Динамо Мх - Зенит 14 Октября прямая трансляция

14 Октября 2026 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России , Группа C. 4-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Динамо Мх Махачкала Зенит Санкт-Петербург Главные тренеры Вадим Валентинович Евсеев Сергей Богданович Семак История личных встреч 02.09.2026 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур 3 : 0 13.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 1 : 1 19.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур 0 : 1 18.03.2026 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов) 1 : 0 23.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур 4 : 0 03.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 0 10.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур 0 : 1 02.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур 2 : 1 Турнирная таблица Группа A № Команда И О 1 Спартак М 3 7 2 Рубин 3 4 3 Оренбург 3 4 4 Родина 3 3 Группа B № Команда И О 1 Краснодар 3 7 2 Динамо М 3 6 3 Ахмат 3 4 4 Факел 3 1 Группа C № Команда И О 1 Зенит 3 8 2 Крылья Советов 3 6 3 Балтика 3 3 4 Динамо Мх 3 1 Группа D № Команда И О 1 Ростов 3 9 2 Акрон 3 5 3 ЦСКА 3 2 4 Локомотив М 3 2