Монако - Лилль (25.10.2026) | Чемпионат Франции 2026/27

В воскресенье, 25 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами АС Монако и Лилль. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 17:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Франсуа Летексье. Игра прошла на стадионе «Стад Луи II» в городе Фонвьей.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав АС Монако (схема 4-2-3-1): Лукаш Градецкий, Вандерсон, Садибу Сане, Джордан Тезе, Назиньо, Ламин Камара, Денис Закария, Мамаду Кулибали, Александр Головин, Ансу Фати, Парис Бруннер.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Лилль на сегодняшнюю встречу: Берке Озер, Натан Нгой, Танги Ньянзу, Алекс Сандро Рибейро, Ромен Перро, Нгальяэль Мукау, Набиль Бенталеб, Бенжамен Андре, Итан Мбаппе, Хакон Арнар Харальдссон, Сориба Дьяун.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 15-й минуте в составе АС Монако последовала вынужденная замена: Ансу Фати уступил место Матис Детюрбе.

На 24-й минуте матча команда Лилль открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Итан Мбаппе. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 32-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Мамаду Кулибали (АС Монако).

На 34-й минуте в карточку арбитра попал Хакон Арнар Харальдссон (Лилль).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мамаду Кулибали на поле появился Матис Аблен (АС Монако).

На 46-й минуте в составе АС Монако поле покинул Денис Закария, а вместо него вышел Эдан Диоп.

На 56-й минуте предупреждение получил Матис Детюрбе (АС Монако).

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Сориба Дьяун на поле появился Исаак Коссье (Лилль).

На 66-й минуте Танги Ньянзу (Лилль) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 66-й минуте предупреждение получил Ромен Перро (Лилль).

На 69-й минуте в составе Лилль поле покинул Итан Мбаппе, а вместо него вышел Максима Гоффи.

На 74-й минуте поединка команда АС Монако сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Эдан Диоп. Счет стал 1:1.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Набиль Бенталеб на поле появился Мауритс Кьергор (Лилль).

На 80-й минуте в составе Лилль поле покинул Хакон Арнар Харальдссон, а вместо него вышел Мата Йонджио.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Матис Детюрбе на поле появился Фоларин Балогун (АС Монако).

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Вандерсон (АС Монако).

На 90-й минуте предупреждение получил Максима Гоффи (Лилль).

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Берке Озер (Лилль).

Итог встречи

На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами АС Монако и Лилль завершился вничью со счетом 1:1.

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