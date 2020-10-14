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Ахмат - Динамо М 14 Октября прямая трансляция

14 Октября 2026 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 4-й тур
Ахмат
Динамо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Ахмат
Грозный
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Станислав Саламович Черчесов
Германия Сандро Шварц
История личных встреч
03.09.2026 Fonbet Кубок России Группа B. 3-й тур Динамо М3 : 0Ахмат
30.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Ахмат2 : 1Динамо М
19.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Динамо М2 : 2Ахмат
08.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Динамо М1 : 1Ахмат
02.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Ахмат1 : 1Динамо М
15.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Динамо М4 : 2Ахмат
30.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо М0 : 3Ахмат
09.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Динамо М2 : 0Ахмат
01.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Ахмат1 : 1Динамо М
14.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Динамо М0 : 3Ахмат
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М37
2 Рубин34
3 Оренбург34
4 Родина33
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар37
2 Динамо М36
3 Ахмат34
4 Факел31
Группа C
КомандаИО
1 Зенит38
2 Крылья Советов36
3 Балтика33
4 Динамо Мх31
Группа D
КомандаИО
1 Ростов39
2 Акрон35
3 ЦСКА32
4 Локомотив М32
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ахмат
0%
Ничья
0%
Динамо М
0%

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