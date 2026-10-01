Бетис - Порту 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721 14 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 2-й тур Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Бетис Севилья, Испания Порту Порту, Португалия 1 вр Альваро Вальес 2 зщ Эктор Бельерин 5 зщ Марк Бартра 4 зщ Натан 11 зщ Фран Гарсия 6 пз Факундо Берналь 22 пз Иско 25 пз Даниель Себальос 17 нп Родриго Рикельме 19 нп Трой Пэрротт 10 нп Абде Эззалзули 99 вр Диогу Кошта 20 зщ Алберту Кошта 4 зщ Якуб Кивёр 18 зщ Патрисио Перес 74 зщ Франсишку Моура 13 пз Пабло Паулино Росарио 22 пз Алан Варела 10 пз Габриэль Вейга 17 нп Борха Сайнс 19 нп Андре Силва 11 нп Пепе Главные тренеры Мануэль Пеллегрини Франческо Фариоли История личных встреч 11.10.2026 Испания — Ла Лига 8-й тур 5 : 2 20.09.2026 Испания — Ла Лига 7-й тур 1 : 1 17.09.2026 Испания — Ла Лига 6-й тур 1 : 0 14.09.2026 Испания — Ла Лига 5-й тур 1 : 2 08.09.2026 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 2 : 3 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 1 3 2 1/8 финала Бавария 1 3 3 1/8 финала Барселона 1 3 4 1/8 финала Манчестер Юнайтед 1 3 5 1/8 финала Комо 1 3 6 1/8 финала Спортинг 1 3 7 1/8 финала Штутгарт 1 3 8 1/8 финала Манчестер Сити 1 3 9 Плей-офф Астон Вилла 1 3 10 Плей-офф Ланс 1 3 11 Плей-офф Бетис 1 3 12 Плей-офф Боруссия Д 1 3 13 Плей-офф Реал Мадрид 1 3 14 Плей-офф Ливерпуль 1 3 15 Плей-офф Арсенал 1 3 16 Плей-офф АЕК Афины 1 3 17 Плей-офф Шахтёр 1 1 18 Плей-офф Рома 1 1 19 Плей-офф Фенербахче 1 1 20 Плей-офф ПСВ Эйндховен 1 1 21 Плей-офф Вильярреал 1 0 22 Плей-офф Славия П 1 0 23 Плей-офф Брюгге 1 0 24 Плей-офф Лилль 1 0 25 Интер М 1 0 26 Атлетико М 1 0 27 ЛАСК 1 0 28 Наполи 1 0 29 Викинг 1 0 30 Галатасарай 1 0 31 Порту 1 0 32 РБ Лейпциг 1 0 33 Фейеноорд 1 0 34 Сабах 1 0 35 Слован Бр 1 0 36 Будё-Глимт 1 0