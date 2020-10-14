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ЛАСК - Ливерпуль 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Райффайзен-Арена (Линц, Австрия), вместимость: 19080
14 Октября 2026 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
ЛАСК
Ливерпуль

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
ЛАСК
Линц, Австрия
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1 Австрия вр Лукас Юнгвирт
4 Нидерланды зщ Ксавье Мбуямба
43 Бразилия зщ Alemao
16 Панама зщ Андрес Андраде
6 Суринам зщ Мелайро Богард
25 Камерун зщ Иван Дибанго
20 Дания пз Каспер Йоргенсен
10 Австрия пз Роберт Любичич
30 Австрия пз Саша Хорват
27 Австрия нп Кристоф Ланг
11 Австрия нп Саша Калайджич
1 Бразилия вр Алисон Бекер
33 Уругвай зщ Рональд Араухо
5 Франция зщ Жереми Жаке
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
6 Венгрия зщ Милош Керкез
7 Германия пз Флориан Вирц
73 Англия пз Рио Нгумоа
29 Франция пз Брэдли Баркола
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
67 Уэльс нп Льюис Кумас
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
История личных встреч
30.11.2023 Лига Европы Группа E. 5-й тур Ливерпуль4 : 0ЛАСК
21.09.2023 Лига Европы Группа E. 1-й тур ЛАСК1 : 3Ливерпуль
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ13
2
1/8 финала
Бавария13
3
1/8 финала
Барселона13
4
1/8 финала
Манчестер Юнайтед13
5
1/8 финала
Комо13
6
1/8 финала
Спортинг13
7
1/8 финала
Штутгарт13
8
1/8 финала
Манчестер Сити13
9
Плей-офф
Астон Вилла13
10
Плей-офф
Ланс13
11
Плей-офф
Бетис13
12
Плей-офф
Боруссия Д13
13
Плей-офф
Реал Мадрид13
14
Плей-офф
Ливерпуль13
15
Плей-офф
Арсенал13
16
Плей-офф
АЕК Афины13
17
Плей-офф
Шахтёр11
18
Плей-офф
Рома11
19
Плей-офф
Фенербахче11
20
Плей-офф
ПСВ Эйндховен11
21
Плей-офф
Вильярреал10
22
Плей-офф
Славия П10
23
Плей-офф
Брюгге10
24
Плей-офф
Лилль10
25 Интер М10
26 Атлетико М10
27 ЛАСК10
28 Наполи10
29 Викинг10
30 Галатасарай10
31 Порту10
32 РБ Лейпциг10
33 Фейеноорд10
34 Сабах10
35 Слован Бр10
36 Будё-Глимт10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
ЛАСК
0%
Ничья
0%
Ливерпуль
0%

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