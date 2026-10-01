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Бетис - Порту 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
14 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Бетис
Порту

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Бетис
Севилья, Испания
Порту
Порту, Португалия
1 Испания вр Альваро Вальес
2 Испания зщ Эктор Бельерин
5 Испания зщ Марк Бартра
4 Бразилия зщ Натан
11 Испания зщ Фран Гарсия
6 Уругвай пз Факундо Берналь
22 Испания пз Иско
25 Испания пз Даниель Себальос
17 Испания нп Родриго Рикельме
19 Ирландия нп Трой Пэрротт
10 Марокко нп Абде Эззалзули
99 Португалия вр Диогу Кошта
20 Португалия зщ Алберту Кошта
4 Польша зщ Якуб Кивёр
18 Аргентина зщ Патрисио Перес
74 Португалия зщ Франсишку Моура
13 Нидерланды пз Пабло Паулино Росарио
22 Аргентина пз Алан Варела
10 Испания пз Габриэль Вейга
17 Испания нп Борха Сайнс
19 Португалия нп Андре Силва
11 Бразилия нп Пепе
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
11.10.2026 Испания — Ла Лига 8-й тур Бетис5 : 2
20.09.2026 Испания — Ла Лига 7-й тур 1 : 1Бетис
17.09.2026 Испания — Ла Лига 6-й тур Бетис1 : 0
14.09.2026 Испания — Ла Лига 5-й тур 1 : 2Бетис
08.09.2026 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 2 : 3Бетис
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ13
2
1/8 финала
Бавария13
3
1/8 финала
Барселона13
4
1/8 финала
Манчестер Юнайтед13
5
1/8 финала
Комо13
6
1/8 финала
Спортинг13
7
1/8 финала
Штутгарт13
8
1/8 финала
Манчестер Сити13
9
Плей-офф
Астон Вилла13
10
Плей-офф
Ланс13
11
Плей-офф
Бетис13
12
Плей-офф
Боруссия Д13
13
Плей-офф
Реал Мадрид13
14
Плей-офф
Ливерпуль13
15
Плей-офф
Арсенал13
16
Плей-офф
АЕК Афины13
17
Плей-офф
Шахтёр11
18
Плей-офф
Рома11
19
Плей-офф
Фенербахче11
20
Плей-офф
ПСВ Эйндховен11
21
Плей-офф
Вильярреал10
22
Плей-офф
Славия П10
23
Плей-офф
Брюгге10
24
Плей-офф
Лилль10
25 Интер М10
26 Атлетико М10
27 ЛАСК10
28 Наполи10
29 Викинг10
30 Галатасарай10
31 Порту10
32 РБ Лейпциг10
33 Фейеноорд10
34 Сабах10
35 Слован Бр10
36 Будё-Глимт10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Бетис
0%
Ничья
0%
Порту
0%

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