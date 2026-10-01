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Манчестер Сити - ПСЖ 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
14 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Манчестер Сити
ПСЖ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
ПСЖ
Париж, Франция
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
27 Португалия зщ Матеус Нунес
6 Англия зщ Марк-Израэль Гехи
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
17 Аргентина пз Энцо Фернандес
47 Англия пз Фил Фоден
10 Франция пз Райан Шерки
5 Англия пз Эллиот Андерсон
11 Бельгия пз Жереми Доку
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
39 Россия вр Матвей Сафонов
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
5 Бразилия зщ Маркиньос
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
87 Португалия пз Жоау Невеш
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
9 Испания нп Ферран Торрес
10 Франция нп Усман Дембеле
Главные тренеры
Италия Энцо Мареска
Италия Энцо Мареска
Испания Луис Энрике
История личных встреч
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур ПСЖ4 : 2Манчестер Сити
24.11.2021 Лига чемпионов Группа A. 5-й тур Манчестер Сити2 : 1ПСЖ
28.09.2021 Лига чемпионов Группа A. 2-й тур ПСЖ2 : 0Манчестер Сити
04.05.2021 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Манчестер Сити2 : 0ПСЖ
28.04.2021 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч ПСЖ1 : 2Манчестер Сити
12.04.2016 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Манчестер Сити1 : 0ПСЖ
06.04.2016 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч ПСЖ2 : 2Манчестер Сити
03.12.2008 Кубок УЕФА Группа A. 4-й тур Манчестер Сити0 : 0ПСЖ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ13
2
1/8 финала
Бавария13
3
1/8 финала
Барселона13
4
1/8 финала
Манчестер Юнайтед13
5
1/8 финала
Комо13
6
1/8 финала
Спортинг13
7
1/8 финала
Штутгарт13
8
1/8 финала
Манчестер Сити13
9
Плей-офф
Астон Вилла13
10
Плей-офф
Ланс13
11
Плей-офф
Бетис13
12
Плей-офф
Боруссия Д13
13
Плей-офф
Реал Мадрид13
14
Плей-офф
Ливерпуль13
15
Плей-офф
Арсенал13
16
Плей-офф
АЕК Афины13
17
Плей-офф
Шахтёр11
18
Плей-офф
Рома11
19
Плей-офф
Фенербахче11
20
Плей-офф
ПСВ Эйндховен11
21
Плей-офф
Вильярреал10
22
Плей-офф
Славия П10
23
Плей-офф
Брюгге10
24
Плей-офф
Лилль10
25 Интер М10
26 Атлетико М10
27 ЛАСК10
28 Наполи10
29 Викинг10
30 Галатасарай10
31 Порту10
32 РБ Лейпциг10
33 Фейеноорд10
34 Сабах10
35 Слован Бр10
36 Будё-Глимт10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Манчестер Сити
0%
Ничья
0%
ПСЖ
0%

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