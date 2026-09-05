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Шахтёр - АЕК Афины 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
14 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Шахтёр
АЕК Афины

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Шахтёр
Украина
АЕК Афины
Афины, Греция
31 Украина вр Дмитрий Ризнык
17 Бразилия зщ Винисиус Аугусто
5 Украина зщ Валерий Бондарь
22 Украина зщ Николай Матвиенко
13 Бразилия зщ Педро Энрике Азеведо Перейра
30 Бразилия пз Алисон
27 Украина пз Олег Очеретько
6 Бразилия пз Марлон Гомес
77 Венесуэла пз Глейкер Мендоса
14 пз Исаке
9 Бразилия нп Кауан Элиас
91 Италия вр Альберто Бриньоли
12 Греция зщ Лазарос Рота
2 Камерун зщ Ароль Мукуди
44 Португалия зщ Филипе Релвас
3 Албания зщ Ставрос Пилиос
14 Хорватия пз Ловро Майер
27 Венгрия пз Милан Виталиш
18 Румыния пз Рэзван Марин
11 Мавритания пз Абубакари Койта
9 Сербия нп Лука Йович
90 Ангола нп Зини
Главные тренеры
Турция Арда Туран
Сербия Марко Николич
История личных встреч
09.10.2026 Украина — Премьер-лига 8-й тур 0 : 3Шахтёр
20.09.2026 Украина — Премьер-лига 7-й тур Шахтёр3 : 0
14.09.2026 Украина — Премьер-лига 6-й тур Шахтёр2 : 0
10.09.2026 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 1 : 1Шахтёр
05.09.2026 Украина — Премьер-лига 5-й тур 1 : 2Шахтёр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ13
2
1/8 финала
Бавария13
3
1/8 финала
Барселона13
4
1/8 финала
Манчестер Юнайтед13
5
1/8 финала
Комо13
6
1/8 финала
Спортинг13
7
1/8 финала
Штутгарт13
8
1/8 финала
Манчестер Сити13
9
Плей-офф
Астон Вилла13
10
Плей-офф
Ланс13
11
Плей-офф
Бетис13
12
Плей-офф
Боруссия Д13
13
Плей-офф
Реал Мадрид13
14
Плей-офф
Ливерпуль13
15
Плей-офф
Арсенал13
16
Плей-офф
АЕК Афины13
17
Плей-офф
Шахтёр11
18
Плей-офф
Рома11
19
Плей-офф
Фенербахче11
20
Плей-офф
ПСВ Эйндховен11
21
Плей-офф
Вильярреал10
22
Плей-офф
Славия П10
23
Плей-офф
Брюгге10
24
Плей-офф
Лилль10
25 Интер М10
26 Атлетико М10
27 ЛАСК10
28 Наполи10
29 Викинг10
30 Галатасарай10
31 Порту10
32 РБ Лейпциг10
33 Фейеноорд10
34 Сабах10
35 Слован Бр10
36 Будё-Глимт10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Шахтёр
0%
Ничья
0%
АЕК Афины
0%

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