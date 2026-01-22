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Астон Вилла - Фенербахче 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
14 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
Астон Вилла
Фенербахче

Стартовый состав
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Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Фенербахче
Стамбул, Турция
1ЯпонияврДзион Судзуки
29ДР КонгозщАарон Ван-Биссака
3ШвециязщВиктор Линделёф
14ИспаниязщПау Торрес
2ПольшазщМэтти Кэш
8ФранцияпзБубакар Камара
35БразилияпзЖоао Гомес
7ШотландияпзДжон Макгинн
10АргентинапзЭмилиано Буэндия
44ШвейцарияпзЙохан Манзамби
11СенегалнпНиколас Джексон
31Бразилиявр Эдерсон
37СловакиязщМилан Шкриньяр
15НидерландызщНатан Аке
3АнглиязщАрчи Браун
27ПортугалиязщНелсон Семеду
28ТурцияпзБартуг Эльмаз
91ФранцияпзН'Голо Канте
6ФранцияпзМаттео Гендузи
11АнглиянпМэйсон Гринвуд
7ТурциянпКерем Актюркоглу
19КосовонпВедат Мурики
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
ТурцияИсмаил Картал
История личных встреч
22.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 7-й турФенербахче0 : 1Астон Вилла
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ13
2
1/8 финала
Бавария13
3
1/8 финала
Барселона13
4
1/8 финала
Манчестер Юнайтед13
5
1/8 финала
Комо13
6
1/8 финала
Спортинг13
7
1/8 финала
Штутгарт13
8
1/8 финала
Манчестер Сити13
9
Плей-офф
Астон Вилла13
10
Плей-офф
Ланс13
11
Плей-офф
Бетис13
12
Плей-офф
Боруссия Д13
13
Плей-офф
Реал Мадрид13
14
Плей-офф
Ливерпуль13
15
Плей-офф
Арсенал13
16
Плей-офф
АЕК Афины13
17
Плей-офф
Шахтёр11
18
Плей-офф
Рома11
19
Плей-офф
Фенербахче11
20
Плей-офф
ПСВ Эйндховен11
21
Плей-офф
Вильярреал10
22
Плей-офф
Славия П10
23
Плей-офф
Брюгге10
24
Плей-офф
Лилль10
25 Интер М10
26 Атлетико М10
27 ЛАСК10
28 Наполи10
29 Викинг10
30 Галатасарай10
31 Порту10
32 РБ Лейпциг10
33 Фейеноорд10
34 Сабах10
35 Слован Бр10
36 Будё-Глимт10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Астон Вилла
0%
Ничья
0%
Фенербахче
0%

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