Лечче - Ювентус (25.10.2026) | Чемпионат Италии 2026/27

В воскресенье, 25 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Лечче и Ювентус. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Фабио Мареска. Игра прошла на стадионе «Виа дель Маре» в городе Лечче.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Лечче (схема 4-3-3): Владимиро Фальконе, Данилу Вейга, Киалонда Гаспар, Тиаго Габриэль, Антонино Галло, Мохамед Каба, Умар Нгом, Юссеф Мале, Конан Н’Дри, Виллем Геббельс, Амар Фатах.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Ювентус на сегодняшнюю встречу: Гульельмо Викарио, Федерико Гатти, Глейсон Бремер, Джон Лукуми, Дуглас Луис, Пьер Калулу, Уэстон Маккенни, Тён Копмейнерс, Андреа Камбьязо, Ник Вольтемаде, Рандаль Коло-Муани.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 29-й минуте матча команда Ювентус открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Уэстон Маккенни. Счет стал 0:1.

На 41-й минуте поединка команда Ювентус сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Дуглас Луис. Счет стал 0:2.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Лечче поле покинул Амар Фатах, а вместо него вышел Жоэль Монтейру.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мохамед Каба на поле появился Джамиль Зиберт (Лечче).

На 60-й минуте в составе Лечче поле покинул Тиаго Габриэль, а вместо него вышел Корри Ндаба.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Андреа Камбьязо на поле появился Хуан Кабаль (Ювентус).

На 68-й минуте в составе Ювентус поле покинул Рандаль Коло-Муани, а вместо него вышел Жереми Бога.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Виллем Геббельс на поле появился Пако Эстебан (Лечче).

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 76-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Киалонда Гаспар (Лечче).

На 83-й минуте в составе Ювентус поле покинул Дуглас Луис, а вместо него вышел Пап Матар Сарр.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Конан Н’Дри на поле появился Никола Штулич (Лечче).

На 90-й минуте в составе Ювентус поле покинул Уэстон Маккенни, а вместо него вышел Керим Алайбегович.

На 90-й минуте Киалонда Гаспар (Лечче) получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Лечче и Ювентус завершился с итоговым счетом 0:2 в пользу команды Ювентус.

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