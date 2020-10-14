Ахмат - Динамо М 14 Октября прямая трансляция

14 Октября 2026 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России , Группа B. 4-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Ахмат Грозный Динамо М Москва Главные тренеры Станислав Саламович Черчесов Сандро Шварц История личных встреч 03.09.2026 Fonbet Кубок России Группа B. 3-й тур 3 : 0 30.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур 2 : 1 19.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур 2 : 2 08.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1 02.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур 1 : 1 15.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур 4 : 2 30.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 0 : 3 09.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур 2 : 0 01.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур 1 : 1 14.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур 0 : 3 Турнирная таблица Группа A № Команда И О 1 Спартак М 3 7 2 Рубин 3 4 3 Оренбург 3 4 4 Родина 3 3 Группа B № Команда И О 1 Краснодар 3 7 2 Динамо М 3 6 3 Ахмат 3 4 4 Факел 3 1 Группа C № Команда И О 1 Зенит 3 8 2 Крылья Советов 3 6 3 Балтика 3 3 4 Динамо Мх 3 1 Группа D № Команда И О 1 Ростов 3 9 2 Акрон 3 5 3 ЦСКА 3 2 4 Локомотив М 3 2