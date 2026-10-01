Слован Бр - Штутгарт 14 Октября прямая трансляция
Стадион: Тегельне Поле (Братислава, Словакия), вместимость: 30000
14 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Слован Бр
Братислава, Словакия
Штутгарт
Штутгарт, Германия
|71
|вр
|Доминик Такач
|28
|зщ
|Сесар Блэкман
|12
|зщ
|Кенан Байрич
|15
|зщ
|Светозар Маркович
|57
|зщ
|Сандру Круш
|3
|пз
|Петер Покорны
|11
|пз
|Тигран Барсегян
|70
|пз
|Кристиан Мартинес
|5
|пз
|Рахим Ибрахим
|21
|пз
|Сулейман Камара
|99
|нп
|Андраж Шпорар
|1
|вр
|Фабиан Бредлов
|29
|зщ
|Финн Ельч
|24
|зщ
|Йефф Шабо
|4
|зщ
|Йоша Ваньоман
|18
|пз
|Джейми Левелинг
|21
|пз
|Гриша Прёмель
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|10
|пз
|Крис Фюрих
|26
|нп
|Дениз Ундав
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
Главные тренеры
|Яя Туре
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 3
|26.08.2010
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 2
|19.08.2010
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Барселона
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Комо
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Штутгарт
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Ланс
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Бетис
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Арсенал
|1
|3
| 16
Плей-офф
|АЕК Афины
|1
|3
| 17
Плей-офф
|Шахтёр
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Рома
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Фенербахче
|1
|1
| 20
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Вильярреал
|1
|0
| 22
Плей-офф
|Славия П
|1
|0
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Лилль
|1
|0
|25
|Интер М
|1
|0
|26
|Атлетико М
|1
|0
|27
|ЛАСК
|1
|0
|28
|Наполи
|1
|0
|29
|Викинг
|1
|0
|30
|Галатасарай
|1
|0
|31
|Порту
|1
|0
|32
|РБ Лейпциг
|1
|0
|33
|Фейеноорд
|1
|0
|34
|Сабах
|1
|0
|35
|Слован Бр
|1
|0
|36
|Будё-Глимт
|1
|0
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