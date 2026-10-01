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ЦСКА - Ростов 14 Октября прямая трансляция

14 Октября 2026 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 4-й тур
ЦСКА
Ростов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
ЦСКА
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Россия Дмитрий Игоревич Игдисамов
Россия Дмитрий Сергеевич Кириченко
История личных встреч
01.09.2026 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур Ростов2 : 0ЦСКА
08.08.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 3-й тур ЦСКА0 : 0Ростов
21.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур ЦСКА1 : 1Ростов
18.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 ЦСКА3 : 1Ростов
14.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Ростов1 : 0ЦСКА
01.06.2025 Fonbet Кубок России Суперфинал Ростов0 : 0 3 : 4ЦСКА
31.01.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа B ЦСКА1 : 0Ростов
23.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур ЦСКА1 : 2Ростов
20.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Ростов0 : 0ЦСКА
12.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) ЦСКА2 : 0Ростов
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М37
2 Рубин34
3 Оренбург34
4 Родина33
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар37
2 Динамо М36
3 Ахмат34
4 Факел31
Группа C
КомандаИО
1 Зенит38
2 Крылья Советов36
3 Балтика33
4 Динамо Мх31
Группа D
КомандаИО
1 Ростов39
2 Акрон35
3 ЦСКА32
4 Локомотив М32
Кто победит?
0 голосов болельщиков
ЦСКА
0%
Ничья
0%
Ростов
0%

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