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Будё-Глимт - Боруссия Д 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Аспмюра (Будё, Норвегия), вместимость: 8200
14 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Урс Шнидер (Швейцария);
Будё-Глимт
Боруссия Д

Стартовый состав
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Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
12РоссияврНикита Хайкин
20НорвегиязщФредрик Шёвольд
2ДаниязщВилладс Нильсен
15НорвегиязщФредрик Бьёркан
5НорвегиязщХайтам Алеесами
16НорвегияпзДжошуа Китолано
7НорвегияпзПатрик Берг
19НорвегияпзСондре Брунстад
8НорвегияпзСондре Эукленн
21НорвегиянпАндреас Хельмерсен
11НорвегиянпОле-Дидрик Бломберг
1ШвейцарияврГрегор Кобель
22ФранциязщЖоан Гаду
3ГерманиязщВальдемар Антон
49ИталиязщЛука Реджани
24ШвецияпзДаниэль Свенссон
25НидерландыпзЙоей Верман
8ГерманияпзФеликс Нмеча
14ГерманияпзМаксимилиан Байер
19ГрецияпзКонстантинос Карецас
20АвстрияпзМарсель Забитцер
9ГвинеянпСеру Гирасси
Главные тренеры
НорвегияХьетиль Кнутсен
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
10.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турБоруссия Д2 : 2Будё-Глимт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ13
2
1/8 финала
Бавария13
3
1/8 финала
Барселона13
4
1/8 финала
Манчестер Юнайтед13
5
1/8 финала
Комо13
6
1/8 финала
Спортинг13
7
1/8 финала
Штутгарт13
8
1/8 финала
Манчестер Сити13
9
Плей-офф
Астон Вилла13
10
Плей-офф
Ланс13
11
Плей-офф
Бетис13
12
Плей-офф
Боруссия Д13
13
Плей-офф
Реал Мадрид13
14
Плей-офф
Ливерпуль13
15
Плей-офф
Арсенал13
16
Плей-офф
АЕК Афины13
17
Плей-офф
Шахтёр11
18
Плей-офф
Рома11
19
Плей-офф
Фенербахче11
20
Плей-офф
ПСВ Эйндховен11
21
Плей-офф
Вильярреал10
22
Плей-офф
Славия П10
23
Плей-офф
Брюгге10
24
Плей-офф
Лилль10
25 Интер М10
26 Атлетико М10
27 ЛАСК10
28 Наполи10
29 Викинг10
30 Галатасарай10
31 Порту10
32 РБ Лейпциг10
33 Фейеноорд10
34 Сабах10
35 Слован Бр10
36 Будё-Глимт10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Будё-Глимт
0%
Ничья
0%
Боруссия Д
0%

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