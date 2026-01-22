Астон Вилла - Фенербахче 14 Октября прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
14 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
Стартовый состав
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Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Фенербахче
Стамбул, Турция
|1
|вр
|Дзион Судзуки
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|14
|зщ
|Пау Торрес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|8
|пз
|Бубакар Камара
|35
|пз
|Жоао Гомес
|7
|пз
|Джон Макгинн
|10
|пз
|Эмилиано Буэндия
|44
|пз
|Йохан Манзамби
|11
|нп
|Николас Джексон
|31
|вр
|Эдерсон
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|15
|зщ
|Натан Аке
|3
|зщ
|Арчи Браун
|27
|зщ
|Нелсон Семеду
|28
|пз
|Бартуг Эльмаз
|91
|пз
|Н'Голо Канте
|6
|пз
|Маттео Гендузи
|11
|нп
|Мэйсон Гринвуд
|7
|нп
|Керем Актюркоглу
|19
|нп
|Ведат Мурики
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Исмаил Картал
История личных встреч
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Барселона
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Комо
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Штутгарт
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Ланс
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Бетис
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Арсенал
|1
|3
| 16
Плей-офф
|АЕК Афины
|1
|3
| 17
Плей-офф
|Шахтёр
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Рома
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Фенербахче
|1
|1
| 20
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Вильярреал
|1
|0
| 22
Плей-офф
|Славия П
|1
|0
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Лилль
|1
|0
|25
|Интер М
|1
|0
|26
|Атлетико М
|1
|0
|27
|ЛАСК
|1
|0
|28
|Наполи
|1
|0
|29
|Викинг
|1
|0
|30
|Галатасарай
|1
|0
|31
|Порту
|1
|0
|32
|РБ Лейпциг
|1
|0
|33
|Фейеноорд
|1
|0
|34
|Сабах
|1
|0
|35
|Слован Бр
|1
|0
|36
|Будё-Глимт
|1
|0
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