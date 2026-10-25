Фрайбург - Бавария (25.10.2026) | Чемпионат Германии 2026/27

В воскресенье, 25 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Фрайбург и Бавария. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Феликс Цвайер. Игра прошла на стадионе «Европа-Парк-Штадион» в городе Фрайбург.
Стартовые составы команд
Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Фрайбург (схема 4-2-3-1): Мио Бакхаус, Филипп Трой, Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт, Жорди Макенго, Максимилиан Эггештайн, Патрик Остерхаге, Ян-Никлас Бесте, Юито Судзуки, Дерри Шерхант, Лукас Хёлер.
Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Бавария на сегодняшнюю встречу: Йонас Урбиг, Йосип Станишич, Дайо Упамекано, Джонатан Та, Натаниэль Браун, Конрад Лаймер, Том Бишоф, Майкл Олисе, Леннарт Карл, Серж Гнабри, Гарри Кейн.
Хроника матча и забитые голы
С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.
На 16-й минуте матча команда Бавария открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Дайо Упамекано. Счет стал 0:1.
Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 25-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Лукас Хёлер (Фрайбург).
На 42-й минуте поединка команда Бавария сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Серж Гнабри. Счет стал 0:2.
На 55-й минуте в карточку арбитра попал Ян-Никлас Бесте (Фрайбург).
Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:
На 57-й минуте в составе Фрайбург поле покинул Лукас Хёлер, а вместо него вышел Игор Матанович.
На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Патрик Остерхаге на поле появился Рихито Ямамото (Фрайбург).
На 61-й минуте в составе Бавария поле покинул Йосип Станишич, а вместо него вышел Саша Боэ.
На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Серж Гнабри на поле появился Исмаэль Сайбари (Бавария).
На 64-й минуте в составе Фрайбург поле покинул Ян-Никлас Бесте, а вместо него вышел Сириак Ирье.
На 65-й минуте предупреждение получил Джонатан Та (Бавария).
На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Натаниэль Браун на поле появился Альфонсо Дэвис (Бавария).
На 77-й минуте в составе Фрайбург поле покинул Дерри Шерхант, а вместо него вышел Винченцо Грифо.
На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Филипп Линхарт на поле появился Максимилиан Розенфельдер (Фрайбург).
На 82-й минуте поединка команда Фрайбург сумела сократить отставание. К этому привел автогол в исполнении Том Бишоф. Счет стал 1:2.
На 85-й минуте в карточку арбитра попал Максимилиан Эггештайн (Фрайбург).
На 86-й минуте в составе Бавария поле покинул Леннарт Карл, а вместо него вышел Хироки Ито.
На 90-й минуте поединка команда Бавария сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Майкл Олисе. Счет стал 1:3.
Итог встречи
На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Фрайбург и Бавария завершился с итоговым счетом 1:3 в пользу команды Бавария.
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