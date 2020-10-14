Фейеноорд - Комо 14 Октября прямая трансляция
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
14 Октября 2026 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Донатас Румшас (Паланга, Литва);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Комо
Комо, Италия
|1
|вр
|Тьярк Эрнст
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|6
|зщ
|Джерри Сен-Жюст
|35
|зщ
|Мика Мармоль
|16
|зщ
|Хавьер Лопес
|8
|пз
|Гиваи Зехиэль
|34
|пз
|Шарль Ванхаутте
|28
|пз
|Уссама Таргаллин
|23
|нп
|Анис Хадж Мусса
|10
|нп
|Лучано Валенте
|19
|нп
|Начо Ферри
|1
|вр
|Жан Бутез
|27
|зщ
|Ян Коуто
|4
|зщ
|Хакобо Рамон
|99
|зщ
|Трево Чалоба
|3
|зщ
|Алекс Валье
|6
|пз
|Луис Милья
|7
|пз
|Лукаш Да Кунья
|11
|пз
|Ассане Диао
|10
|пз
|Николас Пас
|20
|пз
|Мартин Батурина
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
Главные тренеры
|Джованни ван Бронкхорст
|Сеск Фабрегас
История личных встреч
|10.10.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 0
|20.09.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|5 : 0
|13.09.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|0 : 7
|09.09.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|5 : 1
|05.09.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Барселона
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Комо
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Штутгарт
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Ланс
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Бетис
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Арсенал
|1
|3
| 16
Плей-офф
|АЕК Афины
|1
|3
| 17
Плей-офф
|Шахтёр
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Рома
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Фенербахче
|1
|1
| 20
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Вильярреал
|1
|0
| 22
Плей-офф
|Славия П
|1
|0
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Лилль
|1
|0
|25
|Интер М
|1
|0
|26
|Атлетико М
|1
|0
|27
|ЛАСК
|1
|0
|28
|Наполи
|1
|0
|29
|Викинг
|1
|0
|30
|Галатасарай
|1
|0
|31
|Порту
|1
|0
|32
|РБ Лейпциг
|1
|0
|33
|Фейеноорд
|1
|0
|34
|Сабах
|1
|0
|35
|Слован Бр
|1
|0
|36
|Будё-Глимт
|1
|0
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