Будё-Глимт - Боруссия Д 14 Октября прямая трансляция
Стадион: Аспмюра (Будё, Норвегия), вместимость: 8200
14 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Урс Шнидер (Швейцария);
Стартовый состав
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Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
|12
|вр
|Никита Хайкин
|20
|зщ
|Фредрик Шёвольд
|2
|зщ
|Вилладс Нильсен
|15
|зщ
|Фредрик Бьёркан
|5
|зщ
|Хайтам Алеесами
|16
|пз
|Джошуа Китолано
|7
|пз
|Патрик Берг
|19
|пз
|Сондре Брунстад
|8
|пз
|Сондре Эукленн
|21
|нп
|Андреас Хельмерсен
|11
|нп
|Оле-Дидрик Бломберг
|1
|вр
|Грегор Кобель
|22
|зщ
|Жоан Гаду
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|49
|зщ
|Лука Реджани
|24
|пз
|Даниэль Свенссон
|25
|пз
|Йоей Верман
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|14
|пз
|Максимилиан Байер
|19
|пз
|Константинос Карецас
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Хьетиль Кнутсен
|Нико Ковач
История личных встреч
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Барселона
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Комо
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Штутгарт
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Ланс
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Бетис
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Арсенал
|1
|3
| 16
Плей-офф
|АЕК Афины
|1
|3
| 17
Плей-офф
|Шахтёр
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Рома
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Фенербахче
|1
|1
| 20
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Вильярреал
|1
|0
| 22
Плей-офф
|Славия П
|1
|0
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Лилль
|1
|0
|25
|Интер М
|1
|0
|26
|Атлетико М
|1
|0
|27
|ЛАСК
|1
|0
|28
|Наполи
|1
|0
|29
|Викинг
|1
|0
|30
|Галатасарай
|1
|0
|31
|Порту
|1
|0
|32
|РБ Лейпциг
|1
|0
|33
|Фейеноорд
|1
|0
|34
|Сабах
|1
|0
|35
|Слован Бр
|1
|0
|36
|Будё-Глимт
|1
|0
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