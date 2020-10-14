Фейеноорд - Комо 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117 14 Октября 2026 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 2-й тур Главный судья: Донатас Румшас (Паланга, Литва);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Фейеноорд Роттердам, Нидерланды Комо Комо, Италия 1 вр Тьярк Эрнст 26 зщ Дживайро Рид 6 зщ Джерри Сен-Жюст 35 зщ Мика Мармоль 16 зщ Хавьер Лопес 8 пз Гиваи Зехиэль 34 пз Шарль Ванхаутте 28 пз Уссама Таргаллин 23 нп Анис Хадж Мусса 10 нп Лучано Валенте 19 нп Начо Ферри 1 вр Жан Бутез 27 зщ Ян Коуто 4 зщ Хакобо Рамон 99 зщ Трево Чалоба 3 зщ Алекс Валье 6 пз Луис Милья 7 пз Лукаш Да Кунья 11 пз Ассане Диао 10 пз Николас Пас 20 пз Мартин Батурина 9 нп Анастасиос Дувикас Главные тренеры Джованни ван Бронкхорст Сеск Фабрегас История личных встреч 10.10.2026 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 2 : 0 20.09.2026 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 5 : 0 13.09.2026 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 0 : 7 09.09.2026 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 5 : 1 05.09.2026 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 1 : 3 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 1 3 2 1/8 финала Бавария 1 3 3 1/8 финала Барселона 1 3 4 1/8 финала Манчестер Юнайтед 1 3 5 1/8 финала Комо 1 3 6 1/8 финала Спортинг 1 3 7 1/8 финала Штутгарт 1 3 8 1/8 финала Манчестер Сити 1 3 9 Плей-офф Астон Вилла 1 3 10 Плей-офф Ланс 1 3 11 Плей-офф Бетис 1 3 12 Плей-офф Боруссия Д 1 3 13 Плей-офф Реал Мадрид 1 3 14 Плей-офф Ливерпуль 1 3 15 Плей-офф Арсенал 1 3 16 Плей-офф АЕК Афины 1 3 17 Плей-офф Шахтёр 1 1 18 Плей-офф Рома 1 1 19 Плей-офф Фенербахче 1 1 20 Плей-офф ПСВ Эйндховен 1 1 21 Плей-офф Вильярреал 1 0 22 Плей-офф Славия П 1 0 23 Плей-офф Брюгге 1 0 24 Плей-офф Лилль 1 0 25 Интер М 1 0 26 Атлетико М 1 0 27 ЛАСК 1 0 28 Наполи 1 0 29 Викинг 1 0 30 Галатасарай 1 0 31 Порту 1 0 32 РБ Лейпциг 1 0 33 Фейеноорд 1 0 34 Сабах 1 0 35 Слован Бр 1 0 36 Будё-Глимт 1 0