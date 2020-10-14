ЛАСК - Ливерпуль 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Райффайзен-Арена (Линц, Австрия), вместимость: 19080 14 Октября 2026 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 2-й тур Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд ЛАСК Линц, Австрия Ливерпуль Ливерпуль, Англия 1 вр Лукас Юнгвирт 4 зщ Ксавье Мбуямба 43 зщ Alemao 16 зщ Андрес Андраде 6 зщ Мелайро Богард 25 зщ Иван Дибанго 20 пз Каспер Йоргенсен 10 пз Роберт Любичич 30 пз Саша Хорват 27 нп Кристоф Ланг 11 нп Саша Калайджич 1 вр Алисон Бекер 33 зщ Рональд Араухо 5 зщ Жереми Жаке 4 зщ Вирджил ван Дейк 6 зщ Милош Керкез 7 пз Флориан Вирц 73 пз Рио Нгумоа 29 пз Брэдли Баркола 10 пз Алексис Мак Аллистер 38 пз Райан Гравенберх 67 нп Льюис Кумас Главные тренеры Андони Ираола История личных встреч 30.11.2023 Лига Европы Группа E. 5-й тур 4 : 0 21.09.2023 Лига Европы Группа E. 1-й тур 1 : 3 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 1 3 2 1/8 финала Бавария 1 3 3 1/8 финала Барселона 1 3 4 1/8 финала Манчестер Юнайтед 1 3 5 1/8 финала Комо 1 3 6 1/8 финала Спортинг 1 3 7 1/8 финала Штутгарт 1 3 8 1/8 финала Манчестер Сити 1 3 9 Плей-офф Астон Вилла 1 3 10 Плей-офф Ланс 1 3 11 Плей-офф Бетис 1 3 12 Плей-офф Боруссия Д 1 3 13 Плей-офф Реал Мадрид 1 3 14 Плей-офф Ливерпуль 1 3 15 Плей-офф Арсенал 1 3 16 Плей-офф АЕК Афины 1 3 17 Плей-офф Шахтёр 1 1 18 Плей-офф Рома 1 1 19 Плей-офф Фенербахче 1 1 20 Плей-офф ПСВ Эйндховен 1 1 21 Плей-офф Вильярреал 1 0 22 Плей-офф Славия П 1 0 23 Плей-офф Брюгге 1 0 24 Плей-офф Лилль 1 0 25 Интер М 1 0 26 Атлетико М 1 0 27 ЛАСК 1 0 28 Наполи 1 0 29 Викинг 1 0 30 Галатасарай 1 0 31 Порту 1 0 32 РБ Лейпциг 1 0 33 Фейеноорд 1 0 34 Сабах 1 0 35 Слован Бр 1 0 36 Будё-Глимт 1 0