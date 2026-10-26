Барселона - Реал Мадрид (25.10.2026) | Чемпионат Испании 2026/27

В воскресенье, 25 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами ФК Барселона и Реал Мадрид. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Хуан Мартинес Муньера. Игра прошла на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в городе Барселона и собрала 62 065 зрителей на трибунах.
Стартовые составы команд
Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав ФК Барселона (схема 4-3-3): Хоан Гарсия, Шави Эспарт, Пау Кубарси, Жерар, Жуан Канселу, Фермин Лопес, Родри, Педри, Ламин Ямаль, Рафинья, Энтони Гордон.
Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Реал Мадрид на сегодняшнюю встречу: Андрей Лунин, Федерико Вальверде, Ибраима Конате, Дин Хёйсен, Марк Кукурелья, Бернарду Силва, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер, Джуд Беллингем, Ян Диоманде, Килиан Мбаппе.
Хроника матча и забитые голы
С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.
На 30-й минуте в составе ФК Барселона последовала вынужденная замена: Шави Эспарт уступил место Алехандро Бальде.
На 41-й минуте матча команда Реал Мадрид открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Килиан Мбаппе. Счет стал 0:1.
Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 46-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Орельен Тчуамени (Реал Мадрид).
На 61-й минуте поединка команда ФК Барселона сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Рафинья. Счет стал 1:1.
Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:
На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Федерико Вальверде на поле появился Дензел Думфрис (Реал Мадрид).
На 74-й минуте в составе ФК Барселона поле покинул Фермин Лопес, а вместо него вышел Фрэнки де Йонг.
На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Бернарду Силва на поле появился Эдуарду Камавинга (Реал Мадрид).
На 84-й минуте в карточку арбитра попал Энтони Гордон (ФК Барселона).
На 85-й минуте в составе ФК Барселона поле покинул Энтони Гордон, а вместо него вышел Карим Адейеми.
На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рафинья на поле появился Габриэл Жезус (ФК Барселона).
На 87-й минуте поединка команда Реал Мадрид сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Килиан Мбаппе. Счет стал 1:2.
На 90-й минуте предупреждение получил Марк Кукурелья (Реал Мадрид).
На 90-й минуте в карточку арбитра попал Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
На 90-й минуте в составе Реал Мадрид поле покинул Арда Гюлер, а вместо него вышел Трент Александер-Арнольд.
На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ян Диоманде на поле появился Карлос Эспи (Реал Мадрид).
На 90-й минуте предупреждение получил Карим Адейеми (ФК Барселона).
На 90-й минуте в карточку арбитра попал Алехандро Бальде (ФК Барселона).
Итог встречи
На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами ФК Барселона и Реал Мадрид завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды Реал Мадрид.
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