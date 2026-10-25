Реал Сосьедад - Леванте (25.10.2026) | Чемпионат Испании 2026/27

В воскресенье, 25 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Реал Сосьедад и Леванте. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Хавьер Альберола Рохас. Игра прошла на стадионе «Реале Арена» в городе Сан-Себастьян.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Реал Сосьедад (схема 4-4-2): Алекс Ремиро, Эктор Фор, Джон Мартин, Мамаду Сарр, Серхио Гомес, Лука Сучич, Джон Горрочетаги, Беньят Турриентес, Гонсалу Гедеш, Микель Оярсабаль, Орри Оускарссон.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Леванте на сегодняшнюю встречу: Мэтью Райан, Начо Перес, Аисса Манди, Ифеаньи Ндукве, Мануэль Санчес, Рохер Бруге, Хон Андер Оласагасти, Даниэль Рекена, Тьяго Фернандес, Иван Ромеро, Петар Ратков.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 6-й минуте матча команда Реал Сосьедад открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Орри Оускарссон. Счет стал 1:0.

На 22-й минуте поединка команда Леванте сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Начо Перес. Счет стал 1:1.

На 27-й минуте поединка команда Реал Сосьедад сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Беньят Турриентес. Счет стал 2:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Леванте поле покинул Рохер Бруге, а вместо него вышел Виктор Гарсия.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лука Сучич на поле появился Андер Барренечеа (Реал Сосьедад).

На 62-й минуте в составе Реал Сосьедад поле покинул Эктор Фор, а вместо него вышел Джон Арамбуру.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Иван Ромеро на поле появился Аксель Тапе (Леванте).

На 62-й минуте в составе Леванте поле покинул Петар Ратков, а вместо него вышел Этта Эйонг.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 64-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Джон Мартин (Реал Сосьедад).

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Беньят Турриентес на поле появился Янхель Эррера (Реал Сосьедад).

На 75-й минуте в карточку арбитра попал Мануэль Санчес (Леванте).

На 80-й минуте в составе Леванте поле покинул Даниэль Рекена, а вместо него вышел Янис Мусуаи.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Тьяго Фернандес на поле появился Пако Кортес (Леванте).

На 81-й минуте предупреждение получил Янис Мусуаи (Леванте).

На 85-й минуте в составе Реал Сосьедад поле покинул Гонсалу Гедеш, а вместо него вышел Джоб Очиенг.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Орри Оускарссон на поле появился Арсен Захарян (Реал Сосьедад).

На 87-й минуте в карточку арбитра попал Виктор Гарсия (Леванте).

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Реал Сосьедад и Леванте завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Реал Сосьедад.

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