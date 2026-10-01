Манчестер Сити - ПСЖ 14 Октября прямая трансляция
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
14 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
ПСЖ
Париж, Франция
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|6
|зщ
|Марк-Израэль Гехи
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|17
|пз
|Энцо Фернандес
|47
|пз
|Фил Фоден
|10
|пз
|Райан Шерки
|5
|пз
|Эллиот Андерсон
|11
|пз
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|5
|зщ
|Маркиньос
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|87
|пз
|Жоау Невеш
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|9
|нп
|Ферран Торрес
|10
|нп
|Усман Дембеле
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Энцо Мареска
|Луис Энрике
История личных встреч
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|4 : 2
|24.11.2021
|Лига чемпионов
|Группа A. 5-й тур
|2 : 1
|28.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа A. 2-й тур
|2 : 0
|04.05.2021
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|28.04.2021
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|12.04.2016
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0
|06.04.2016
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 2
|03.12.2008
|Кубок УЕФА
|Группа A. 4-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Барселона
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Комо
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Штутгарт
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Ланс
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Бетис
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Арсенал
|1
|3
| 16
Плей-офф
|АЕК Афины
|1
|3
| 17
Плей-офф
|Шахтёр
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Рома
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Фенербахче
|1
|1
| 20
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Вильярреал
|1
|0
| 22
Плей-офф
|Славия П
|1
|0
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Лилль
|1
|0
|25
|Интер М
|1
|0
|26
|Атлетико М
|1
|0
|27
|ЛАСК
|1
|0
|28
|Наполи
|1
|0
|29
|Викинг
|1
|0
|30
|Галатасарай
|1
|0
|31
|Порту
|1
|0
|32
|РБ Лейпциг
|1
|0
|33
|Фейеноорд
|1
|0
|34
|Сабах
|1
|0
|35
|Слован Бр
|1
|0
|36
|Будё-Глимт
|1
|0
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