран Марко Николич История личных встреч 09.10.2026 Украина — Премьер-лига 8-й тур 0 : 3 20.09.2026 Украина — Премьер-лига 7-й тур 3 : 0 14.09.2026 Украина — Премьер-лига 6-й тур 2 : 0 10.09.2026 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 1 : 1 05.09.2026 Украина — Премьер-лига 5-й тур 1 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 1 3 2 1/8 финала Бавария 1 3 3 1/8 финала Барселона 1 3 4 1/8 финала Манчестер Юнайтед 1 3 5 1/8 финала Комо 1 3 6 1/8 финала Спортинг 1 3 7 1/8 финала Штутгарт 1 3 8 1/8 финала Манчестер Сити 1 3 9 Плей-офф Астон Вилла 1 3 10 Плей-офф Ланс 1 3 11 Плей-офф Бетис 1 3 12 Плей-офф Боруссия Д 1 3 13 Плей-офф Реал Мадрид 1 3 14 Плей-офф Ливерпуль 1 3 15 Плей-офф Арсенал 1 3 16 Плей-офф АЕК Афины 1 3 17 Плей-офф Шахтёр 1 1 18 Плей-офф Рома 1 1 19 Плей-офф Фенербахче 1 1 20 Плей-офф ПСВ Эйндховен 1 1 21 Плей-офф Вильярреал 1 0 22 Плей-офф Славия П 1 0 23 Плей-офф Брюгге 1 0 24 Плей-офф Лилль 1 0 25 Интер М 1 0 26 Атлетико М 1 0 27 ЛАСК 1 0 28 Наполи 1 0 29 Викинг 1 0 30 Галатасарай 1 0 31 Порту 1 0 32 РБ Лейпциг 1 0 33 Фейеноорд 1 0 34 Сабах 1 0 35 Слован Бр 1 0 36 Будё-Глимт 1 0