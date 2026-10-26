Удинезе - Милан (25.10.2026) | Чемпионат Италии 2026/27

В воскресенье, 25 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Удинезе и Милан. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Маттео Марченаро. Игра прошла на стадионе «Блуэнерджи Стадиум» в городе Удине.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Удинезе (схема 3-4-2-1): Мадука Окойе, Джеймс Абанква, Кристиан Кабаселе, Маттео Пальма, Мергим Войвода, Якуб Пётровский, Йеспер Карлстрём, Ассан Камара, Георгий Чакветадзе, Юрген Эккеленкамп, Кинан Дэвис.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Милан на сегодняшнюю встречу: Майк Меньян, Кони Де Винтер, Страхиня Павлович, Санхун Диавара, Фикайо Томори, Лука Модрич, Ардон Яшари, Давиде Бартезаги, Омари Хатчинсон, Кристиан Пулишич, Гонсалу Рамуш.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 6-й минуте матча команда Милан открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Кристиан Пулишич. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 39-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Гонсалу Рамуш (Милан).

На 43-й минуте в карточку арбитра попал Йеспер Карлстрём (Удинезе).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Удинезе поле покинул Якуб Пётровский, а вместо него вышел Леннон Миллер.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мергим Войвода на поле появился Николо Дзаньоло (Удинезе).

На 64-й минуте в составе Удинезе поле покинул Ассан Камара, а вместо него вышел Хуан Арисала.

На 65-й минуте поединка команда Милан сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Омари Хатчинсон. Счет стал 0:2.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Омари Хатчинсон на поле появился Рубен Лофтус-Чик (Милан).

На 73-й минуте в составе Милан поле покинул Фикайо Томори, а вместо него вышел Юнус Муса.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кинан Дэвис на поле появился Джулио Винчиати (Удинезе).

На 83-й минуте в составе Удинезе поле покинул Йеспер Карлстрём, а вместо него вышел Санди Ловрич.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Давиде Бартезаги на поле появился Альфаджо Сиссе (Милан).

На 90-й минуте предупреждение получил Лука Модрич (Милан).

На 90-й минуте в составе Милан поле покинул Гонсалу Рамуш, а вместо него вышел Франческо Камарда.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рубен Лофтус-Чик на поле появился Кристиан Комотто (Милан).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Удинезе и Милан завершился с итоговым счетом 0:2 в пользу команды Милан.

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