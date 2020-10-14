ЛАСК - Ливерпуль 14 Октября прямая трансляция
Стадион: Райффайзен-Арена (Линц, Австрия), вместимость: 19080
14 Октября 2026 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
ЛАСК
Линц, Австрия
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
|1
|вр
|Лукас Юнгвирт
|4
|зщ
|Ксавье Мбуямба
|43
|зщ
|Alemao
|16
|зщ
|Андрес Андраде
|6
|зщ
|Мелайро Богард
|25
|зщ
|Иван Дибанго
|20
|пз
|Каспер Йоргенсен
|10
|пз
|Роберт Любичич
|30
|пз
|Саша Хорват
|27
|нп
|Кристоф Ланг
|11
|нп
|Саша Калайджич
|1
|вр
|Алисон Бекер
|33
|зщ
|Рональд Араухо
|5
|зщ
|Жереми Жаке
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|6
|зщ
|Милош Керкез
|7
|пз
|Флориан Вирц
|73
|пз
|Рио Нгумоа
|29
|пз
|Брэдли Баркола
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|67
|нп
|Льюис Кумас
Главные тренеры
|Андони Ираола
История личных встреч
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа E. 5-й тур
|4 : 0
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа E. 1-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Барселона
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Комо
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Штутгарт
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Ланс
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Бетис
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Арсенал
|1
|3
| 16
Плей-офф
|АЕК Афины
|1
|3
| 17
Плей-офф
|Шахтёр
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Рома
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Фенербахче
|1
|1
| 20
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Вильярреал
|1
|0
| 22
Плей-офф
|Славия П
|1
|0
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Лилль
|1
|0
|25
|Интер М
|1
|0
|26
|Атлетико М
|1
|0
|27
|ЛАСК
|1
|0
|28
|Наполи
|1
|0
|29
|Викинг
|1
|0
|30
|Галатасарай
|1
|0
|31
|Порту
|1
|0
|32
|РБ Лейпциг
|1
|0
|33
|Фейеноорд
|1
|0
|34
|Сабах
|1
|0
|35
|Слован Бр
|1
|0
|36
|Будё-Глимт
|1
|0
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