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Фейеноорд - Комо 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
14 Октября 2026 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Донатас Румшас (Паланга, Литва);
Фейеноорд
Комо

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Комо
Комо, Италия
1 Германия вр Тьярк Эрнст
26 Нидерланды зщ Дживайро Рид
6 Нидерланды зщ Джерри Сен-Жюст
35 Испания зщ Мика Мармоль
16 Испания зщ Хавьер Лопес
8 Нидерланды пз Гиваи Зехиэль
34 Бельгия пз Шарль Ванхаутте
28 Марокко пз Уссама Таргаллин
23 Алжир нп Анис Хадж Мусса
10 Нидерланды нп Лучано Валенте
19 Испания нп Начо Ферри
1 Франция вр Жан Бутез
27 Бразилия зщ Ян Коуто
4 Испания зщ Хакобо Рамон
99 Англия зщ Трево Чалоба
3 Испания зщ Алекс Валье
6 Испания пз Луис Милья
7 Франция пз Лукаш Да Кунья
11 Сенегал пз Ассане Диао
10 Аргентина пз Николас Пас
20 Хорватия пз Мартин Батурина
9 Греция нп Анастасиос Дувикас
Главные тренеры
Нидерланды Джованни ван Бронкхорст
Испания Сеск Фабрегас
История личных встреч
10.10.2026 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Фейеноорд2 : 0
20.09.2026 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Фейеноорд5 : 0
13.09.2026 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 0 : 7Фейеноорд
09.09.2026 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 5 : 1Фейеноорд
05.09.2026 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 1 : 3Фейеноорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ13
2
1/8 финала
Бавария13
3
1/8 финала
Барселона13
4
1/8 финала
Манчестер Юнайтед13
5
1/8 финала
Комо13
6
1/8 финала
Спортинг13
7
1/8 финала
Штутгарт13
8
1/8 финала
Манчестер Сити13
9
Плей-офф
Астон Вилла13
10
Плей-офф
Ланс13
11
Плей-офф
Бетис13
12
Плей-офф
Боруссия Д13
13
Плей-офф
Реал Мадрид13
14
Плей-офф
Ливерпуль13
15
Плей-офф
Арсенал13
16
Плей-офф
АЕК Афины13
17
Плей-офф
Шахтёр11
18
Плей-офф
Рома11
19
Плей-офф
Фенербахче11
20
Плей-офф
ПСВ Эйндховен11
21
Плей-офф
Вильярреал10
22
Плей-офф
Славия П10
23
Плей-офф
Брюгге10
24
Плей-офф
Лилль10
25 Интер М10
26 Атлетико М10
27 ЛАСК10
28 Наполи10
29 Викинг10
30 Галатасарай10
31 Порту10
32 РБ Лейпциг10
33 Фейеноорд10
34 Сабах10
35 Слован Бр10
36 Будё-Глимт10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Фейеноорд
0%
Ничья
0%
Комо
0%

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