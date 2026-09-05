Шахтёр - АЕК Афины 14 Октября прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
14 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Шахтёр
Украина
АЕК Афины
Афины, Греция
|31
|вр
|Дмитрий Ризнык
|17
|зщ
|Винисиус Аугусто
|5
|зщ
|Валерий Бондарь
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|13
|зщ
|Педро Энрике Азеведо Перейра
|30
|пз
|Алисон
|27
|пз
|Олег Очеретько
|6
|пз
|Марлон Гомес
|77
|пз
|Глейкер Мендоса
|14
|пз
|Исаке
|9
|нп
|Кауан Элиас
|91
|вр
|Альберто Бриньоли
|12
|зщ
|Лазарос Рота
|2
|зщ
|Ароль Мукуди
|44
|зщ
|Филипе Релвас
|3
|зщ
|Ставрос Пилиос
|14
|пз
|Ловро Майер
|27
|пз
|Милан Виталиш
|18
|пз
|Рэзван Марин
|11
|пз
|Абубакари Койта
|9
|нп
|Лука Йович
|90
|нп
|Зини
Главные тренеры
|Арда Туран
|Марко Николич
История личных встреч
|09.10.2026
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|20.09.2026
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 0
|14.09.2026
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|10.09.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 1
|05.09.2026
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Барселона
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Комо
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Штутгарт
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Ланс
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Бетис
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Арсенал
|1
|3
| 16
Плей-офф
|АЕК Афины
|1
|3
| 17
Плей-офф
|Шахтёр
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Рома
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Фенербахче
|1
|1
| 20
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Вильярреал
|1
|0
| 22
Плей-офф
|Славия П
|1
|0
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Лилль
|1
|0
|25
|Интер М
|1
|0
|26
|Атлетико М
|1
|0
|27
|ЛАСК
|1
|0
|28
|Наполи
|1
|0
|29
|Викинг
|1
|0
|30
|Галатасарай
|1
|0
|31
|Порту
|1
|0
|32
|РБ Лейпциг
|1
|0
|33
|Фейеноорд
|1
|0
|34
|Сабах
|1
|0
|35
|Слован Бр
|1
|0
|36
|Будё-Глимт
|1
|0
Кто победит?
0 голосов болельщиков