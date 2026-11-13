Италия - Франция (12.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В четверг, 12 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Италия и Франция. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Иштван Ковач. Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро / Джузеппе Меацца» в городе Милан.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Италия (схема 4-3-3): Джанлуиджи Доннарумма, Микаэль Кайоде, Джорджо Скальвини, Алессандро Бастони, Риккардо Калафьори, Давиде Фраттези, Сандро Тонали, Николо Барелла, Себастьяно Эспозито, Франческо Пио Эспозито, Николо Камбьяги.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Франция на сегодняшнюю встречу: Майк Меньян, Мало Гюсто, Жереми Жаке, Дайо Упамекано, Адриен Трюффер, Лукас Да Кунья, Адриен Рабьо, Майкл Олисе, Раян Шерки, Дезире Дуэ, Брэдли Баркола.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 10-й минуте матча команда Франция открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Майкл Олисе. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 13-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Жереми Жаке (Франция).

На 26-й минуте поединка команда Италия сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Франческо Пио Эспозито. Счет стал 1:1.

На 39-й минуте в карточку арбитра попал Франческо Пио Эспозито (Италия).

На 60-й минуте Себастьяно Эспозито (Италия) не сумел реализовать пенальти.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 62-й минуте в составе Италия поле покинул Себастьяно Эспозито, а вместо него вышел Антонио Вергара.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Николо Камбьяги на поле появился Федерико Димарко (Италия).

На 63-й минуте поединка команда Италия сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Давиде Фраттези. Счет стал 2:1.

На 71-й минуте предупреждение получил Алессандро Бастони (Италия).

На 73-й минуте в составе Италия поле покинул Давиде Фраттези, а вместо него вышел Исса Думбия.

На 75-й минуте поединка команда Италия сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Франческо Пио Эспозито. Счет стал 3:1.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мало Гюсто на поле появился Саэль Кумбеди (Франция).

На 77-й минуте в составе Франция поле покинул Брэдли Баркола, а вместо него вышел Эли Жуниор Крупи.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дезире Дуэ на поле появился Сенни Майюлу (Франция).

На 77-й минуте в составе Франция поле покинул Адриен Трюффер, а вместо него вышел Анди Диуф.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Раян Шерки на поле появился Эдуарду Камавинга (Франция).

На 90+2-й минуте в составе Италия поле покинул Николо Барелла, а вместо него вышел Самуэле Риччи.

На 90+2-й минуте произошла еще одна замена: вместо Франческо Пио Эспозито на поле появился Джанлука Скамакка (Италия).

На 90+3-й минуте в карточку арбитра попал Эли Жуниор Крупи (Франция).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Италия и Франция завершился с итоговым счетом 3:1 в пользу команды Италия.

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