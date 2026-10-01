ЦСКА - Ростов 14 Октября прямая трансляция
14 Октября 2026 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
ЦСКА
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Дмитрий Игоревич Игдисамов
|Дмитрий Сергеевич Кириченко
История личных встреч
|01.09.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 3-й тур
|2 : 0
|08.08.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 0
|21.04.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|18.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 1
|14.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|01.06.2025
|Fonbet Кубок России
|Суперфинал
|0 : 0 3 : 4
|31.01.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа B
|1 : 0
|23.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|20.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|12.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|2 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|3
|7
|2
|Рубин
|3
|4
|3
|Оренбург
|3
|4
|4
|Родина
|3
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|3
|7
|2
|Динамо М
|3
|6
|3
|Ахмат
|3
|4
|4
|Факел
|3
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|8
|2
|Крылья Советов
|3
|6
|3
|Балтика
|3
|3
|4
|Динамо Мх
|3
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|3
|9
|2
|Акрон
|3
|5
|3
|ЦСКА
|3
|2
|4
|Локомотив М
|3
|2
Кто победит?
0 голосов болельщиков