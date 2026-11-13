Чехия - Испания (12.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В четверг, 12 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Чехия и Испания. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Никола Дабанович. Игра прошла на стадионе «Pragues Letna Hill» в городе Прага.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Чехия (схема 4-2-3-1): Матей Коварж, Владимир Цоуфал, Давид Зима, Ладислав Крейчий, Давид Юрасек, Алекс Крал, Лукаш Черв, Лукаш Амброс, Адам Гложек, Лукаш Провод, Райан Дон Надери.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Испания на сегодняшнюю встречу: Унаи Симон, Педро Порро, Пау Кубарси, Дин Хёйсен, Марк Кукурелья, Мартин Субименди, Фабиан Руис, Йереми Пино, Фермин Лопес, Алекс Баэна, Ферран Торрес.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 11-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Педро Порро (Испания).

На 39-й минуте матча команда Испания открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Алекс Баэна с пенальти. Счет стал 0:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 66-й минуте в составе Испания поле покинул Ферран Торрес, а вместо него вышел Роберто Фернандес.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Йереми Пино на поле появился Микель Мерино (Испания).

На 66-й минуте в составе Чехия поле покинул Райан Дон Надери, а вместо него вышел Идрис Хопи.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лукаш Провод на поле появился Мартин Шуберт (Чехия).

На 69-й минуте в карточку арбитра попал Микель Мерино (Испания).

На 72-й минуте Ладислав Крейчий (Чехия) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 76-й минуте в составе Чехия поле покинул Лукаш Амброс, а вместо него вышел Томаш Влчек.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Фабиан Руис на поле появился Педри (Испания).

На 76-й минуте в составе Испания поле покинул Педро Порро, а вместо него вышел Марк Пубиль.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Фермин Лопес на поле появился Хорхе де Фрутос (Испания).

На 85-й минуте в составе Чехия поле покинул Адам Гложек, а вместо него вышел Кристоф Кабонго.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лукаш Черв на поле появился Томаш Соучек (Чехия).

На 90+6-й минуте поединка команда Испания сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Марк Пубиль. Счет стал 0:2.

Итог встречи

На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Чехия и Испания завершился с итоговым счетом 0:2 в пользу команды Испания.

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