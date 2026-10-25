Сандерленд - Лидс (25.10.2026) | Чемпионат Англии 2026/27

В воскресенье, 25 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Сандерленд и Лидс Юнайтед. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Стюарт Аттвелл. Игра прошла на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в городе Сандерленд.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Сандерленд (схема 4-2-3-1): Робин Руфс, Трей Хьюм, Норди Мукиеле, Люк О'Нин, Рейнилдо Мандава, Гранит Джака, Ноа Садики, Крис Ригг, Энцо Ле Фе, Нильсон Ангуло, Брайан Бробби.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Лидс Юнайтед на сегодняшнюю встречу: Джеймс Траффорд, Джеймс Джастин, Яка Бийол, Тарик Мухаремович, Джейден Богл, Итан Ампаду, Танака Ао, Габриэль Гудмундссон, Харри Уилсон, Бренден Ааронсон, Доминик Калверт-Льюин.

Хроника матча

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба. Однако забитых мячей зрители так и не увидели.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 29-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Итан Ампаду (Лидс Юнайтед).

На 39-й минуте в карточку арбитра попал Рейнилдо Мандава (Сандерленд).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 52-й минуте в составе Сандерленд поле покинул Норди Мукиеле, а вместо него вышел Омар Альдерете.

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Брайан Бробби на поле появился Тимур Тутеров (Сандерленд).

На 65-й минуте в составе Лидс Юнайтед поле покинул Бренден Ааронсон, а вместо него вышел Ноа Окафор.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Харри Уилсон на поле появился Антон Штах (Лидс Юнайтед).

На 67-й минуте предупреждение получил Джейден Богл (Лидс Юнайтед).

На 79-й минуте в составе Сандерленд поле покинул Нильсон Ангуло, а вместо него вышел Шемсдин Тальби.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Энцо Ле Фе на поле появился Хабиб Диарра (Сандерленд).

На 85-й минуте в составе Лидс Юнайтед поле покинул Доминик Калверт-Льюин, а вместо него вышел Лукас Нмеча.

На 89-й минуте произошла еще одна замена: вместо Танака Ао на поле появился Шон Лонгстафф (Лидс Юнайтед).

Итог встречи

На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Сандерленд и Лидс Юнайтед завершился вничью со счетом 0:0.

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