Бетис - Порту 14 Октября прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
14 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Бетис
Севилья, Испания
Порту
Порту, Португалия
|1
|вр
|Альваро Вальес
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|5
|зщ
|Марк Бартра
|4
|зщ
|Натан
|11
|зщ
|Фран Гарсия
|6
|пз
|Факундо Берналь
|22
|пз
|Иско
|25
|пз
|Даниель Себальос
|17
|нп
|Родриго Рикельме
|19
|нп
|Трой Пэрротт
|10
|нп
|Абде Эззалзули
|99
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Алберту Кошта
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|13
|пз
|Пабло Паулино Росарио
|22
|пз
|Алан Варела
|10
|пз
|Габриэль Вейга
|17
|нп
|Борха Сайнс
|19
|нп
|Андре Силва
|11
|нп
|Пепе
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|11.10.2026
|Испания — Ла Лига
|8-й тур
|5 : 2
|20.09.2026
|Испания — Ла Лига
|7-й тур
|1 : 1
|17.09.2026
|Испания — Ла Лига
|6-й тур
|1 : 0
|14.09.2026
|Испания — Ла Лига
|5-й тур
|1 : 2
|08.09.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Барселона
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Комо
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Штутгарт
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Ланс
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Бетис
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Арсенал
|1
|3
| 16
Плей-офф
|АЕК Афины
|1
|3
| 17
Плей-офф
|Шахтёр
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Рома
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Фенербахче
|1
|1
| 20
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Вильярреал
|1
|0
| 22
Плей-офф
|Славия П
|1
|0
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Лилль
|1
|0
|25
|Интер М
|1
|0
|26
|Атлетико М
|1
|0
|27
|ЛАСК
|1
|0
|28
|Наполи
|1
|0
|29
|Викинг
|1
|0
|30
|Галатасарай
|1
|0
|31
|Порту
|1
|0
|32
|РБ Лейпциг
|1
|0
|33
|Фейеноорд
|1
|0
|34
|Сабах
|1
|0
|35
|Слован Бр
|1
|0
|36
|Будё-Глимт
|1
|0
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