Манчестер Сити - ПСЖ 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097 14 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 2-й тур Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Манчестер Сити Манчестер, Англия ПСЖ Париж, Франция 1 вр Джанлуиджи Доннарумма 27 зщ Матеус Нунес 6 зщ Марк-Израэль Гехи 3 зщ Рубен Диаш 24 зщ Йошко Гвардиол 17 пз Энцо Фернандес 47 пз Фил Фоден 10 пз Райан Шерки 5 пз Эллиот Андерсон 11 пз Жереми Доку 9 нп Эрлинг Холанд 39 вр Матвей Сафонов 2 зщ Ашраф Хакими 51 зщ Вильям Пачо 5 зщ Маркиньос 25 зщ Нуну Мендеш 17 пз Витинья 8 пз Фабиан Руис 87 пз Жоау Невеш 7 нп Хвича Кварацхелия 9 нп Ферран Торрес 10 нп Усман Дембеле Главные тренеры Энцо Мареска Энцо Мареска Луис Энрике История личных встреч 22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 4 : 2 24.11.2021 Лига чемпионов Группа A. 5-й тур 2 : 1 28.09.2021 Лига чемпионов Группа A. 2-й тур 2 : 0 04.05.2021 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч 2 : 0 28.04.2021 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч 1 : 2 12.04.2016 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч 1 : 0 06.04.2016 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч 2 : 2 03.12.2008 Кубок УЕФА Группа A. 4-й тур 0 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 1 3 2 1/8 финала Бавария 1 3 3 1/8 финала Барселона 1 3 4 1/8 финала Манчестер Юнайтед 1 3 5 1/8 финала Комо 1 3 6 1/8 финала Спортинг 1 3 7 1/8 финала Штутгарт 1 3 8 1/8 финала Манчестер Сити 1 3 9 Плей-офф Астон Вилла 1 3 10 Плей-офф Ланс 1 3 11 Плей-офф Бетис 1 3 12 Плей-офф Боруссия Д 1 3 13 Плей-офф Реал Мадрид 1 3 14 Плей-офф Ливерпуль 1 3 15 Плей-офф Арсенал 1 3 16 Плей-офф АЕК Афины 1 3 17 Плей-офф Шахтёр 1 1 18 Плей-офф Рома 1 1 19 Плей-офф Фенербахче 1 1 20 Плей-офф ПСВ Эйндховен 1 1 21 Плей-офф Вильярреал 1 0 22 Плей-офф Славия П 1 0 23 Плей-офф Брюгге 1 0 24 Плей-офф Лилль 1 0 25 Интер М 1 0 26 Атлетико М 1 0 27 ЛАСК 1 0 28 Наполи 1 0 29 Викинг 1 0 30 Галатасарай 1 0 31 Порту 1 0 32 РБ Лейпциг 1 0 33 Фейеноорд 1 0 34 Сабах 1 0 35 Слован Бр 1 0 36 Будё-Глимт 1 0