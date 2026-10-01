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Динамо Мх - Зенит 14 Октября прямая трансляция

14 Октября 2026 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 4-й тур
Динамо Мх
Зенит

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Вадим Валентинович Евсеев
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
02.09.2026 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур Зенит3 : 0Динамо Мх
13.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Зенит1 : 1Динамо Мх
19.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Динамо Мх0 : 1Зенит
18.03.2026 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов) Зенит1 : 0Динамо Мх
23.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Зенит4 : 0Динамо Мх
03.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит2 : 0Динамо Мх
10.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Динамо Мх0 : 1Зенит
02.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Зенит2 : 1Динамо Мх
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М37
2 Рубин34
3 Оренбург34
4 Родина33
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар37
2 Динамо М36
3 Ахмат34
4 Факел31
Группа C
КомандаИО
1 Зенит38
2 Крылья Советов36
3 Балтика33
4 Динамо Мх31
Группа D
КомандаИО
1 Ростов39
2 Акрон35
3 ЦСКА32
4 Локомотив М32
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Динамо Мх
0%
Ничья
0%
Зенит
0%

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