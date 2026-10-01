ЦСКА - Ростов 14 Октября прямая трансляция

14 Октября 2026 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России , Группа D. 4-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд ЦСКА Москва Ростов Ростов-на-Дону Главные тренеры Дмитрий Игоревич Игдисамов Дмитрий Сергеевич Кириченко История личных встреч 01.09.2026 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур 2 : 0 08.08.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 3-й тур 0 : 0 21.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур 1 : 1 18.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 3 : 1 14.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур 1 : 0 01.06.2025 Fonbet Кубок России Суперфинал 0 : 0 3 : 4 31.01.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа B 1 : 0 23.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур 1 : 2 20.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур 0 : 0 12.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) 2 : 0 Турнирная таблица Группа A № Команда И О 1 Спартак М 3 7 2 Рубин 3 4 3 Оренбург 3 4 4 Родина 3 3 Группа B № Команда И О 1 Краснодар 3 7 2 Динамо М 3 6 3 Ахмат 3 4 4 Факел 3 1 Группа C № Команда И О 1 Зенит 3 8 2 Крылья Советов 3 6 3 Балтика 3 3 4 Динамо Мх 3 1 Группа D № Команда И О 1 Ростов 3 9 2 Акрон 3 5 3 ЦСКА 3 2 4 Локомотив М 3 2