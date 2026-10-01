Динамо Мх - Зенит 14 Октября прямая трансляция
14 Октября 2026 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Вадим Валентинович Евсеев
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|02.09.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 3-й тур
|3 : 0
|13.07.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 1
|19.04.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|18.03.2026
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|1 : 0
|23.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 0
|03.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|10.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|02.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|3
|7
|2
|Рубин
|3
|4
|3
|Оренбург
|3
|4
|4
|Родина
|3
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|3
|7
|2
|Динамо М
|3
|6
|3
|Ахмат
|3
|4
|4
|Факел
|3
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|8
|2
|Крылья Советов
|3
|6
|3
|Балтика
|3
|3
|4
|Динамо Мх
|3
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|3
|9
|2
|Акрон
|3
|5
|3
|ЦСКА
|3
|2
|4
|Локомотив М
|3
|2
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