Фрайбург - Бавария (25.10.2026) | Чемпионат Германии 2026/27

В воскресенье, 25 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Фрайбург и Бавария. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Феликс Цвайер. Игра прошла на стадионе «Европа-Парк-Штадион» в городе Фрайбург.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Фрайбург (схема 4-2-3-1): Мио Бакхаус, Филипп Трой, Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт, Жорди Макенго, Максимилиан Эггештайн, Патрик Остерхаге, Ян-Никлас Бесте, Юито Судзуки, Дерри Шерхант, Лукас Хёлер.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Бавария на сегодняшнюю встречу: Йонас Урбиг, Йосип Станишич, Дайо Упамекано, Джонатан Та, Натаниэль Браун, Конрад Лаймер, Том Бишоф, Майкл Олисе, Леннарт Карл, Серж Гнабри, Гарри Кейн.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 16-й минуте матча команда Бавария открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Дайо Упамекано. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 25-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Лукас Хёлер (Фрайбург).

На 42-й минуте поединка команда Бавария сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Серж Гнабри. Счет стал 0:2.

На 55-й минуте в карточку арбитра попал Ян-Никлас Бесте (Фрайбург).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 57-й минуте в составе Фрайбург поле покинул Лукас Хёлер, а вместо него вышел Игор Матанович.

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Патрик Остерхаге на поле появился Рихито Ямамото (Фрайбург).

На 61-й минуте в составе Бавария поле покинул Йосип Станишич, а вместо него вышел Саша Боэ.

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Серж Гнабри на поле появился Исмаэль Сайбари (Бавария).

На 64-й минуте в составе Фрайбург поле покинул Ян-Никлас Бесте, а вместо него вышел Сириак Ирье.

На 65-й минуте предупреждение получил Джонатан Та (Бавария).

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Натаниэль Браун на поле появился Альфонсо Дэвис (Бавария).

На 77-й минуте в составе Фрайбург поле покинул Дерри Шерхант, а вместо него вышел Винченцо Грифо.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Филипп Линхарт на поле появился Максимилиан Розенфельдер (Фрайбург).

На 82-й минуте поединка команда Фрайбург сумела сократить отставание. К этому привел автогол в исполнении Том Бишоф. Счет стал 1:2.

На 85-й минуте в карточку арбитра попал Максимилиан Эггештайн (Фрайбург).

На 86-й минуте в составе Бавария поле покинул Леннарт Карл, а вместо него вышел Хироки Ито.

На 90-й минуте поединка команда Бавария сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Майкл Олисе. Счет стал 1:3.

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Фрайбург и Бавария завершился с итоговым счетом 1:3 в пользу команды Бавария.

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