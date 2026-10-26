После футбола с Георгием Черданцевым 25.10.2026

Предлагаем вашему вниманию запись передачи «После футбола с Георгием Черданцевым», эфир которой состоялся 25 октября 2026 года. Для тех, кто не смог увидеть эту программу в прямой трансляции или решил повторно пересмотреть данный репортаж, мы подготовили ссылки, по которым вы сможете смотреть онлайн, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Барселона - Реал Мадрид (25.10.2026) | Чемпионат Испании 2026/27
25 октября 2026
Футбол - Чемпионат Испании...
25 октября 2026
Футбол - Чемпионат Испании...
Удинезе - Милан (25.10.2026) | Чемпионат Италии 2026/27
25 октября 2026
Футбол - Чемпионат Италии...
25 октября 2026
Футбол - Чемпионат Италии...
Монако - Лилль (25.10.2026) | Чемпионат Франции 2026/27
25 октября 2026
Футбол - Чемпионат Франции...
25 октября 2026
Футбол - Чемпионат Франции...
Реал Сосьедад - Леванте (25.10.2026) | Чемпионат Испании 2026/27
25 октября 2026
Футбол - Чемпионат Испании...
25 октября 2026
Футбол - Чемпионат Испании...
Лечче - Ювентус (25.10.2026) | Чемпионат Италии 2026/27
25 октября 2026
Футбол - Чемпионат Италии...
25 октября 2026
Футбол - Чемпионат Италии...