Зенит - Динамо Махачкала (25.10.2026) | Чемпионат России 2026/27

В воскресенье, 25 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Зенит (Санкт-Петербург) и Динамо Махачкала. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Антон Фролов. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в городе Санкт-Петербург и собрала 30 001 зрителя на трибунах.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Зенит (Санкт-Петербург) (схема 4-2-3-1): Богдан Москвичев, Густаво Мантуан, Нино, Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Артём Карпукас, Максим Глушенков, Педро, Луис Энрике, Фелипе Аугусто.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Динамо Махачкала на сегодняшнюю встречу: Никита Карабашев, Темиркан Сундуков, Андрес Аларкон, Кирилл Зинович, Муталип Алибеков, Махмуджон Махамаджонов, Далер Кузяев, Уссем Эддин Мрезиг, Никита Глушков, Мохаммаджавад Хоссейннеджад, Миро.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Vadim Evseev (Динамо Махачкала).

На 16-й минуте Миро (Динамо Махачкала) не сумел реализовать пенальти.

На 43-й минуте в карточку арбитра попал Махмуджон Махамаджонов (Динамо Махачкала).

На 51-й минуте предупреждение получил Андрес Аларкон (Динамо Махачкала).

На 56-й минуте в карточку арбитра попал Муталип Алибеков (Динамо Махачкала).

На 62-й минуте предупреждение получил Кирилл Зинович (Динамо Махачкала).

На 63-й минуте матча команда Зенит (Санкт-Петербург) открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Фелипе Аугусто с пенальти. Счет стал 1:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 64-й минуте в составе Динамо Махачкала поле покинул Миро, а вместо него вышел Гамид Агаларов.

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мохаммаджавад Хоссейннеджад на поле появился Даниил Лесовой (Динамо Махачкала).

На 69-й минуте в составе Динамо Махачкала поле покинул Уссем Эддин Мрезиг, а вместо него вышел Абдулпаша Джабраилов.

На 77-й минуте поединка команда Зенит (Санкт-Петербург) сумела удвоить преимущество. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Максим Глушенков. Счет стал 2:0.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Далер Кузяев на поле появился Дмитрий Александров (Динамо Махачкала).

На 83-й минуте в составе Динамо Махачкала поле покинул Махмуджон Махамаджонов, а вместо него вышел Александр Сандрачук.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Педро на поле появился Кевин Андраде (Зенит (Санкт-Петербург)).

На 83-й минуте в составе Зенит (Санкт-Петербург) поле покинул Фелипе Аугусто, а вместо него вышел Джон Джон.

На 84-й минуте в карточку арбитра попал Даниил Лесовой (Динамо Махачкала).

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Вильмар Барриос на поле появился Даниил Кондаков (Зенит (Санкт-Петербург)).

На 90-й минуте в составе Зенит (Санкт-Петербург) поле покинул Луис Энрике, а вместо него вышел Амир Мусаев.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Густаво Мантуан на поле появился Вендел (Зенит (Санкт-Петербург)).

На 90-й минуте Кевин Андраде (Зенит (Санкт-Петербург)) не сумел реализовать пенальти.

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Зенит (Санкт-Петербург) и Динамо Махачкала завершился с итоговым счетом 2:0 в пользу команды Зенит (Санкт-Петербург).

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