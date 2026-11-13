Англия - Хорватия (12.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В четверг, 12 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Англия и Хорватия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Мортен Крох. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в городе Лондон.
Стартовые составы команд
Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Англия (схема 4-2-3-1): Джордан Пикфорд, Трент Александер-Арнольд, Джарелл Куанса, Дэн Бёрн, Льюис Холл, Эллиот Андерсон, Деклан Райс, Морган Роджерс, Джуд Беллингем, Энтони Гордон, Гарри Кейн.
Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Хорватия на сегодняшнюю встречу: Доминик Ливакович, Иван Смольчич, Йосип Станишич, Лука Вушкович, Йошко Гвардиол, Йосип Мишич, Матео Ковачич, Петар Сучич, Мартин Батурина, Никола Влашич, Игор Матанович.
Хроника матча и забитые голы
С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.
На 24-й минуте матча команда Англия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Морган Роджерс. Счет стал 1:0.
На 59-й минуте поединка команда Хорватия сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Петар Сучич. Счет стал 1:1.
Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 63-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Иван Смольчич (Хорватия).
На 64-й минуте поединка команда Англия сумела выйти вперед. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Гарри Кейн. Счет стал 2:1.
Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:
На 70-й минуте в составе Хорватия поле покинул Игор Матанович, а вместо него вышел Анте Будимир.
На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Петар Сучич на поле появился Марио Пашалич (Хорватия).
На 76-й минуте в составе Хорватия поле покинул Иван Смольчич, а вместо него вышел Марко Пашалич.
На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Йосип Мишич на поле появился Лука Модрич (Хорватия).
На 77-й минуте в составе Англия поле покинул Энтони Гордон, а вместо него вышел Рио Нгумоха.
На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Деклан Райс на поле появился Джеймс Гарнер (Англия).
На 78-й минуте в составе Англия поле покинул Трент Александер-Арнольд, а вместо него вышел Бен Уайт.
На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Матео Ковачич на поле появился Ловро Маер (Хорватия).
Итог встречи
На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Англия и Хорватия завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Англия.
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