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Слован Бр - Штутгарт 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Тегельне Поле (Братислава, Словакия), вместимость: 30000
14 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
Слован Бр
Штутгарт

Стартовый состав
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Составы команд
Слован Бр
Братислава, Словакия
Штутгарт
Штутгарт, Германия
71СловакияврДоминик Такач
28ПанамазщСесар Блэкман
12СловениязщКенан Байрич
15СербиязщСветозар Маркович
57АнголазщСандру Круш
3СловакияпзПетер Покорны
11АрменияпзТигран Барсегян
70ПанамапзКристиан Мартинес
5ГанапзРахим Ибрахим
21ГамбияпзСулейман Камара
99СловениянпАндраж Шпорар
1ГерманияврФабиан Бредлов
29ГерманиязщФинн Ельч
24ГерманиязщЙефф Шабо
4ГерманиязщЙоша Ваньоман
18ГерманияпзДжейми Левелинг
21ГерманияпзГриша Прёмель
6ГерманияпзАнгело Штиллер
11МароккопзБилал Эль-Ханнус
10ГерманияпзКрис Фюрих
26ГерманиянпДениз Ундав
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
Главные тренеры
Кот-д&#039;ИвуарЯя Туре
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
21.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й турСлован Бр1 : 3Штутгарт
26.08.2010Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матчШтутгарт2 : 2Слован Бр
19.08.2010Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчСлован Бр0 : 1Штутгарт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ13
2
1/8 финала
Бавария13
3
1/8 финала
Барселона13
4
1/8 финала
Манчестер Юнайтед13
5
1/8 финала
Комо13
6
1/8 финала
Спортинг13
7
1/8 финала
Штутгарт13
8
1/8 финала
Манчестер Сити13
9
Плей-офф
Астон Вилла13
10
Плей-офф
Ланс13
11
Плей-офф
Бетис13
12
Плей-офф
Боруссия Д13
13
Плей-офф
Реал Мадрид13
14
Плей-офф
Ливерпуль13
15
Плей-офф
Арсенал13
16
Плей-офф
АЕК Афины13
17
Плей-офф
Шахтёр11
18
Плей-офф
Рома11
19
Плей-офф
Фенербахче11
20
Плей-офф
ПСВ Эйндховен11
21
Плей-офф
Вильярреал10
22
Плей-офф
Славия П10
23
Плей-офф
Брюгге10
24
Плей-офф
Лилль10
25 Интер М10
26 Атлетико М10
27 ЛАСК10
28 Наполи10
29 Викинг10
30 Галатасарай10
31 Порту10
32 РБ Лейпциг10
33 Фейеноорд10
34 Сабах10
35 Слован Бр10
36 Будё-Глимт10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Слован Бр
0%
Ничья
0%
Штутгарт
0%

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