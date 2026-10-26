Чемпионат Англии 2025/26 | 8-й тур | Match Of The Day | Обзор матчей воскресенья Дата публикации: 26-10-2026

Предлагаем вашему вниманию запись передачи "Match Of The Day" - Обзор матчей воскресенья, эфир которой состоялся 25 октября 2026 года. Для тех, кто не смог увидеть эту программу в прямой трансляции или решил повторно пересмотреть данный репортаж, мы подготовили ссылки, по которым вы сможете смотреть онлайн, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Спортинг - Академику (25.10.2026) | Чемпионат Португалии 2026/27

25 октября 2026

Футбол - Чемпионат... 25 октября 2026Футбол - Чемпионат...

После футбола с Георгием Черданцевым 25.10.2026

25 октября 2026

Футбол - Российская Премьер... 25 октября 2026Футбол - Российская Премьер...

Барселона - Реал Мадрид (25.10.2026) | Чемпионат Испании 2026/27

25 октября 2026

Футбол - Чемпионат Испании... 25 октября 2026Футбол - Чемпионат Испании...

Удинезе - Милан (25.10.2026) | Чемпионат Италии 2026/27

25 октября 2026

Футбол - Чемпионат Италии... 25 октября 2026Футбол - Чемпионат Италии...