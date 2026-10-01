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БАТЭ - Неман 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
14 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 16-й тур
БАТЭ
Неман

Стартовый состав
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Составы команд
БАТЭ
Борисов
Неман
Гродно
Главные тренеры
Беларусь Виталий Васильевич Рогожкин
История личных встреч
21.03.2026 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Неман0 : 0БАТЭ
02.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Неман0 : 2БАТЭ
14.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур БАТЭ1 : 5Неман
02.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур БАТЭ0 : 3Неман
15.06.2024 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Неман1 : 0БАТЭ
26.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур БАТЭ3 : 2Неман
01.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Неман0 : 1БАТЭ
10.05.2023 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч БАТЭ0 : 0 5 : 4Неман
19.04.2023 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Неман1 : 1БАТЭ
24.10.2022 Беларусь - Высшая лига 27-й тур БАТЭ2 : 1Неман
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
МЛ Витебск2247
2
Лига конференций
Ислочь2346
3
Лига конференций
Динамо Мн2246
4 Динамо-Брест2443
5 Неман2340
6 Гомель2439
7 Витебск2437
8 Минск2434
9 Торпедо-БелАЗ2330
10 Славия-Мозырь2325
11 Барановичи2425
12 Арсенал Дз2423
13 БАТЭ2321
14
Стыковая зона
Белшина2321
15
Зона вылета
Нафтан2417
16
Зона вылета
Днепр М2416
Кто победит?
0 голосов болельщиков
БАТЭ
0%
Ничья
0%
Неман
0%

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